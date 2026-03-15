Goal.com
Canlı
Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Bruno Fernandes, Manchester United efsanesinin Premier Lig rekorunu kırdıktan sonra David Beckham'dan ilham aldığını açıkladı

Manchester United kaptanı, Old Trafford'da Aston Villa'ya karşı alınan hayati önem taşıyan 3-1'lik galibiyetin mimarı oldu ve Casemiro ile Matheus Cunha'nın gollerine son pası verdi. Maçta iki asist kaydeden Fernandes, sezon toplamını 16'ya çıkardı ve David Beckham'ın efsanevi 1999-2000 sezonunda kaydettiği 15 asistlik rekoru bir farkla geride bıraktı.

  • Fernandes, Beckham'ın tarihi rekorunu geride bıraktı

    Sezon rekorunun yanı sıra Fernandes, Kırmızı Şeytanlar formasıyla tüm turnuvalarda 100 asistlik inanılmaz bir kilometre taşına ulaştı. Benjamin Sesko’nun son dakikalarda attığı gol, Villa’nın Ross Barkley’in golüne verdiği yanıtın ardından maçı kesin olarak belirlemiş olsa da, bu öğleden sonra Sir Alex Ferguson sonrası dönemde yaratıcılığın en önemli simgesi haline gelen kaptanın günüydü.
  • David BeckhamGetty

    "Becks"in izinden giderek

    "Elbette, bu çok güzel," dedi Fernandes, üçlü kupayı kazanan oyuncuyu geride bırakmasıyla ilgili sorulduğunda MUTV'ye. "Bu çok güzel bir başarı. En iyi oyunculardan birinden, kesinlikle ceza sahasındaki en iyi forvetlerden birinden bahsediyoruz. Bu yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Bu, hedeflerim açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama herkesin hayran olduğu, ortaları ve pasları ile örnek alınan bir isimle aynı seviyede olmak çok güzel."

    31 yaşındaki oyuncu, çocukluğunda bu İngiliz efsaneyi nasıl taklit etmeye çalıştığını da anlattı. "Herkes kendi bahçesinde Beckham gibi yapmaya çalışırdı ve yapardı da. Sadece kolunu sallamak olsa bile, onun yaptığı gibi, topu değil! Bunu başardığım için [rekorunu kırdığım için] elbette çok mutluyum."

  • Casemiro'dan gol primini paylaşması istendi

    Fernandes, bu başarısının istatistiksel önemi bir yana, Old Trafford'da takımın başarısına odaklanmaya devam ediyor. "Elbette bu, hayalini kurduğum ya da üzerinde düşündüğüm bir şey değil, ancak her zaman takımın çoğu maçta [istediğimizi] elde etmesine yardımcı olmak istiyorum," diye ekledi. "Gol atmak ve asist yapmak oyunumun önemli bir parçası. Bugün her şeyin yolunda gitmesinden ve galibiyete ulaşmamızı sağlamasından çok memnunum."

    Casemiro'nun kendisine yaptığı isabetli pas için gol primini paylaşması gerektiğini şaka yollu olarak söyleyen orta saha oyuncusu, United'ı güçlü bir sezon sonuna taşımaya kararlı. United'ın ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı bu dönemde kaptan, "Sezon sonuna kadar takıma yardım etmeye ve sonuçlar açısından daha da iyiye gitmeye çalışmak istiyorum," diye konuştu.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Manchester United, ilk dört mücadelesinde üstünlüğü ele geçirdi

    Bu galibiyetle United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında üstün bir konuma yükseldi ve üçüncü sıradaki Villa'nın üç puan önünde yer aldı. 2025-26 sezonunda geriye sekiz maç kalırken, Kırmızı Şeytanlar, Chelsea ve Liverpool ile oynayacakları maçların da yer aldığı zorlu son dönem boyunca, tarih yazan kaptanlarının muhteşem formunu sürdürmesine büyük ölçüde güvenecek.

Ligi Europa
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Lille crest
Lille
LIL
Premier Lig
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
M. United crest
M. United
MUN
0