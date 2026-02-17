Bruno Fernandes'in yerine geçecek mükemmel oyuncu mu? Man Utd efsanesi Cole Palmer'a 'inanılmaz heyecan verici' bir transfer yapmasını tavsiye ediyor ve mevcut kaptana Old Trafford'dan ayrılmayı düşünmesini söylüyor

Portekizli usta, geldiği günden bu yana United'ın tartışmasız kalbi olmuştur ve çoğu zaman bitmek bilmeyen yaratıcılığıyla takımı zorlu dönemlerden geçirmektedir. Ancak, kulübün artık ortak sahipleri INEOS ve Sir Jim Ratcliffe'in yönetiminde olmasıyla, stratejik yeniden yapılanma sürecinin yeni bir dönemi başlamıştır. Uzun vadeli hedef United'ı futbolun zirvesine geri döndürmek olsa da, takım sahada istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanmaya devam ettiği için yakın gelecek belirsizliğini korumaktadır. Saha, bu belirsizlik ortamında Portekizli oyun kurucunun sadakatini, üst düzeyde geçirdiği zamanın azalmasıyla karşılaştırması gerektiğine inanmaktadır.

Oyuncunun ikilemine değinen Saha, Fernandes'in kulübe olan bağlılığının tartışılmaz olduğunu, ancak yeni yönetim altında net bir spor kariyeri yolunun olmaması konusunda haklı endişeler olduğunu kabul etti. "Bruno Fernandes'e hepimizin duyduğu saygıdan dolayı, onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. INEOS'un stratejisine bakıldığında, onların düşünce tarzı çok belirsiz olduğu için, Fernandes geleceğini düşünmek zorunda" dedi Saha, CasinoHawks'a.

Eski forvet, 31 yaşındaki Fernandes'in futbolda en büyük ödülleri kazanma hırsının, hala geçiş aşamasında olan bir kulüple uyuşmayabileceğini belirtti. "Gerçek şu ki, kulübü istediğiniz kadar sevebilirsiniz, bunun bir önemi yok. Bir noktada kendi kararını vermelisin," diye ekledi Saha. "Bu sadece kupalarla ilgili değil, çünkü %100 eminiz ki Bruno, Manchester United ile büyük bir kupa kazanmak istiyor."