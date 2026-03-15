Getty Images Sport
Çeviri:
Bruno Fernandes, Manchester United efsanesinin Premier Lig rekorunu kırdıktan sonra David Beckham'dan ilham aldığını açıkladı
Fernandes, Beckham'ın tarihi rekorunu geride bıraktıSezon rekorunun yanı sıra Fernandes, Kırmızı Şeytanlar formasıyla tüm turnuvalarda 100 asistlik inanılmaz bir kilometre taşına ulaştı. Benjamin Sesko’nun son dakikalarda attığı gol, Villa’nın Ross Barkley’in golüne verdiği yanıtın ardından maçı kesin olarak belirlemiş olsa da, bu öğleden sonra Sir Alex Ferguson sonrası dönemde yaratıcılığın en önemli simgesi haline gelen kaptanın günüydü.
- Getty
"Becks"in izinden giderek
"Elbette, bu çok güzel," dedi Fernandes, üçlü kupayı kazanan oyuncuyu geride bırakmasıyla ilgili sorulduğunda MUTV'ye. "Bu çok güzel bir başarı. En iyi oyunculardan birinden, kesinlikle ceza sahasındaki en iyi forvetlerden birinden bahsediyoruz. Bu yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Bu, hedeflerim açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama herkesin hayran olduğu, ortaları ve pasları ile örnek alınan bir isimle aynı seviyede olmak çok güzel."
31 yaşındaki oyuncu, çocukluğunda bu İngiliz efsaneyi nasıl taklit etmeye çalıştığını da anlattı. "Herkes kendi bahçesinde Beckham gibi yapmaya çalışırdı ve yapardı da. Sadece kolunu sallamak olsa bile, onun yaptığı gibi, topu değil! Bunu başardığım için [rekorunu kırdığım için] elbette çok mutluyum."
Casemiro'dan gol primini paylaşması istendi
Fernandes, bu başarısının istatistiksel önemi bir yana, Old Trafford'da takımın başarısına odaklanmaya devam ediyor. "Elbette bu, hayalini kurduğum ya da üzerinde düşündüğüm bir şey değil, ancak her zaman takımın çoğu maçta [istediğimizi] elde etmesine yardımcı olmak istiyorum," diye ekledi. "Gol atmak ve asist yapmak oyunumun önemli bir parçası. Bugün her şeyin yolunda gitmesinden ve galibiyete ulaşmamızı sağlamasından çok memnunum."
Casemiro'nun kendisine yaptığı isabetli pas için gol primini paylaşması gerektiğini şaka yollu olarak söyleyen orta saha oyuncusu, United'ı güçlü bir sezon sonuna taşımaya kararlı. United'ın ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı bu dönemde kaptan, "Sezon sonuna kadar takıma yardım etmeye ve sonuçlar açısından daha da iyiye gitmeye çalışmak istiyorum," diye konuştu.
- AFP
Manchester United, ilk dört mücadelesinde üstünlüğü ele geçirdi
Bu galibiyetle United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında üstün bir konuma yükseldi ve üçüncü sıradaki Villa'nın üç puan önünde yer aldı. 2025-26 sezonunda geriye sekiz maç kalırken, Kırmızı Şeytanlar, Chelsea ve Liverpool ile oynayacakları maçların da yer aldığı zorlu son dönem boyunca, tarih yazan kaptanlarının muhteşem formunu sürdürmesine büyük ölçüde güvenecek.
