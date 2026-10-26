Olası bonservis maliyetlerinin yanı sıra, Portekizli futbolcunun sezon başına net 10,2 milyon avroluk çok yüksek maaşı da hesaba katılmalı. Bu tutar Milan'ın karşılayabileceği düzeyin üzerinde. Bir anlaşma yolu bulmak için hem futbolcunun hem de Milan'ın fedakârlık yapması gerekir. Tartışmasız kalitesiyle hem oyunu kurmak için daha geride hem de takım arkadaşları ile kendisi için pozisyon hazırlamak üzere hücum hattının arkasında oynayabilen bu ofansif orta saha, Rúben Amorim'in 3-4-2-1 dizilişinde kaleye çok yakın bir konumda görev yapabilir.























