Şu anki duruma göre Portekizli oyun kurucunun Old Trafford'daki mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. United'ın sözleşmeyi mevcut şartlarla 12 ay uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu da kulübün değerli bir oyuncusunun değerini iki transfer dönemi daha korumasını sağlayacak.

Beklenti, mevcut sezon sona ermeden bir anlaşmaya varılmazsa United köşeye sıkışacağı için oyuncunun satışına onay verilmesi yönünde. Yolların ocak ayında ayrılabileceği de öne sürüldü.

Bir süredir Fernandes'le ilgilenen Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri, ilgilerini yeniden canlandırmaya ve cazip teklifler sunmaya hazır. Ligde bir kez daha zorlu bir sezon geçiren Premier League devi United'ın ise oyuncuyu satarak gelir elde etmekten başka pek seçeneği kalmayabilir.