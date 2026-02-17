Getty/GOAL
Bruno Fernandes'in yerine geçecek mükemmel oyuncu mu? Man Utd efsanesi Cole Palmer'a 'inanılmaz heyecan verici' bir transfer yapmasını tavsiye ediyor ve mevcut kaptana Old Trafford'dan ayrılmayı düşünmesini söylüyor
Fernandes, kendini düşünmesi için çağrıda bulundu
Portekizli usta, geldiği günden bu yana United'ın tartışmasız kalbi olmuştur ve çoğu zaman bitmek bilmeyen yaratıcılığıyla takımı zorlu dönemlerden geçirmektedir. Ancak, kulübün artık ortak sahipleri INEOS ve Sir Jim Ratcliffe'in yönetiminde olmasıyla, stratejik yeniden yapılanma sürecinin yeni bir dönemi başlamıştır. Uzun vadeli hedef United'ı futbolun zirvesine geri döndürmek olsa da, takım sahada istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanmaya devam ettiği için yakın gelecek belirsizliğini korumaktadır. Saha, bu belirsizlik ortamında Portekizli oyun kurucunun sadakatini, üst düzeyde geçirdiği zamanın azalmasıyla karşılaştırması gerektiğine inanmaktadır.
Oyuncunun ikilemine değinen Saha, Fernandes'in kulübe olan bağlılığının tartışılmaz olduğunu, ancak yeni yönetim altında net bir spor kariyeri yolunun olmaması konusunda haklı endişeler olduğunu kabul etti. "Bruno Fernandes'e hepimizin duyduğu saygıdan dolayı, onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. INEOS'un stratejisine bakıldığında, onların düşünce tarzı çok belirsiz olduğu için, Fernandes geleceğini düşünmek zorunda" dedi Saha, CasinoHawks'a.
Eski forvet, 31 yaşındaki Fernandes'in futbolda en büyük ödülleri kazanma hırsının, hala geçiş aşamasında olan bir kulüple uyuşmayabileceğini belirtti. "Gerçek şu ki, kulübü istediğiniz kadar sevebilirsiniz, bunun bir önemi yok. Bir noktada kendi kararını vermelisin," diye ekledi Saha. "Bu sadece kupalarla ilgili değil, çünkü %100 eminiz ki Bruno, Manchester United ile büyük bir kupa kazanmak istiyor."
Manchester United kaptanına baskı artıyor
Old Trafford'da kaptan kol bandının yükü ağırdır ve son aylarda Fernandes, uzun vadeli taahhüdü konusunda yoğun bir incelemeye maruz kalmıştır. Orta saha oyuncusunun geleceğinin kamuoyunda tartışılmasından rahatsız olduğu yönündeki haberlerle birlikte, ince bir gerginlik ortaya çıkmıştır. Saha, bu dış gürültünün oyuncuyu etkilediğini öne sürmektedir.
"Bu, onun en gurur verici anı olurdu çünkü kulübü gerçekten seviyor ve bunu adanmışlığıyla gösterdi. Hayal kırıklığına uğradı çünkü geleceği hakkında hoşuna gitmeyen bazı davranışlar gördü ve duydu" diye açıkladı Saha. Fernandes'in, projeyi sürdürmek için personel ve yönetim kurulu tarafından yeterince desteklendiğini hissedip hissetmediğine şimdi karar vermesi gerektiğini vurguladı.
Fernandes'in, Chelsea yıldızının son kahramanlıklarının ardından sosyal medyada Cole Palmer'ı övmesi, olası bir liderlik değişikliği ile ilgili spekülasyonları yoğunlaştırdı. United kaptanı Manchester'daki zamanının dolduğuna karar verirse, Saha tahtı kimin devralacağı konusunda net. Palmer'ın gelişinin, genellikle yaratıcı tutarlılıktan yoksun olan takımı canlandıracağına inanıyor ve hatta ikilinin kesin bir devir tesliminden önce kısa bir süre birlikte oynayabileceğini öne sürüyor.
Palmer, Old Trafford'un hayalindeki hedef
Fernandes ayrılırsa, onun yerini doldurmak için Theatre of Dreams'in muazzam baskısıyla başa çıkabilecek yetenekli bir oyuncu gerekir. Palmer, Manchester City'den Chelsea'ye transfer olduktan sonra Premier League'i kasıp kavurdu ve Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edecek bir gol ortalaması yakaladı. Tek başına hücum yapabilme yeteneği hayranlık uyandırdı ve Saha onun mükemmel bir seçim olduğuna inanıyor.
"Cole Palmer'ı Manchester United'da görmek inanılmaz heyecan verici olurdu. Artık Man City oyuncusu değil... Hücumda hemen hemen her pozisyonda oynayabilir," diye konuştu Saha. Haberlere göre United, Chelsea oyuncusunu 150 milyon sterlinlik rekor bir transfer ücretiyle "rüya hedef" olarak görüyor. Saha ise orta saha oyuncusunun kaosun ortasında başarılı olabilen eşsiz yeteneğini vurguladı.
Saha, Palmer'ın çok yönlülüğüne ve çalışma ahlakına dikkat çekti. Bu özellikleri sayesinde, kulübün dengesiz kadro değişimi olmasına rağmen Stamford Bridge'de tartışmasız odak noktası haline geldi. Fransız oyuncu, "Chelsea'de belki 10 farklı türde forvetle oynamayı başardı ve yine de ana adam olmaya devam etti. Bu da ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor" dedi.
Chelsea, yıldız oyuncunun dokunulmaz olduğunu ısrarla savunuyor.
Saha'nın coşkusuna rağmen, Palmer'ı Londra'dan uzaklaştırmak Ratcliffe için lojistik ve finansal açıdan büyük bir zorluk olacaktır. Chelsea, İngiltere milli takım oyuncusunu projesinin temel taşı olarak görüyor ve 2033 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle onun değerini koruyor. Ancak Saha, United'ın kaptanını değiştirmek zorunda kalırsa, en iyisini hedeflemesi gerektiği konusunda ısrarcı.
"Bruno Fernandes Man Utd'den ayrılırsa, Cole Palmer mükemmel bir yedek olur. Heyecan verici bir oyuncu ve hala genç, Old Trafford'a mükemmel uyum sağlayacak enerji ve özgüvene sahip" diye konuştu.
