Bruno Fernandes, Manchester United'dan ayrılabilir mi? CEO Omar Berrada, Kırmızı Şeytanlar'ın net tutumuna rağmen kaptanın geleceğine dair belirsizliğe işaret ediyor

Sözleşmesi 2027 yılına kadar süren ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Fernandes, kulübün sahada düşük performans sergilemeye devam ettiği dönemde kendini kulüp tarafından yeterince değer verilmediğini hissettiğini daha önce itiraf etmişti. Fernandes şöyle demişti: "Bir ara ayrılmak üzereydim ama o sezon birçok kupa kazanmış olacaktım. Ancak kulüp tarafında, 'Eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni incitmekten çok üzdü, çünkü ben onların eleştirecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum."

Ancak daha sonra ESPN'e daha kararlı bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: “Hedefim her zaman en büyük turnuvaları kazanmak olmuştur ve Premier League de bunun bir parçası. Hala içimde o hayal var ve bunu gerçekleştirmeyi umuyorum.”

Bu arada Berrada, yapısal değişikliklerin ardından iç güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kabul etti. Şöyle ekledi: “Birçok kişi için bedelinin çok yüksek olduğu doğru ve kulübün personel, yönetim ve sahipler arasındaki güveni yeniden inşa etmesi biraz zaman aldı. Bence şu anda çok daha iyi bir durumdayız ve son mali sonuçlarda da gördüğümüz gibi, bu zor kararlar, kulübün ilerlemesi gereken noktaya gelmesini sağladığı anlamında meyvesini verdi.”