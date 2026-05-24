Bruno Fernandes, Manchester United kaptanı olarak muhteşem bir bireysel sezonu taçlandırırken, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’yi geride bırakarak Premier Lig asist rekorunu tek başına eline geçirdi
Güney Kıyısı'nda tarih yazmak
Fernandes, Pazar günü Brighton ile oynanan son hafta karşılaşmasında tarihi 21. asistini kaydetti. Ocak 2020’de Sporting’den 65 milyon euroya United’a transfer olan oyun kurucu, Patrick Dorgu’nun açılış golünü kafayla atmasını sağlayan, kendine özgü bir köşe vuruşu yaptı. Bu başarıyla Fernandes, bu sezon öncesinde 20’şer asistle tek sezon asist rekorunu paylaşan Henry ve De Bruyne’yi geride bıraktı. Fernandes, United'ın Seagulls'u 3-0 mağlup ettiği maçta kendisi de bir gol attı. Portekiz milli takım oyuncusu bu sezon toplamda 9 gol attı ve Cumartesi günü Premier League'in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi.
Kaptan için gurur verici bir an
Bu tarihi dönüm noktasına ulaşmadan önce Fernandes, rakip olduğu oyuncuların kalitesini takdir etti. Daha önce Sky Sports’a konuşan Portekizli milli oyuncu, büyük bir minnettarlığını dile getirdi. Fernandes şöyle dedi: “Bu, üzerinde düşündüğüm bir konu çünkü Kevin ve Thierry’den bahsediyoruz; onlar, Premier Lig’in çok uzun zamandır gördüğü en iyi oyunculardan ikisiydi. Sadece bu kategoride, Premier Lig'de yaptıkları diğer şeyleri bir kenara bırakırsak, onların isimleriyle aynı seviyede olma şansı yakalamak çok güzel ve bununla gurur duyuyorum."
Övgüyü takım arkadaşlarına yöneltmek
Fernandes, kişisel olarak büyük beğeni toplamasına rağmen, takım arkadaşlarının önemini sürekli olarak vurgulamıştır. Orta saha oyuncusu, United formasıyla 327 maçta 106 gol gibi inanılmaz bir toplam istatistik sergilese de, bir oyun kurucunun golcü oyuncular olmadan hiçbir şey ifade etmediğini hemen belirtmiştir. United’ın bir önceki maçında Nottingham Forest karşısında 20. asistini yaptıktan sonra şunları söyledi: "Benim tepkimden çok onların tepkisini görmekten çok memnunum çünkü Bryan [Mbeumo]'nun golünü kutlamasını istedim. Bunu kendimle ilgili bir mesele haline getirmek istemedim çünkü sonuçta gol atmak futbolda en önemli şeydir. Ve tüm övgü Bryan'a ait çünkü o topu ağlara göndermezse benim rekorum da olmazdı. Yani bu rekorlar ancak takım arkadaşlarınız da sizin yaptığınız gibi işlerini doğru yaparsa elde edilebilir."
Rekor kıran sporcunun bundan sonraki planları neler?
Tarih kitaplarına adını yazdırdıktan sonra Fernandes, öncelikle Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'na odaklanacak. Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan kaptan, kulübün gelecekteki hedefleri açısından hâlâ hayati öneme sahip ve haberlere göre kendisine yüksek ücretli bir sözleşme uzatması teklif edilecek.