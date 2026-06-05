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Bruno Fernandes, Manchester United'dan ayrılabilir mi? CEO Omar Berrada, Kırmızı Şeytanlar'ın net tutumuna rağmen kaptanın geleceğine dair belirsizliğe işaret ediyor
Şef, kaptanın geleceği hakkında konuştu
Manchester United CEO’su Berrada, Fernandes’in bu yaz Old Trafford’da kalacağını garanti edemedi. Kulübün sembol niteliğindeki kaptanının kalmasını istediğine dair kararlı tutumuna rağmen, oyuncunun uzun vadeli geleceği yoğun spekülasyonlara konu olmaya devam ediyor.
31 yaşındaki oyun kurucu, olağanüstü bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de 21 asist yaparak rekor kırdı. Bu performansıyla Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü rahatlıkla kazandı.
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Berrada, liderlik niteliklerini övüyor
Old Trafford yönetimi, bu tecrübeli orta saha oyuncusunu kadroda tutma isteğini kamuoyuna açıkça dile getirirken, onun saha arkasında yarattığı muazzam etkiye de dikkat çekti. “Inside Carrington”podcast’inde konuşan Berrada, şunları söyledi: “Kaldığını isteriz, elbette isteriz. Sahada harika bir sezon geçirdi ama daha da önemlisi, herkese ne kadar büyük bir lider olduğunu gösterdi. İnsanlar onun saha dışında neler yaptığını görmüyor. Kulübün değerlerini çok iyi anlıyor ve bence genç transferlere çok yardımcı olduğunu gördük.”
Fernandes geçmişteki hayal kırıklıklarını anlatıyor
Sözleşmesi 2027 yılına kadar süren ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Fernandes, kulübün sahada düşük performans sergilemeye devam ettiği dönemde kendini kulüp tarafından yeterince değer verilmediğini hissettiğini daha önce itiraf etmişti. Fernandes şöyle demişti: "Bir ara ayrılmak üzereydim ama o sezon birçok kupa kazanmış olacaktım. Ancak kulüp tarafında, 'Eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni incitmekten çok üzdü, çünkü ben onların eleştirecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum."
Ancak daha sonra ESPN'e daha kararlı bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: “Hedefim her zaman en büyük turnuvaları kazanmak olmuştur ve Premier League de bunun bir parçası. Hala içimde o hayal var ve bunu gerçekleştirmeyi umuyorum.”
Bu arada Berrada, yapısal değişikliklerin ardından iç güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kabul etti. Şöyle ekledi: “Birçok kişi için bedelinin çok yüksek olduğu doğru ve kulübün personel, yönetim ve sahipler arasındaki güveni yeniden inşa etmesi biraz zaman aldı. Bence şu anda çok daha iyi bir durumdayız ve son mali sonuçlarda da gördüğümüz gibi, bu zor kararlar, kulübün ilerlemesi gereken noktaya gelmesini sağladığı anlamında meyvesini verdi.”
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Kırmızı Şeytanlar dengeli bir transfer politikası izlemeyi hedefliyor
Yeni atanan teknik direktör Michael Carrick, Manchester United’ı Şampiyonlar Ligi grup aşamasına hazırlarken bu olası dikkat dağınıklığıyla başa çıkmak zorunda.
Takımın transfer stratejisini özetleyen Berrada, "Geçen yaz yaptıklarımızın bir kopyasının tekrarlanacağını düşünüyorum. Net bir planımız var. Geçen sezon gördüklerimizin bizim için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani, deneyim ve gençliğin bir karışımını istiyoruz. Premier Lig'de performans gösterebildiğini kanıtlamış oyuncularla, belki de Premier Lig dışında çok iyi performans gösteren oyuncuların bir karışımını istiyoruz." dedi.