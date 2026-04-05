Bruno Fernandes, Manchester United'a kendisinin yerine geçecek, kendisiyle aynı adı taşıyan yıldız orta saha oyuncusunu transfer etmesini tavsiye ediyor

The Sun'ın haberine göre, Old Trafford'daki forma sorumlusunun işini kesinlikle kolaylaştıracak bir hamle olarak Bruno, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i uzun vadeli halefi olarak önermeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu, sezonun bitmesine sadece yedi maç kala takımın küme düşme potasında çırpınan zorlu bir sezonun ortasında Hammers için nadir görülen parlak bir ışık oldu.

Geçen yaz Southampton'dan London Stadium'a transfer olan Mateus, kısa sürede birinci ligin en umut verici genç teknik oyuncularından biri olarak ün kazandı. Gösterdiği performanslar sayesinde Mart ayındaki milli maç aralarında ilk kez Portekiz milli takımına çağrılan oyuncu, burada rol modeli ve adaşı Bruno ile birlikte antrenman yapma fırsatı buldu.