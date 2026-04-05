Bruno Fernandes, Manchester United'a kendisinin yerine geçecek, kendisiyle aynı adı taşıyan yıldız orta saha oyuncusunu transfer etmesini tavsiye ediyor
Old Trafford'da aynı isimdeki halefi
The Sun'ın haberine göre, Old Trafford'daki forma sorumlusunun işini kesinlikle kolaylaştıracak bir hamle olarak Bruno, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i uzun vadeli halefi olarak önermeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu, sezonun bitmesine sadece yedi maç kala takımın küme düşme potasında çırpınan zorlu bir sezonun ortasında Hammers için nadir görülen parlak bir ışık oldu.
Geçen yaz Southampton'dan London Stadium'a transfer olan Mateus, kısa sürede birinci ligin en umut verici genç teknik oyuncularından biri olarak ün kazandı. Gösterdiği performanslar sayesinde Mart ayındaki milli maç aralarında ilk kez Portekiz milli takımına çağrılan oyuncu, burada rol modeli ve adaşı Bruno ile birlikte antrenman yapma fırsatı buldu.
Ratcliffe'in acımasız orta saha revizyonu
Genç Fernandes'e olan ilgi, Carrington'da büyük bir çalkantının yaşandığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Sir Jim Ratcliffe şu anda A takım kadrosunda büyük çaplı bir yeniden yapılanma sürecini yönetiyor; haberlere göre, kaynak yaratmak amacıyla bu yaz en az sekiz tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Özellikle tecrübeli Casemiro'nun bedelsiz transferle ayrılması nedeniyle orta saha, öncelikli alan olarak öne çıkıyor.
United, Kobbie Mainoo'ya eşlik edecek birçok oyuncu için transfer piyasasını tarıyor. Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Carlos Baleba gibi isimler kısa listede üst sıralarda yer alıyor, ancak kulüp kaptanının tavsiyesi önemli bir ağırlığa sahip. Mateus, United kaptanına hayranlığını daha önce kamuoyuna açıkça itiraf etmiş ve onu Sporting CP akademisinden yetişen her oyuncu için bir "idol" olarak tanımlamıştı.
Serbest kalma maddesi itirazı
United’ın kaptanı, Michael Carrick yönetiminde hâlâ kilit bir isim olsa da, kariyerinin zirvesinin son yıllarına yaklaşırken geleceği hiç de kesin değil. Son zamanlarda Fernandes’in sözleşmesinde yaklaşık 57 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunduğu ortaya çıktı; bu maddenin yalnızca Premier Lig dışındaki kulüpler tarafından kullanılabileceği bildiriliyor. Bu durum, kulüp yönetimini yüksek alarm durumuna geçirdi; zira sonunda takımın sembolü haline gelen 8 numaralı oyuncunun yer almayabileceği bir gelecek için planlar yapıyorlar.
Mateus şu anda birincil, yüksek bedelli bir hedef olarak görülmüyor, ancak akıllı bir ikincil transfer olarak ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. West Ham'ın ligdeki tehlikeli konumu ve bildirilen 104,2 milyon sterlinlik rekor zararı göz önüne alındığında, Hammers 40 milyon sterlin değer biçtikleri genç oyuncuyu satmak zorunda kalabilir.
Manchester City durumu takip ediyor
Manchester United, Portekizli genç yıldızı kadrosuna katmak istiyorsa hızlı hareket etmek zorunda kalabilir; zira yerel rakibi Manchester City de durumu yakından takip ediyor. The Citizens’ın elinde, spor direktörü Hugo Viana gibi potansiyel bir gizli silah var; Viana, Mateus’u Sporting Lizbon’a getiren ve Portekiz’in başkentinde gelişimini yöneten isim.
Bernardo Silva'nın bu yaz Etihad'daki efsanevi dokuz yıllık kariyerine son vermesi beklenirken, City yaratıcı takviyeler için transfer piyasasında. Ancak, Old Trafford'da idolünün izinden gitmenin duygusal çekiciliği, United'a avantaj sağlayabilir. Bruno, Dünya Kupası'nın ardından kendi geleceğine karar vermeye hazırlanırken, adaşının onun yerini almaya hazır olmasını sağlamak, Red Devils'a vereceği son veda hediyesi olabilir.