Bruno Fernandes, Manchester United efsanesinin "abartılı" eleştirilerine yanıt verirken Roy Keane'i "yalan söylemekle" suçladı

Fernandes, bu iddialara yanıt verdi ve itibarını korumak amacıyla "The Diary of a CEO" adlı podcast programına konuk oldu. Oyun kurucu, İrlandalı futbolcunun maç sonrası açıklamalarını yorumlama biçiminden özellikle rahatsız olduğunu belirterek, Keane'in anlattığı olayların gerçekte yaşanmadığını iddia etti.

Fernandes'in maç sonrası röportajında aslında tam tersini söylediği vurgulandı: "Bugün muhtemelen şut atmak yerine pas vermem gereken anlar oldu. Asist yaptığım için çok mutluyum, ama bundan daha da çok, galibiyetten ve sezonu iyi bir şekilde bitirmiş olmaktan mutluyum."

Keane'in bu alıntıya ilişkin yorumuna doğrudan değinen Fernandes, daha sonra podcast sunucusu Steven Bartlett'e şunları söyledi: "Eleştirilmeyi umursamıyorum. Herkesten eleştiri alırım ve kimseye asla cevap vermem. İnsanların bir görüşü var, iyi, kötü ya da her neyse.

"Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesidir ve bu durumda, Roy Keane hakkında söylediklerin, temelde onun söylediklerinin yalan olmasıdır. Şanslıyım ki her şey kayıt altında, öyle olmasaydı insanlar Bruno'nun her zaman asist peşinde koşan adam olduğunu düşünürdü.

"Hatta Ole [Gunnar Solskjaer]'den numarasını istedim, ona mesaj atıp konuşmak istedim, 'Eleştirileri umursamıyorum, ama insanların söylediklerim hakkında yalan söylemesinden hoşlanmıyorum, çünkü bu benim kabul edilebilir bulduğum sınırların ötesine geçiyor' demek için."