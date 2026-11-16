Bruno Fernandes'in Mauricio Pochettino yönetiminde Manchester United'da geleceği olup olmayacağını belirleyecek üç faktör: Morgan Schneiderlin, Manchester United kaptanı hakkındaki transfer söylentilerine değindi
Fernandes'in Old Trafford'daki sözleşmesi sona erdiğinde
Şu anki duruma göre Portekizli oyun kurucunun Old Trafford'daki mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. United'ın sözleşmeyi mevcut şartlarla 12 ay uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu da kulübün değerli bir oyuncusunun değerini iki transfer dönemi daha korumasını sağlayacak.
Beklenti, mevcut sezon sona ermeden bir anlaşmaya varılmazsa United köşeye sıkışacağı için oyuncunun satışına onay verilmesi yönünde. Yolların ocak ayında ayrılabileceği de öne sürüldü.
Bir süredir Fernandes'le ilgilenen Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleri, ilgilerini yeniden canlandırmaya ve cazip teklifler sunmaya hazır. Ligde bir kez daha zorlu bir sezon geçiren Premier League devi United'ın ise oyuncuyu satarak gelir elde etmekten başka pek seçeneği kalmayabilir.
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Maçlar ve goller: Fernandes'in Manchester United'daki istatistikleri
Fernandes Sporting'den Ocak 2020'de transfer olduğundan bu yana United için büyük fark yaratırken, geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde tek sezonda 21 asist yaparak tarih kitaplarını yeniden yazdı.
United formasıyla 350 maça yaklaşan Fernandes, 100 gol barajını çoktan aştı ve Temmuz 2023'ten beri kaptanlık pazubandını takıyor. Manchester'daki hikâyesinde yazılacak çok fazla bölüm kalmamış olabilir.
Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü Pochettino, Old Trafford'da görevi devralmaya hazırlanıyor. ABD Milli Takımı'ndaki görevini tamamlarken Arjantinli teknik adamı, 'Rüyalar Tiyatrosu' olarak anılan Old Trafford'da bazı tecrübeli isimler hakkında önemli kararlar bekliyor.
Fernandes'in geleceği ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bundan sonraki planlarında ne kadar önemli bir yer tutacağı konusunda Pochettino'nun belirleyici bir rolü olacak. Takımın yeni teknik direktörünün herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesine ve iddialı projesine inanmasına ihtiyacı var.
Fernandes ocak ayı transfer döneminde ayrılacak mı?
Fernandes'in bir sonraki transfer dönemi sona erdikten sonra da takımda kalıp kalmayacağı sorulduğunda, Southampton'da Poch'un yönetiminde forma giymiş ve ComeOn ile iş birliği kapsamında konuşan eski United yıldızı Schneiderlin, GOAL'e şunları söyledi: “Mauricio Pochettino'yu tanıdığım kadarıyla durumu analiz edecektir. Bruno Fernandes'i, onun isteğini, tutumunu ve çok çalışmak isteyip istemediğini değerlendirecektir. Bruno Fernandes'in aklının başka yerde olduğunu hissederse, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan United'ı herhangi bir oyuncunun önüne koymak gerekir.
“Takımı her zaman bireysel oyuncuların önünde tutacaktır. Elbette Bruno'nun enerjisi var: Koşuyor, pres yapabiliyor ve takıma çok şey katabiliyor. Ancak Pochettino, karakter bakımından doğru isim olmadığını düşünürse ya da yolunda gitmeyen bir şey görürse kararını verecektir.
“Göreve gelmeden önce durumu anlayacak ve kulüp için en doğru kararı verdiğinden emin olacaktır.”
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Pochettino, Liverpool karşısında Anfield'da yeni bir dönem başlatıyor
United taraftarları, son altı yılda takımın başarısına yaptığı tüm katkılar nedeniyle Fernandes'in mevcut takımında kalmasını çok isteyecektir. Ancak kulübün herhangi bir oyuncunun dikkat dağıtıcı bir unsura dönüşmesine izin veremeyeceğini de anlayacaklardır.
Fernandes, Manchester United'ı büyük olasılıkla Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçında sahaya çıkaracak. Yeni dönem, pazar günü eski rakip Liverpool'la karşılaşmak üzere Anfield'a yapılacak ziyaretle, olabilecek en zorlu ortamlardan birinde başlayacak.
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