Bruno Fernandes’in evrimi! Manchester United kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin Premier Lig asist rekoruna yaklaşırken duran topları nasıl ustaca kullanmayı başardı?
Fernandes tarihi asist rekoruna yaklaşıyor
Fernandes, Premier Lig’in en efsanevi yaratıcılık rekorlarından birine ulaşmak üzere. Brentford maçında Benjamin Sesko’ya yaptığı asistle 2025–26 sezonundaki asist sayısını 19’a çıkaran Fernandes, Henry ve De Bruyne’nin ortak rekoruna sadece bir asist uzaklıkta kaldı.
Bu sezon ligdeki ilk yedi maçında asist yapamayan United kaptanı, olağanüstü bir dönüş yaptı. Fernandes son 24 maçında 19 asist yaptı ve ligin bitmesine dört maç kala tarihi 20 asist barajını kesin olarak ulaşılabilir hale getirdi.
Portekizli orta saha oyuncusu, tüm zamanların asist sıralamasında da yükseldi, ligde 70 asistle ilk 20'ye girdi. 2020'deki ligdeki ilk maçından bu yana hiçbir oyuncu daha fazla asist kaydetmedi; Fernandes, bu dönemde Mohamed Salah'ın hemen önünde yer alıyor.
Fernandes, zamanla değişen rolünü anlatıyor
Fernandes, Michael Carrick yönetiminde rolündeki değişimi taktiksel ayarlamalara ve rakiplerin kendisine karşı sergilediği savunma tarzına bağladı. United kaptanı ayrıca, teknik direktörünün kendisine ortalar açma fırsatları bulmak için daha geniş alanlara açılmasını nasıl teşvik ettiğini de açıkladı.
Opta Analisti'nin aktardığına göre, "Mesele boşluklarla ilgili," dedi. "Yıllar geçtikçe takımlar sizi daha iyi tanıyor, bu yüzden kulübe ilk geldiğimde beni pek tanımadıkları için bana verdikleri kadar boşluk bırakmak istemiyorlar. Şu anda Michael [Carrick] ile birlikte o bölgede çok fazla dolaşıyorum. O, benim sadece ortada kalmamı istemiyor, bu yüzden sık sık benden o boşluğu bulmamı istiyor."
"Dışa doğru gelen ortalar çok tehlikelidir. İçeriye doğru gelen ortalarda ise topun gücü normalde daha az olduğu için rakip oyuncuların kafayla vurması çok daha zordur ve kafayla vururken topa güç katmaları da o kadar kolay değildir."
Durum oyunlarında ustalık ve yaratıcı risk alma
Fernandes’in duran top uzmanı olarak gösterdiği gelişim, United’ın hücum gücünün arkasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Bu sezon duran toplardan 10 asist kaydetti; bu rakam, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın tek sezonda kırdığı 11 asistlik rekorun sadece bir adım gerisinde.
"Duran toplardan ve topu doğru yere vurma ihtiyacından bahsettiğimizde, bu bazen standart bir pas atmaktan daha zordur," diye açıkladı. "Kornerler ve serbest vuruşlar söz konusu olduğunda, takım arkadaşlarım bana soruyor ve topu nereye atmamı istiyorlar. Bazen doğru yere atıyorum, bazen pek değil."
"Beş yıl önce, korner atarken topu ceza sahasının ortasına gönderir ve birinin topu alıp almayacağını beklerdim. Günümüzde ise belirli bir noktaya vurmam gerekiyor, bu yüzden bazen duran toplardan asist yapmak, açık oyunda asist yapmaktan bile daha zor oluyor."
Tarihe geçmek için son hamle
Ligde dört maç kalmışken, Fernandes artık uzun süredir kırılamayan asist rekorunu egale etmek ya da aşmak için birçok fırsat yakaladı. United’ın hücumdaki formu ve Fernandes’in gol fırsatları yaratmadaki merkezi rolü, bu dönüm noktasının ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.
Aynı zamanda kaptanın odak noktası, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak Premier Lig'in en büyük oyun kurucuları arasında yerini sağlamlaştırmak olmaya devam ediyor.