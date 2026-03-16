Bruno Fernandes, Manchester United için zirvedeki Cristiano Ronaldo'dan daha önemli – ve tartışmasız Premier Lig'in Yılın Oyuncusu

"Sürücü herkesten daha çok çalışmak zorundadır," diyor Candy, Cool Runnings filminde Jamaikalı bob sporcusu Sanka Coffie'ye. "En önce gelen ve en son ayrılan odur. Arkadaşları bira içmeye çıktığında, o odasında virajların resimlerini inceliyor."

Bu, United kadrosunun sezon boyunca alkol dolu partiler düzenlemeyi alışkanlık haline getirdiğini ima etmez; son yıllarda yaşanan çalkantılı dönemde bazı oyuncuların performansları ne kadar kötü olursa olsun.

Fernandes, takımın tartışmasız "lokomotifi" ve hem çalışma temposu hem de titizliği ile takım arkadaşlarından kesinlikle sıyrılıyor. O, her zaman fiziksel ve zihinsel olarak savaşa hazır olan ve hem kendisinden hem de çevresindekilerden mümkün olan en yüksek standartları talep eden bir seri kazanan.

Cristiano Ronaldo da, özellikle Old Trafford'da kupa dolu ilk döneminde, tam olarak böyleydi ve şimdi Fernandes, benzer bir kupa koleksiyonuna sahip olmasa da, Portekizli takım arkadaşıyla aynı kefeye konmayı hak ediyor. Ocak 2020'de geldiğinden beri United'ı sırtında taşıyor ve bu sezon onun zirvesi olabilir; Mayıs ayına kadar bu hayranlık uyandıran seviyesini korursa, Premier Lig Yılın Oyuncusu ödülünü alması kesin gibi görünüyor.