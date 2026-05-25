Getty/GOAL
Çeviri:
Bruno Fernandes, Manchester United efsanesinin "abartılı" eleştirilerine yanıt verirken Roy Keane'i "yalan söylemekle" suçladı
Keane, rekor kıran kaptanına sert çıktı
Anlaşmazlık, Keane'in geçen Pazartesi günü The Overlap programında yaptığı konuşmada, Nottingham Forest'ı yendikleri maçta Fernandes'in Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu egale etmesiyle ilgili tartışmalara öfkesini dile getirmesiyle başladı. Keane, kaptanın takımın genel performansından çok kişisel başarılarla ilgilendiğini ima etti.
United efsanesi şöyle dedi: "Bir kulübün kaptanıysanız ve kulübü ileriye taşımakla yükümlüyseniz, takımdaki rolünüzle, sadece asistlerle takılıp kalmamalısınız. Hafta sonu United'da duyduklarım, dürüst olmak gerekirse, beni çok öfkelendirdi. Asistleriyle ilgili tüm o konuşmalar... Herkes, oyuncular [bunu konuşuyordu], maç onun asistleri hakkındaydı. Her şey buydu. Maçtan sonra röportaj verdi ve Manchester United'ın kaptanı şöyle dedi: 'Birkaç kez, muhtemelen şut atmalıydım... ama pas verdim.' Vay canına. Zihniyetin nasıl olur da maçı kazanmak değil de bireysel bir rekor kırmak olur?"
- Getty Images Sport
Fernandes gerçeği açıklığa kavuşturuyor
Fernandes, bu iddialara yanıt verdi ve itibarını korumak amacıyla "The Diary of a CEO" adlı podcast programına konuk oldu. Oyun kurucu, İrlandalı futbolcunun maç sonrası açıklamalarını yorumlama biçiminden özellikle rahatsız olduğunu belirterek, Keane'in anlattığı olayların gerçekte yaşanmadığını iddia etti.
Fernandes'in maç sonrası röportajında aslında tam tersini söylediği vurgulandı: "Bugün muhtemelen şut atmak yerine pas vermem gereken anlar oldu. Asist yaptığım için çok mutluyum, ama bundan daha da çok, galibiyetten ve sezonu iyi bir şekilde bitirmiş olmaktan mutluyum."
Keane'in bu alıntıya ilişkin yorumuna doğrudan değinen Fernandes, daha sonra podcast sunucusu Steven Bartlett'e şunları söyledi: "Eleştirilmeyi umursamıyorum. Herkesten eleştiri alırım ve kimseye asla cevap vermem. İnsanların bir görüşü var, iyi, kötü ya da her neyse.
"Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesidir ve bu durumda, Roy Keane hakkında söylediklerin, temelde onun söylediklerinin yalan olmasıdır. Şanslıyım ki her şey kayıt altında, öyle olmasaydı insanlar Bruno'nun her zaman asist peşinde koşan adam olduğunu düşünürdü.
"Hatta Ole [Gunnar Solskjaer]'den numarasını istedim, ona mesaj atıp konuşmak istedim, 'Eleştirileri umursamıyorum, ama insanların söylediklerim hakkında yalan söylemesinden hoşlanmıyorum, çünkü bu benim kabul edilebilir bulduğum sınırların ötesine geçiyor' demek için."
Portekizliler için rekor kıran bir sezon
Tüm tartışmalara rağmen Fernandes, Brighton’ı 3-0 yendikleri maçta Patrick Dorgu’nun golünü hazırlayarak, 21 asistle Premier Lig’in tek başına asist rekoru sahibi oldu. Bu başarıyla Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin daha önce belirlediği rekoru geride bırakarak, ligin en önde gelen oyun kurucusu konumunu pekiştirdi. Bu başarı, takımını Şampiyonlar Ligi potasına geri taşıyan Fernandes'in, Premier League Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiği bireysel sezonunu taçlandırdı.
- AFP
Carrick, etkili liderine destek veriyor
Keane, orta saha oyuncusunun liderlik tarzından hâlâ pek ikna olmuş görünmese de, yeni kalıcı teknik direktör Michael Carrick ona açıkça destek veriyor. Old Trafford’da kısa süre önce iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Carrick, kulübün Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına geri dönmeye hazırlandığı bu dönemde, Portekizli milli oyuncuyu gelecek planlarının temel taşı olarak görüyor.
Kaptanın geleceği ve etkisi hakkında konuşan Carrick, "O bizim için çok büyük bir etki yaratıyor. Kaptan olarak farklı şekillerde örnek teşkil ediyor. Onun kalacağı konusunda aksini düşünmem için hiçbir neden yok. Yaptıklarını çok beğeniyoruz ve o da burada olmaktan çok memnun, bence bunu herkes görebilir." dedi.