Bruno Fernandes, Manchester United’ın efsanelerinden biri mi? Steven Gerrard, Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanı ve Old Trafford’daki konumu hakkındaki tartışmaya katılıyor

Bu yolda ilerleme fırsatları çoktan ortaya çıkmıştı; Fernandes, çok da uzak olmayan bir geçmişte, United’ın Suudi Pro Ligi’ne bir transferi onaylama fikrine açık olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu teklif nihayetinde reddedilmiş ve bu sayede yetenekli oyun kurucu, Kırmızı Şeytanlar formasıyla 300 maç barajını aşabilmişti; ancak "Rüyalar Tiyatrosu" olarak anılan stadyumda imzaladığı yüksek ücretli sözleşmesinin süresi 12 aydan az bir süre kaldı.

Sözleşme uzatma görüşmelerinin yapıldığı söyleniyor ve United'ın, 2025-26 sezonunda FWA Yılın Futbolcusu ve Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini kazanan bu oyuncuyu kadrosunda tutmaya istekli olması anlaşılabilir bir durum.

Fernandes, geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde 21 asist yaparak tarihe geçti ve Ocak 2020'de Sporting'den transfer edildiği takımda toplamda 100 gol barajını aştı.

Portekiz milli takımında da forma giyen Fernandes, United için istikrarın simgesi haline geldi; kaptanlık pazubandını taktı ve beş kez kulübün Yılın Futbolcusu seçildi. FA Cup ve Carabao Kupası zaferleri yaşarken, iki kez de Avrupa Ligi finalinde forma giydi.