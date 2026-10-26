Manchester United'da sorunlar katlanıyor. Premier League, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta oynadığı son sekiz maçta aldığı beş mağlubiyet ve üç beraberlik gibi kötü sonuçlar yetmezmiş gibi, teknik direktör Micheal Carrick'in konumu da giderek daha fazla tehlikeye girerken şimdi de büyük yankı uyandıran Bruno Fernandes krizi patlak verdi. Kaptan, hafta sonu Old Trafford'da Bournemouth karşısında takımının uğradığı ağır yenilgiyi, Como karşısında yaşanan rezaletin ardından yaptığı eleştiriler sonrasında yedek kulübesinden izledi.
Bruno Fernandes'in Manchester United ile arası açık, ayrılığı zorlayabilir: Milan durumu izliyor, Amorim umutlu
CARRICK İLE TARTIŞMA
Novara ve Udinese'nin eski oyuncusunun sözleri şöyle: "Bu kulüpte geçmişte yapılanlara fazla odaklanılıyor, ancak biz onlar değiliz ve geleceğe bakmalıyız." Carrick'in yanıtı ise şöyle: "Katılmıyorum, o seviyelerden uzağız ama United geçen yıl hâlâ büyük bir takım olabileceğini gösterdi."
Kulüple kopuş
Bruno Fernandes ihtimali yaz aylarında İngiltere'de ortaya atıldı, ancak Portekizli futbolcunun maliyeti hâlâ yüksek: Sözleşmesinde yabancı kulüpler için yaklaşık 65 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve United, sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamasa bile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip. Ancak kulüple yaşanan kopuş, futbolcunun kulübe baskı yapmaya karar vermesine yol açabilir; bunu da daha ocak ayında ayrılmak için yapabilir.
Milan ve Amorim'in yakın ilgisi
Olası bonservis maliyetlerinin yanı sıra, Portekizli futbolcunun sezon başına net 10,2 milyon avroluk çok yüksek maaşı da hesaba katılmalı. Bu tutar Milan'ın karşılayabileceği düzeyin üzerinde. Bir anlaşma yolu bulmak için hem futbolcunun hem de Milan'ın fedakârlık yapması gerekir. Tartışmasız kalitesiyle hem oyunu kurmak için daha geride hem de takım arkadaşları ile kendisi için pozisyon hazırlamak üzere hücum hattının arkasında oynayabilen bu ofansif orta saha, Rúben Amorim'in 3-4-2-1 dizilişinde kaleye çok yakın bir konumda görev yapabilir.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan futbolcunun sözleşme uzatma görüşmeleri uzun süredir çıkmazda. Kulüp, onu bedelsiz kaybetmemek ve ayrılığından gelir elde etmek için tek taraflı bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmaya niyetli görünüyor. Bruno Fernandes yaz aylarında da transfer olmaya yaklaşmış, ancak sonunda kalmaya karar vererek Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifleri reddetmişti.
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