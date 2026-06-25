Bruno Fernandes’in Manchester United’dan yaz transferi konusunda tutumu ortaya çıktı; Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr ise harekete geçmeye hazır

talkSPORT’a göre, Suudi Pro Ligi’ne olası bir transferle ilgili yaygın spekülasyonlara rağmen Fernandes, United’da kalmaya hazırlanıyor. Fernandes, Dünya Kupası öncesinde geleceği konusunda kulüple herhangi bir resmi görüşme yapmamış olsa da, takım arkadaşlarına ve yakın çevresine Manchester’da kalmayı planladığını çoktan bildirmiş durumda.

31 yaşındaki oyuncu, United'daki projenin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor ve bir sonraki hamlesine dair merak yüksek olsa da, orta saha oyuncusu durumdan memnun görünüyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış ve kulübün elinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunurken, sözleşmesinde İngiliz kulüpleri hariç diğer kulüpler için geçerli olan 65 milyon avro (56 milyon sterlin) tutarında bir serbest kalma maddesi olmasına rağmen, United yetkilileri durum konusunda rahat.