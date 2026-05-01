Bruno Fernandes’in evrimi! Manchester United kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin Premier Lig asist rekoruna yaklaşırken duran topları nasıl ustaca kullanmayı başardı?

Fernandes, Premier Lig’in en efsanevi yaratıcılık rekorlarından birine ulaşmak üzere. Brentford maçında Benjamin Sesko’ya yaptığı asistle 2025–26 sezonundaki asist sayısını 19’a çıkaran Fernandes, Henry ve De Bruyne’nin ortak rekoruna sadece bir asist uzaklıkta kaldı.

Bu sezon ligdeki ilk yedi maçında asist yapamayan United kaptanı, olağanüstü bir dönüş yaptı. Fernandes son 24 maçında 19 asist yaptı ve ligin bitmesine dört maç kala tarihi 20 asist barajını kesin olarak ulaşılabilir hale getirdi.

Portekizli orta saha oyuncusu, tüm zamanların asist sıralamasında da yükseldi, ligde 70 asistle ilk 20'ye girdi. 2020'deki ligdeki ilk maçından bu yana hiçbir oyuncu daha fazla asist kaydetmedi; Fernandes, bu dönemde Mohamed Salah'ın hemen önünde yer alıyor.