Bruno Fernandes, Manchester United efsanesinin Premier Lig rekorunu kırdıktan sonra David Beckham'dan ilham aldığını açıkladı

"Elbette, bu çok güzel," dedi Fernandes, üçlü kupayı kazanan oyuncuyu geride bırakmasıyla ilgili sorulduğunda MUTV'ye. "Bu çok güzel bir başarı. En iyi oyunculardan birinden, kesinlikle ceza sahasındaki en iyi forvetlerden birinden bahsediyoruz. Bu yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Bu, hedeflerim açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama herkesin hayran olduğu, ortaları ve pasları ile örnek alınan bir isimle aynı seviyede olmak çok güzel."

31 yaşındaki oyuncu, çocukluğunda bu İngiliz efsaneyi nasıl taklit etmeye çalıştığını da anlattı. "Herkes kendi bahçesinde Beckham gibi yapmaya çalışırdı ve yapardı da. Sadece kolunu sallamak olsa bile, onun yaptığı gibi, topu değil! Bunu başardığım için [rekorunu kırdığım için] elbette çok mutluyum."