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Bruno Fernandes, Manchester United’ın efsanelerinden biri mi? Steven Gerrard, Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanı ve Old Trafford’daki konumu hakkındaki tartışmaya katılıyor
Fernandes, Manchester United formasıyla Premier Lig tarihinde adını yazdırdı
Bu yolda ilerleme fırsatları çoktan ortaya çıkmıştı; Fernandes, çok da uzak olmayan bir geçmişte, United’ın Suudi Pro Ligi’ne bir transferi onaylama fikrine açık olduğunu açıklamıştı.
Söz konusu teklif nihayetinde reddedilmiş ve bu sayede yetenekli oyun kurucu, Kırmızı Şeytanlar formasıyla 300 maç barajını aşabilmişti; ancak "Rüyalar Tiyatrosu" olarak anılan stadyumda imzaladığı yüksek ücretli sözleşmesinin süresi 12 aydan az bir süre kaldı.
Sözleşme uzatma görüşmelerinin yapıldığı söyleniyor ve United'ın, 2025-26 sezonunda FWA Yılın Futbolcusu ve Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini kazanan bu oyuncuyu kadrosunda tutmaya istekli olması anlaşılabilir bir durum.
Fernandes, geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde 21 asist yaparak tarihe geçti ve Ocak 2020'de Sporting'den transfer edildiği takımda toplamda 100 gol barajını aştı.
Portekiz milli takımında da forma giyen Fernandes, United için istikrarın simgesi haline geldi; kaptanlık pazubandını taktı ve beş kez kulübün Yılın Futbolcusu seçildi. FA Cup ve Carabao Kupası zaferleri yaşarken, iki kez de Avrupa Ligi finalinde forma giydi.
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Fernandes’in Premier Lig’i mi yoksa Şampiyonlar Ligi’ni mi kazanması gerekiyor?
Ancak, hem yurt içinde hem de yurt dışında en büyük ödüllere ulaşmak hâlâ zorlu bir hedef olarak kalmıştır. Prens Fernandes'in Manchester'da kral olabilmesi için bu şampiyonluklardan birine ihtiyaç duyup duymayacağı sorulduğunda, eski United savunma oyuncusu Silvestre - talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “O kilit bir oyuncu ve Suudi Arabistan'a gitmeyip United'da kalmaya, kulübün zorlu bir geçiş döneminde yanında olmaya karar vermesinden memnun oldum.
“Birkaç yıldır burada oynuyor, ancak tüm zorluklara rağmen görevini yerine getirdi ve geçen sezon ligin en iyi oyuncusu oldu. Bu yüzden kalması ve takımın ilerlemesine yardımcı olmaya devam etmesi çok önemli.
“Steven Gerrard, Liverpool’da harika bir oyuncu; ancak hiç Premier Lig şampiyonluğu kazanamadı. Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Bu güzel olurdu, ama United’daki izi zaten çok büyük.
“Bence taraftarlar ve kulübün tarihi açısından gerçekten özel bir yer edinebilmesi için, ister lig şampiyonluğu ister Şampiyonlar Ligi olsun, bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Bir kulübün başarılı dönemlerinde yer almak güzel bir şey, ama şampiyonluklar kazanmak da gerekiyor.”
Fernandes, Old Trafford’da Manchester United’ın efsanelerinden biri olarak hatırlanacak mı?
Bir başka eski Kırmızı Şeytan yıldızı olan Lee Sharpe, Fernandes’in – tüm başarıları göz önüne alındığında – Old Trafford’da efsanelerle aynı seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı sorulduğunda GOAL’a şunları söylemişti: “Bence United’da her zaman harika bir oyuncu olarak hatırlanacak. Kazandığı kupalar ise eksik kalan kısım.
“Tüm zamanların en iyi Man United 11’ini seçmeye başlasanız, pek fazla kupa kazanmadığı için o kadroya girebilir mi? Ancak yarattığı goller, attığı goller ve tek başına kazandığı maçların değeri paha biçilemez. Kulüp için inanılmaz bir oyuncu, ancak kupa sayısı konusunda biraz eksik kalıyor.”
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Manchester United, kaptanı Fernandes ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor
Fernandes’in kendisini bir efsaneye dönüştürecek kupayı kaldırması için hâlâ zaman var. Birçok kişi, 2013 yılından ve Sir Alex Ferguson’un takımın başında geçirdiği son sezondan bu yana iç sahada hakimiyet kuramayan United’ın – önümüzdeki dönemde yapılacak transferlerle birlikte – 2026-27 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yarışına yeniden girebileceği görüşünde.
Baş antrenör Michael Carrick ayrıca takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü; bu da bir başka Avrupa macerasının yaşanacağı anlamına geliyor. Kırmızı Şeytanlar, yeni sözleşme şartları üzerinde görüşmeler sürerken, takımın sembolü olan kaptanlarının birkaç sezon daha takımda kalmasını sabırsızlıkla bekliyor.
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