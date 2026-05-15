Bruno Fernandes, Manchester United’da Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney ile ilgili iddialı bir hedef belirledi; Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanı ise duygularını “pek iyi saklayamadığını” itiraf etti

Saha içindeki sesli ve genellikle coşkulu tavırları üzerine düşünürken Fernandes, doğal mizacını bastıramayacağını vurguladı. Şöyle dedi: "Duygularımı saklamakta çok kötüyüm! Ne hissettiğimi gerçekten gösteririm ve bundan çekinmem. Bazıları bunu olumlu, bazıları ise olumsuz algılar. Ama ben kendimi değiştiremem. Bu benim doğamda var ve bir günden diğerine değiştirebileceğim bir şey değil. Birdenbire farklı bir insan olamam. Kendini uyarlayabilirsin, gelişebilirsin, öğrenebilirsin ve ben bunu her gün yapıyorum. Elbette daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir insan, daha iyi bir kaptan, daha iyi bir takım arkadaşı olabilirsin ve ben kariyerimin sonuna kadar bunu yapmaya çalışacağım."