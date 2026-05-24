Bruno Fernandes, Manchester United kaptanı olarak muhteşem bir bireysel sezonu taçlandırırken, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’yi geride bırakarak Premier Lig asist rekorunu tek başına eline geçirdi

Fernandes, kişisel olarak büyük beğeni toplamasına rağmen, takım arkadaşlarının önemini sürekli olarak vurgulamıştır. Orta saha oyuncusu, United formasıyla 327 maçta 106 gol gibi inanılmaz bir toplam istatistik sergilese de, bir oyun kurucunun golcü oyuncular olmadan hiçbir şey ifade etmediğini hemen belirtmiştir. United’ın bir önceki maçında Nottingham Forest karşısında 20. asistini yaptıktan sonra şunları söyledi: "Benim tepkimden çok onların tepkisini görmekten çok memnunum çünkü Bryan [Mbeumo]'nun golünü kutlamasını istedim. Bunu kendimle ilgili bir mesele haline getirmek istemedim çünkü sonuçta gol atmak futbolda en önemli şeydir. Ve tüm övgü Bryan'a ait çünkü o topu ağlara göndermezse benim rekorum da olmazdı. Yani bu rekorlar ancak takım arkadaşlarınız da sizin yaptığınız gibi işlerini doğru yaparsa elde edilebilir."