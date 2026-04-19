Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne’nin tahtını devraldı! Chelsea karşısında sergilediği bir başka ustalık gösterisinin ardından Man Utd kaptanı, ‘Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncusu’ olarak gösteriliyor

İstatistikler, Fernandes’in bu sezon bambaşka bir seviyede olduğunu gösteren iddiayı kesinlikle destekliyor. Londra’da galibiyet golünün hazırlayıcısı olan orta saha oyuncusu, sezonun 18. Premier Lig asistini kaydederek Thierry Henry ve De Bruyne’nin paylaştığı tüm zamanların rekoruna çok yaklaştı. Sezonun bitmesine beş maç kala, 20 asistlik rekor giderek daha kırılgan bir hal alıyor.

Ufukta bireysel ödüller görünse de, Portekizli oyun kurucu takımın genel olarak gelişmesine odaklanmaya devam ediyor. TNT Sports'a verdiği demeçte, "Her zaman bir önceki sezondan daha iyi olmak istediğimi söylüyorum" dedi. "Oyunumu genel olarak geliştirmek istiyorum. Asist değil, gol değil, genel olarak her şey - ve her hafta gelişmem gerekiyor çünkü daha iyi bir oyuncu olmak ve kariyerimi mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum."