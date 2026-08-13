Bu performansın iyileşmesi gerekiyor, hem de hızlıca. Liverpool efsanesi Barnes, 247Bet iş birliğiyle konuşurken, Wirtz'e bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Liverpool'daki en sevdiğim oyuncu o. En sevdiğim oyuncu o. Artık takımın onun etrafında oynaması gerekiyor.

“[Hugo] Ekitike vardı, [Cody] Gakpo vardı ve onunla aynı şeyi yapan başka oyuncular vardı, bu yüzden ana oyuncu onun olması gerekiyor. Bu yüzden ona verecek bir tavsiyem yok, çünkü bence oynadığı her maçta iyi oynuyor.

“Takımın ona uyum sağlaması gerekiyor. Onun takıma uyum sağlaması gerekiyor. Ve bence aynı şeyi yapan çok fazla oyuncumuz vardı. Bu yüzden Liverpool'un, Florian Wirtz'ten en iyi verimi alacak şekilde oynaması gerekiyor. Ve bence Florian Wirtz ile Isak'ın en iyi halini göreceksiniz.

“Ekitike, Wirtz, Gakpo ve Isak olduğunda, bir de Mo [Salah] vardı; tüm bu oyunculara sahiptiniz ve bu tip oyunculardan çok fazla olamaz. Bu yüzden bu yıl Florian Wirtz'in çok daha iyi bir versiyonunu göreceğimizi düşünüyorum.”