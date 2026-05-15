Bruno Fernandes, Manchester United’da Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney ile ilgili iddialı bir hedef belirledi; Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanı ise duygularını “pek iyi saklayamadığını” itiraf etti
Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı onurlandırıldı
Fernandes, Michael Carrick’in yönetiminde yeniden parlayan bir sezon geçirerek, sezonun başlarında ulusal kupa turnuvalarından erken elenmelerine rağmen United’ın Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesini sağladı. 31 yaşındaki oyuncunun 19 asistlik olağanüstü performansı da dahil olmak üzere etkileyici gösterileri, kendisine prestijli FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandırdı. Bu ödül, onu George Best, Sir Bobby Charlton ve Roy Keane gibi ikonik isimlerin yer aldığı saygın bir gruba dahil ederek, kulübün modern zamanlardaki talismanı olarak statüsünü pekiştirdi.
Şeffaflık ve duygusal liderlik
Saha içindeki sesli ve genellikle coşkulu tavırları üzerine düşünürken Fernandes, doğal mizacını bastıramayacağını vurguladı. Şöyle dedi: "Duygularımı saklamakta çok kötüyüm! Ne hissettiğimi gerçekten gösteririm ve bundan çekinmem. Bazıları bunu olumlu, bazıları ise olumsuz algılar. Ama ben kendimi değiştiremem. Bu benim doğamda var ve bir günden diğerine değiştirebileceğim bir şey değil. Birdenbire farklı bir insan olamam. Kendini uyarlayabilirsin, gelişebilirsin, öğrenebilirsin ve ben bunu her gün yapıyorum. Elbette daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir insan, daha iyi bir kaptan, daha iyi bir takım arkadaşı olabilirsin ve ben kariyerimin sonuna kadar bunu yapmaya çalışacağım."
Efsanelerin izinde
Fernandes, nihai hedefinin Rooney ve Ronaldo gibi kulübün efsanelerinin kazandığı kupalara ulaşmak olduğunu açıkça belirtti. Şöyle konuştu: "Bu oyuncuların kulüpte kazandıkları her şeyi ben de başarmak istiyorum. Ancak bu ödülle onların arasına girmek benim için son derece önemli ve bunu saklamayacağım. Bu benim için her zaman en büyük ödül olacak. Hedefim her zaman bu olmuştur. Bunu hiç saklamadım. Daha önce de söylediğim gibi, bir şeyleri saklamakta pek iyi değilim! Neyi başarmak istediğimi istediğim zaman açıkça söylüyorum ve başarmak istediğim şey ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."
Rekor kıran bir sonuç ufukta
Manchester United, sezonu son iki maçla tamamlayacak ve bu da Fernandes’e Premier Lig’in tek sezon asist rekorunu kırma fırsatı sunacak. Takım kaptanı, FA Cup’tan elenmesinin ardından yaşanan zorlu dönemi aşan ve önemli bir toparlanma gösteren takımın bu ivmesini sürdürmeye odaklanmış durumda. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı garantilendiğinden, kulüp yönetimi yaz transfer döneminde bu temeli daha da güçlendirerek Fernandes’in büyük kupalar kazanma konusundaki yüksek hedeflerini desteklemeyi planlıyor.