Bruno Fernandes, Manchester United için zirvedeki Cristiano Ronaldo'dan daha önemli – ve tartışmasız Premier Lig'in Yılın Oyuncusu

2026 Kış Olimpiyatları artık sona ermiş olsa da, Bruno Fernandes’in Manchester United’da ipleri elinde tutuşunu izlemek, bu etkinlikle ilgili çekilmiş en ikonik filmi ve daha spesifik olarak, rahmetli John Candy’nin heyecan verici motivasyon konuşmasını akla getiriyor.

"Sürücü herkesten daha çok çalışmak zorundadır," diyor Candy, Cool Runnings filminde Jamaikalı bob sporcusu Sanka Coffie'ye. "En önce gelen ve en son ayrılan odur. Arkadaşları bira içmeye çıktığında, o odasında virajların resimlerini inceliyor."

Bu, United kadrosunun sezon boyunca alkol dolu partiler düzenlemeyi alışkanlık haline getirdiğini ima etmez; son yıllarda yaşanan çalkantılı dönemde bazı oyuncuların performansları ne kadar kötü olursa olsun. 

Fernandes, takımın tartışmasız "lokomotifi" ve hem çalışma temposu hem de titizliği ile takım arkadaşlarından kesinlikle sıyrılıyor. O, her zaman fiziksel ve zihinsel olarak savaşa hazır olan ve hem kendisinden hem de çevresindekilerden mümkün olan en yüksek standartları talep eden bir seri kazanan.

Cristiano Ronaldo da, özellikle Old Trafford'da kupa dolu ilk döneminde, tam olarak böyleydi ve şimdi Fernandes, benzer bir kupa koleksiyonuna sahip olmasa da, Portekizli takım arkadaşıyla aynı kefeye konmayı hak ediyor. Ocak 2020'de geldiğinden beri United'ı sırtında taşıyor ve bu sezon onun zirvesi olabilir; Mayıs ayına kadar bu hayranlık uyandıran seviyesini korursa, Premier Lig Yılın Oyuncusu ödülünü alması kesin gibi görünüyor. 

    Sürekli çalkantıların ortasında istikrarlı

    Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar formasıyla çıktığı 346 maçta 218 gol katkısı kaydetti ve pek çok kişinin gözünde, kutsal Old Trafford sahasını onurlandıran gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olarak görülüyor. Fernandes’in ise, Ronaldo’nun toplamının sadece 10 gerisinde olmasına ve 27 maç daha az oynamış olmasına rağmen benzer bir şekilde değerlendirilmemesi tuhaf.

    Elbette, United'ın 2007 ile 2009 yılları arasında kazandığı üç Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi, Ronaldo'ya avantaj sağlıyor. Ancak, onun genel katkısı, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand veya Edwin van der Sar gibi isimlerin katkılarını gölgede bırakmadı. 

    O takım, soyunma odasında uyum içinde, somut başarılar elde etmek için kurulmuştu. Fernandes ise bu lüksü hiç yaşamadı. Son altı yıldır kadrodaki tek istikrarlı ve parlak performans gösteren oyuncu oydu. Ronaldo'nun 2021-22 sezonunda geri dönüş yaptığı ve forvet rolünü ve sürekli pas beslemesini talep ettiği kampanyada bile, Fernandes, milli takım arkadaşının toplam 27 gol ve asistinden sadece üç geride kaldı.

    United o sezon altıncı, 2023-24 sezonunda sekizinci oldu ve geçen sezon 15. sıraya düşerek korkunç bir yeni dip noktasına geriledi. Fernandes'in sürekli çalkantılara rağmen bu kadar parlak bir performans sergilemesi gerçekten dikkat çekicidir. Ronaldo, Erik ten Hag'ın talihsiz döneminin başında zorla ayrılmak zorunda kalmasıyla kanıtlandığı gibi, zorluklar karşısında aynı şeyi başaramadı.

    İlk üçte yer almak artık mümkün

    2025-26 sezonunda Fernandes'in aşması gereken daha da fazla engel vardı, ancak yine de bir şekilde oyununu bir üst seviyeye çıkardı. Ruben Amorim'in onu anlaşılmaz bir şekilde defansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürmesine rağmen etkisi hiç azalmadı ve Michael Carrick tarafından en sevdiği 10 numara pozisyonuna geri döndüğünden beri muhteşem bir performans sergiliyor. 

    Aston Villa, Pazar günü Old Trafford'da 3-1 mağlup olarak Fernandes'in dehası karşısında çaresiz kalan son takım oldu. United'ın kaptanı, maçı tamamen değiştiren bir performansla 71 top dokunuşu, 6 kilit pas, 15 top taşıma ve 6 top kazanma kaydetti.

    Casemiro'nun kafayla gol attığı muhteşem köşe vuruşu, o ana kadar ev sahibi takım için sinir bozucu geçen maçta skoru açtı ve Matheus Cunha'nın koşarak United'ın ikinci golünü atması için milimetrik bir ilk vuruş pası verdi. Sonuç, Carrick'in takımının üçüncü sırada üç puanlık bir avantaj elde etmesini ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını gözler önüne serdi.

    United'ın şu ana kadar topladığı 54 puanın 25'i Fernandes'in gol katkılarıyla geldi. Bu, Ronaldo'nun kulübün 2007-08 sezonunda hem lig hem de Avrupa kupasını kazandığı ve kendisine beş Ballon d'Or ödülünden ilkini kazandıran sezonla aynı rakam. Bu sezonun bitmesine sekiz maç kala, Fernandes, 13 yıl önce kulübün son Premier Lig şampiyonluğunda Robin van Persie'nin golleri ve asistleriyle kazandığı 38 puanı bile hedefliyor olabilir; zira o, mükemmelliği yakalamak için durmak bilmez bir azimle çalışıyor. 

    Beckham'ı gölgede bırakmak

    Fernandes'in Villa karşısında yaptığı iki asistle sezon toplamında 16 asist rakamına ulaştı; en yakın rakibi Rayan Cherki'nin sekiz asist önünde yer alıyor ve şu anda Kevin De Bruyne ile Thierry Henry'nin paylaştığı Premier Lig'in tek sezonluk tüm zamanların rekoruna sadece dört asist uzaklıkta. Ayrıca, 1999-2000 sezonunda David Beckham'ın Manchester United formasıyla kırdığı 15 asistlik kulüp rekorunu da geride bıraktı.

    "Bu çok güzel bir başarı. Benim hedeflerim açısından bir şey değiştirmeyecek ama herkesin hayran olduğu, ortalamaları ve pasları ile örnek alınan bir isimle aynı seviyede olmak çok güzel," dedi Fernandes maçtan sonra MUTV'ye. "Herkes kendi bahçesinde Beckham gibi yapmaya çalışırdı ve yapardı, sadece kolunu sallasan bile, onun yaptığı gibi, topu değil! Elbette bunu başardığım için [rekorunu kırdığım için] çok mutluyum."

    Beckham'ın tekniği kesinlikle özeldi ve en iyi anları, United'ın efsaneleriyle aynı seviyede. Ancak oyunundaki çok yönlülük Fernandes'inkiyle kıyaslanamaz. Beckham, kendine özgü paslarını atmak için genellikle geniş alana ihtiyaç duyarken, Fernandes yoğun baskı altında sahadaki her yerden bu pasları yaratabiliyor. Maçları tek başına yönlendiriyor ve sahanın her köşesini kaplıyor; Beckham'ın görevi ise sadece genişlik sağlamak ve son pası atmaktı. Bu konuda ne kadar iyi olursa olsun, İngiliz oyuncu bir makinenin motorundan çok bir dişli gibiydi.

    Fernandes'in etkisini daha da netleştirmek gerekirse, o şu anda Rooney ve Giggs'ten sonra tüm turnuvalarda 100 gol ve 100 asist barajına ulaşan üçüncü United oyuncusu. En prestijli kupalar için rekabet edebilecek takımlarda oynamamasına rağmen Hall of Fame'e girmeyi başardı ki bu, elit bir kulüpte son derece nadir görülen bir durumdur.

    Premier Lig'in en iyileri

    Arsenal'in 22 yıldır ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna uzanma mücadelesinde Declan Rice, PFA Yılın Futbolcusu ödülünün en büyük favorisi olarak gösteriliyor; bu da anlaşılabilir bir durum. Duran toplardaki ustalığı, çok eleştirilen ancak son derece etkili olan Gunners'ın oyun planı için hayati öneme sahipti; ayrıca top kazanma becerisi, takımın ligdeki en iyi savunma istatistiklerini elde etmesinde büyük rol oynadı.

    Yine de, final oylamasında Fernandes'i geçmesi bir trajedi olur. United'ın kaptanı her açıdan üstün bir futbolcu ve her ikisi de sezonun ilk yarısında aynı pozisyonda oynamış olsalar da, Rice'ın istatistikleri Fernandes'inkilere yaklaşamıyor.

    Fernandes, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın (29) ardından 23 gol katkısıyla ikinci sırada yer alırken, Rice, United'ın yıldız oyuncusundan üç Premier Lig maçı daha fazla oynamasına rağmen sadece 11 gol katkısı ile yetinmek zorunda kaldı. Gabriel Magalhaes, Antoine Semenyo ve Igor Thiago da PFA ödülünün adayları arasında yer alıyor, ancak hiçbiri Fernandes'in seviyesine ulaşamıyor.

    Bu sezon yaptığı 16 asist, tek başına United'a 18 puan kazandırdı; bu, Premier Lig tarihindeki herhangi bir oyuncudan daha fazla. Ayrıca 2025-26 sezonunda derin paslarda birinci, son üçte bir sahada başarılı paslarda ise ikinci sırada yer alıyor. Fırsat yaratmak futbolun özüdür ve Fernandes bu konuda rakipsiz bir uzmandır. 

    Onu kadrodan çıkarırsanız United sonsuz derecede zayıflar, ki bu yukarıda bahsedilen diğer oyuncular ve takımları için geçerli değil. Nitekim, Fernandes yılbaşı döneminde sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığında, takım zor günler geçiren Wolves ve Leeds karşısında değerli puanlar kaybetti ve bu da sonuçta Amorim'in işine mal oldu.

    Fernandes geçen yaz Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edip ayrılsaydı, Kırmızı Şeytanlar ilk üçe yaklaşamazdı ve Premier League'in son gerçek maverick'i olmadan ligin değeri dibe vururdu.

    Altın Top ödülü mü?

    Şaşırtıcı bir şekilde Fernandes, son dört sezonda hiçbirinde Ballon d'Or'un 30 kişilik aday listesine giremedi; kariyerindeki tek adaylığı 2021'de gerçekleşti ve o yıl Lautaro Martinez ile birlikte 21. sırayı paylaştı. Bu başarı, United'da geçirdiği muhteşem ilk tam sezonun ardından geldi; o sezon Premier Lig'de 30'u olmak üzere toplam 46 gol katkısı kaydetmişti.

    Bu sefer ikinci rakamı geçip De Bruyne ve Henry'nin asist rekorunu kırarsa, France Football'un United'ın Avrupa'da olmaması nedeniyle onu kaçınılmaz olarak cezalandırmasına rağmen, ikinci bir adaylık kesinlikle gündeme gelecektir. Portekiz ile güçlü bir Dünya Kupası performansı sergilemesi onu ilk 10'a sokabilir ve bu, onun kalitesindeki bir oyuncunun olması gereken yerdir.

    United, Fernandes'e hak ettiği platformu sunamadı. Kulübün resmi elitler arasına girmesini engelleyen sahne arkasında alınan kötü kararlar rağmen, kulübe en iyi yıllarını vererek sarsılmaz bir sadakat gösterdi. 31 yaşında, oraya ulaşmak için zamanı aleyhine işliyor ve bu yaz başarıya yönelik sağlam bir plan ortaya konmazsa, kimse onun ayrılmasını suçlayamaz.

    Anahtar Carrick'te

    Böyle bir durum gerçekleşirse, Manchester United’ın 2028’e kadar Premier Lig şampiyonluğu hedefine anında veda etmek zorunda kalır. Sir Alex Ferguson, Ronaldo’nun 2009’da Real Madrid’e transfer olmasının ardından iki lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi finali daha kazandırmıştı, ancak şu anki temeller o kadar sağlam değil. Yeni bir döneme girerken Fernandes’in ayrılması düşünülemez bir durum; bunu, bu dönemi yönetecek olabilecek kişi bile kabul ediyor.

    "Bruno kesinlikle kaybetmek isteyeceğimiz biri değil, bunu söyleyebilirim, ancak yaz ve sonrasında bu konuda çok fazla ileri gitmek benim için zor, ama kesinlikle bizim için önemli biri," dedi Carrick hafta sonu. Carrick, Amorim'in yerine geçtiğinden beri United dokuz maçın yedisini kazandı ve Fernandes'in güvenini anında kazanarak ondan en iyi verimi aldı. 

    "Michael burada her şeyi kazandı ve bunun taraftarlar için ne anlama geldiğini, kulüp için kazanmanın ne anlama geldiğini ve bu futbol kulübünde kazanmak için ne kadar çaba gerektiğini biliyor. Bence bu, takıma özel bir şey katıyor," dedi Fernandes Şubat ayında TNT Sports'a. "Bence Michael, oyunculara sorumluluk verme konusunda doğru fikirlerle geldi. Sözleri çok etkileyici. Michael'ın harika bir teknik direktör olabileceğinden emindim ve o da bunu gösteriyor."

    Fernandes'in 57 milyon sterlin (76 milyon dolar) olduğu bildirilen serbest kalma bedeli karşılanırsa ayrılma isteği, Carrick'e kalıcı teknik direktörlük görevi verilirse çok daha az olacaktır. Eski United orta saha oyuncusu, kulübü çok iyi tanıyor ve 2019'da benzer koşullarda göreve geldiğinde efsane meslektaşı Ole Gunnar Solskjaer'de eksik olan ciddiyet ve soğukkanlılığa sahip. 

    Fernandes'in geleceği üzerinde gerçek bir etkiye sahip olması, Julian Nagelsmann ve Roberto De Zerbi gibi diğer adayların önüne geçerek Carrick'in lehine dengeleri değiştirmeli. Birkaç kadro değişikliğiyle United, Portekizli maestrosu takımın kalbi olmaya devam ettiği sürece gelecek sezon gerçek bir güç olarak yeniden ortaya çıkabilir.

