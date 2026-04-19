Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne’nin tahtını devraldı! Chelsea karşısında sergilediği bir başka ustalık gösterisinin ardından Man Utd kaptanı, ‘Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncusu’ olarak gösteriliyor
Hargreaves, yeni orta saha kralını övüyor
Eski Bayern Münih ve Manchester United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, Fernandes’in Kevin De Bruyne’yi resmen geride bırakarak İngiliz futbolunun en önemli yaratıcı gücü haline geldiğine inanıyor. Kırmızı Şeytanlar’ın Stamford Bridge’deki hayati galibiyetinin ardından Hargreaves, Manchester City efsanesinin belirlediği standartların artık United kaptanı tarafından karşılanıp aşıldığını belirtti.
Hargreaves, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Bruno Fernandes, bu sezon yılın oyuncusu ödülüne aday olacak. O, büyük anlar yaratıyor" dedi. "Bugün oyunun mimarıydı, sahadaki en iyi oyuncuydu ve tabii ki Cunha'nın golüyle birlikte, Şampiyonlar Ligi futbolu Manchester United'a geri dönüyor gibi hissediyorum. O, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncusu. Bir süre Kevin de Bruyne en iyisiydi ama şu anda Bruno en iyisi. Şu anda bence Premier Lig'in en iyi oyuncusu o, duruma göre değişir, tüm sezon boyunca en iyi performansı o gösterdi.”
Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmak
İstatistikler, Fernandes’in bu sezon bambaşka bir seviyede olduğunu gösteren iddiayı kesinlikle destekliyor. Londra’da galibiyet golünün hazırlayıcısı olan orta saha oyuncusu, sezonun 18. Premier Lig asistini kaydederek Thierry Henry ve De Bruyne’nin paylaştığı tüm zamanların rekoruna çok yaklaştı. Sezonun bitmesine beş maç kala, 20 asistlik rekor giderek daha kırılgan bir hal alıyor.
Ufukta bireysel ödüller görünse de, Portekizli oyun kurucu takımın genel olarak gelişmesine odaklanmaya devam ediyor. TNT Sports'a verdiği demeçte, "Her zaman bir önceki sezondan daha iyi olmak istediğimi söylüyorum" dedi. "Oyunumu genel olarak geliştirmek istiyorum. Asist değil, gol değil, genel olarak her şey - ve her hafta gelişmem gerekiyor çünkü daha iyi bir oyuncu olmak ve kariyerimi mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum."
Carrick, bu başarıyı takımın ateşli ruhuna bağlıyor
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick de övgülerinde aynı derecede coşkulu olsa da, Chelsea’nin 21 şutuna karşı koymak için gereken takım ruhuna odaklandı. Bu galibiyetle United, altıncı sıradaki Blues’un 10 puan önüne geçti ve rakibinin ilk dörtte yer alma umutlarını fiilen sona erdirdi. Carrick, bu zorlu galibiyetin anahtar faktörünün oyuncularının psikolojik gücü olduğunu vurguladı.
"Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Son birkaç gündür yaşadığımız aksilikler, merkez savunma ikilimiz... Bu biraz zorlu bir durumdu, ancak savunmamızın zor koşullarda muazzam bir performans sergilediğini hissettim," dedi United teknik direktörü. "Bu geceki tutum benim için birinci sınıftı," diye ekledi ve United'ın uzun süre savunma yapmak zorunda kaldığı geceyi değerlendirdi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı
Bu galibiyet, sezonun son düzlüğüne giren United’a çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma fırsatı sağladı. Ruben Amorim’in ayrılmasından bu yana kilit rol oynayan Fernandes, zorlu bir haftanın ardından kulübün bir çözüm bulması gerektiğini kabul etti. Takım artık Avrupa kupalarına katılma yolundaki bitiş çizgisini net bir şekilde görebiliyor.
"[Şampiyonlar Ligi'ne] üç puan daha yaklaştığımızı hissediyorum, şimdi kazanmamız gereken bir maç daha var. O yeri garantilemek için puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu bizim için harika bir duygu, toparlanmamız gerekiyordu... Bugün harika bir performans sergilememiz gerekiyordu çünkü Chelsea çok iyi bir takım. Bu bizim için çok önemliydi, hedefimiz ilk dörde yaklaşmak, onlar ilk beşe en yakın takım, bu bizim için mükemmel ve ihtiyacımız olan da bu.”