René Meulensteen, Memphis Depay'ı Bruno Fernandes ile karşılaştırıyor ve eski Manchester United forvetinin hangi konuda yetersiz kaldığını vurguluyor. Meulensteen, bir süre Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Manchester United'ın eski yardımcı menajeri, Memphis Depay hakkında sert eleştirilerde bulundu
2015 yılında, PSV'de kendini kanıtladıktan ve Vriendenloterij Eredivisie'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra, Memphis 34 milyon avroya Old Trafford'a transfer edildi. Henüz biraz daha cilalanması gereken bir ham elmas olarak görülüyordu, ancak Premier Lig'de neler yapabileceğini merak eden herkesin beklentilerini yüksek tuttu.
Cevap şuydu: pek bir şey gösteremedi. İngiltere'deki ilk sezonunda sadece yedi gol attı, bunlardan sadece ikisi İngiltere'nin en üst ligindeydi. Ocak 2017'de, José Mourinho'nun Old Trafford'da ipleri eline aldığı dönemde, Olympique Lyon'a satıldı; bu, United için hem finansal hem de sportif açıdan bir kayıp oldu.
Fransa'da Memphis, spor açısından yaşadığı çöküşten çıktı ve yeniden golcü kimliğine kavuştu. Bu nedenle, 2021'de Barcelona'nın onu bedelsiz transfer etmesi sürpriz olmadı. Lionel Messi birkaç hafta sonra Spotify Camp Nou'dan ayrıldı, bu da Memphis'in omuzlarına ekstra bir baskı yükledi. Katalonya'da sadece bir tam sezon geçirdikten sonra, bir buçuk yıllığına Atlético Madrid'e transfer oldu ve sonunda Güney Amerika'ya yöneldi.
Memphis, teknik becerileri ve Brezilya'daki yaşama özel olarak tasarlanmış bir dizi numaradan yararlanmaya hazır olması sayesinde Corinthians'ta taraftarların gözdesi haline geldi. São Paulo'nun sunduğu eğlenceli yaşam tarzının yanı sıra.
Ancak kariyeri boyunca, özellikle de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde, daha fazlasını başarması gerekmez miydi? Bu soru, United'ın eski yardımcı antrenörü Meulensteen'e yöneltildiğinde, Hollandalı teknik adam GOAL'a verdiği özel röportajda şöyle dedi: Evet, öyle düşünüyorum. Ama bunu başaramamış olması da beni pek şaşırtmadı. Bence onda Bruno Fernandes'teki gibi o çelik gibi bir zihniyet yok. Her antrenmanda, her maçta performans gösterme arzusu. Memphis'te bunun olduğunu sanmıyorum."
"Biliyorsunuz, performansı her zaman inişli çıkışlı olmuştur. Bazen iyi oynar, sonra yine başarısız olur. Tabii ki Manchester United gibi büyük kulüplerde buna ihtiyacınız vardır. Her maçta en iyi performansınızı sergilemeniz gerekir," dedi Ferguson'un eski sağ kolu.
Manchester United'da Memphis'in kabusuna son veren Mourinho, doğuştan yetenekli forvetin kendi yönetiminde neden başarısız olduğunu daha önce açıklamıştı: "Bir yerde Wayne Rooney'nin, Memphis'in gençlerle oynamak için bir yedek takım maçına gittiğini ve oraya kovboy şapkasıyla büyük bir Rolls Royce'la geldiğini söylediğini okudum. Bu tam da Memphis'e yakışır bir şeydi."
"İyi bir adam, gerçekten iyi bir adam," diye ekledi Benfica'nın teknik direktörü. "İyi bir profesyonel. O gerçekten iyi bir profesyonel. İnsanlar ona bakıp, onun da o parti delilerinden biri olduğunu düşünebilir."
"Bazen en büyük kulüplere çok erken gidiyorlar, henüz bununla başa çıkmaya ve en büyük kulüplerde iç rekabet olduğunu ve her zaman oynayamayacağını anlamaya hazır değiller. Takımda yer almak için seninle rekabet eden harika oyuncular var. Gerçeklik duygusunu biraz kaybediyorlar ve biraz çocukça davranmaya başlıyorlar, ki sonunda olan da buydu," diye Mourinho, Memphis ile olan işbirliğini geriye dönüp değerlendiriyor.
Memphis, eleştirmenlerinin söylediklerini pek umursamayan bir oyuncu haline geldi. Yüzünde bir gülümsemeyle, United’daki eski takım arkadaşı Jesse Lingard ile birlikte oynamak istiyor. Ve her şeyden önce, onu izlemek için para ödeyen seyircileri eğlendirmek istiyor.
Her şeye rağmen Memphis, oyuncu olarak bazı büyük kulüplerde forma giydi. Ve kariyerinin sonbaharında, bir kez daha Dünya Kupası'nda oynama zorluğu onu bekliyor.