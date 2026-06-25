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Bruno Fernandes’in Manchester United’dan yaz transferi konusunda tutumu ortaya çıktı; Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr ise harekete geçmeye hazır
Fernandes, Old Trafford’da kalacağını açıkladı
talkSPORT’a göre, Suudi Pro Ligi’ne olası bir transferle ilgili yaygın spekülasyonlara rağmen Fernandes, United’da kalmaya hazırlanıyor. Fernandes, Dünya Kupası öncesinde geleceği konusunda kulüple herhangi bir resmi görüşme yapmamış olsa da, takım arkadaşlarına ve yakın çevresine Manchester’da kalmayı planladığını çoktan bildirmiş durumda.
31 yaşındaki oyuncu, United'daki projenin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor ve bir sonraki hamlesine dair merak yüksek olsa da, orta saha oyuncusu durumdan memnun görünüyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış ve kulübün elinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunurken, sözleşmesinde İngiliz kulüpleri hariç diğer kulüpler için geçerli olan 65 milyon avro (56 milyon sterlin) tutarında bir serbest kalma maddesi olmasına rağmen, United yetkilileri durum konusunda rahat.
- Getty Images Sport
Al-Nassr ve Suudi devleri tetikte
Orta Doğu’dan gelen ilgi hiç de yeni bir gelişme değil; zira Suudi takımları Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad geçen yaz Fernandes’e tekliflerde bulunmuştu. Fernandes, özellikle 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Al-Hilal’e transfer olma fikrine sıcak bakmıştı, ancak sonunda hem futbol hem de aile açısından en doğru kararın Old Trafford’da kalmak olduğuna karar verdi.
talkSPORT’a göre Suudi kulüplerinin ilgisi azalmadı; Al-Nassr, Fernandes’i milli takımdaki golcü ortağı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirmek için hâlâ istekli. Bu transfer söylentilerini daha da karmaşık hale getiren ise, Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez’in Dünya Kupası’ndan sonra Riyad merkezli bu takımın başına geçmek üzere görüşmelerde bulunduğu iddiaları.
Geçmişteki hayal kırıklıkları ve Amorim’in etkisi
Fernandes’in geleceği her zaman bu kadar kesin değildi; özellikle de Manchester United yönetiminin kendisini satmaya açık olabileceğini ima ettiği şok edici bir röportajın ardından. “Kulüp benim ayrılmamı istiyordu. Bunu yönetim kurulu üyelerine söyledim; bence teknik direktör beni istediği için bu kararı verecek cesaretleri yoktu. Ama ayrılmak istediğimi söyleseydim, teknik direktör kalmamı istese bile kulüp beni bırakırdı,” demişti Fernandes daha önce Canal 11’e.
Ancak bu açıklamalardan bu yana Carrington’daki durum önemli ölçüde değişti. Eski teknik direktör Ruben Amorim’in Fernandes’i kalmaya ikna etmede hayati bir rol oynadığı anlaşılıyor ve şu anki teknik direktör Michael Carrick de kaptanının takımın kalbinde kalması için aynı derecede istekli.
- Getty Images Sport
Rekor kıran bir tılsım
Fernandes, Ocak 2020’de Sporting CP’den transfer olduğundan bu yana, 327 maçta 107 gol ve 108 asist kaydederek kulübün modern tarihindeki en verimli oyunculardan biri olarak kendini kanıtladı. Etkisi yaşla birlikte azalmadı; geçen sezon, Premier Lig’de 21 asistle ligin en yüksek asist sayısına ulaşarak, daha önce Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin paylaştığı tek sezon rekorunu kırdı.
Bu üstün formu, mevcut Dünya Kupası döngüsü boyunca uluslararası sahneye de yansıdı. Özbekistan’a karşı 5-0’lık ezici galibiyette Cristiano Ronaldo’nun ikinci golünü hazırlayarak turnuvadaki ilk gol katkısını kaydetti.