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"Bruno Fernandes'in yaptığını yapacak" - John Barnes, "en beğendiği oyuncu" Florian Wirtz'in Liverpool'da nasıl 116 milyon sterlinlik bir başarı hikayesine dönüşebileceğini açıkladı
Wirtz, ilk sezonunda yedi gol ve bir o kadar da asist kaydetti
Eski Bayer Leverkusen yıldızı, 2025 yazında Merseyside'ın yolunu tuttuğunda kısa bir süreliğine Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. O noktada, Premier League'in son şampiyonuyla bir araya gelmişti.
2025-26 sezonu herkes açısından zorlu geçti ve Liverpool sezonu sendeleyerek beşinci sırada tamamladı. Bu derece Şampiyonlar Ligi vizesi almak için yeterli oldu, ancak endişe verici düşüş Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden alınmasına yol açtı.
Artık takımın başına Andoni Iraola geçti; İspanyol teknik adam, yıldızlarla dolu kadroda kendi izini bırakmak istiyor. Iraola, Wirtz ve £125 milyonluk ($169 milyon) forvet Alexander Isak gibi beklentilerin altında kalan maç kazandıran oyunculardan en iyi verimi alması gerektiğinin farkında. İkincisi geçen sezon sadece dört gol attı, ilki ise yedi kez fileleri havalandırırken aynı sayıda da asist yaptı.
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Barnes, Wirtz'in Anfield'da takımın simge ismi haline geleceğine inanıyor
Bu performansın iyileşmesi gerekiyor, hem de hızlıca. Liverpool efsanesi Barnes, 247Bet iş birliğiyle konuşurken, Wirtz'e bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Liverpool'daki en sevdiğim oyuncu o. En sevdiğim oyuncu o. Artık takımın onun etrafında oynaması gerekiyor.
“[Hugo] Ekitike vardı, [Cody] Gakpo vardı ve onunla aynı şeyi yapan başka oyuncular vardı, bu yüzden ana oyuncu onun olması gerekiyor. Bu yüzden ona verecek bir tavsiyem yok, çünkü bence oynadığı her maçta iyi oynuyor.
“Takımın ona uyum sağlaması gerekiyor. Onun takıma uyum sağlaması gerekiyor. Ve bence aynı şeyi yapan çok fazla oyuncumuz vardı. Bu yüzden Liverpool'un, Florian Wirtz'ten en iyi verimi alacak şekilde oynaması gerekiyor. Ve bence Florian Wirtz ile Isak'ın en iyi halini göreceksiniz.
“Ekitike, Wirtz, Gakpo ve Isak olduğunda, bir de Mo [Salah] vardı; tüm bu oyunculara sahiptiniz ve bu tip oyunculardan çok fazla olamaz. Bu yüzden bu yıl Florian Wirtz'in çok daha iyi bir versiyonunu göreceğimizi düşünüyorum.”
Wirtz, Liverpool için Fernandes benzeri rakamlar ortaya koyabilir mi?
Wirtz, geçen sezon 21 asist yaparak Premier League tarihine geçen Manchester United kaptanı Fernandes'le benzer bir kumaştan kesilmiş gibi; Liverpool'un yaratıcı 7 numarasından benzer seviyede verim almanın bir yolunu bulması gerekiyor.
Bunun mümkün olup olmadığı sorulduğunda Barnes şunları ekledi: “Evet, ama Man United oyununu Bruno Fernandes üzerine kuruyor. Liverpool ise oyununu Wirtz üzerine kurmadı. Mo'nun ya da Ekitike'nin veya her kimin etrafında oynadılar. Oysa her şey Bruno Fernandes üzerinden oynanıyor.
“Şimdi her şeyi Wirtz üzerinden oynarsanız, Bruno Fernandes'in yaptığını yapacaktır. Liverpool'un çözmesi gereken de bu. Bunu yapmaya istekli olup olmadıkları...”
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Liverpool fikstürü 2026-27: Sezon öncesi ve Premier League açılışı
Wirtz, Almanya ile gözden kaybolduğu bir Dünya Kupası sürecinin ardından Liverpool'un sezon öncesi hazırlıklarında forma giydi ve Iraola, hücumunu Almanya milli oyuncusu ile İsveçli forvet Isak etrafında kurmaya çalışacak.
Boyunlarında dev bonservis bedellerinin baskısı varken beklentileri karşılamaları gerekiyor ve Liverpool için Premier League'de kritik puan arayışı, 23 Ağustos'ta açılış haftasında Newcastle ile St James' Park'ta oynanacak maçla başlayacak.
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