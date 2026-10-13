Leeds, ezeli rakibinin sıkıntılarını daha da artırma fırsatını dört gözle bekliyor. Online Casino Group ile iş birliği kapsamında konuşan Kilgallon, Fernandes'i durdurmanın United'ın oyununu bozmanın anahtarı olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence öyle. Başka kimse yok.

“O kadrodaki karakterden söz ederken kastettiğim bu. Fernandes iyi oynamıyorsa başka kim sorumluluk alıyor? Bruno iyi oynamıyorsa topu alıp ‘Ben size göstereceğim’ diyen kim? [Bryan] Mbeumo mu, [Matheus] Cunha mı? Onlardan bunu yeterince göremiyorum.

“Ama kaptan olarak Fernandes'e baktığımda, ‘Ne oyuncu!’ diyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Üst düzey bir oyuncu olduğunu inkâr edemezsiniz. Ama şunu da söyleyeyim: Takım arkadaşlarından biri hata yaptığında kollarını ne kadar da çok havaya kaldırıp yerde yuvarlanıyor.

“Bir de Leeds United'ın kaptanı [Ethan] Ampadu'ya bakın. Bir takım arkadaşını gol pozisyonuna soksa ve o oyuncu fırsatı kaçırsa, hemen yanına gidip kolunu omzuna atar ve ‘Bak, üzülme evlat. Topu sana yine ulaştıracağım, sen de gol atacaksın’ der.

“Fernandes ise ellerini havaya kaldırıyor. İnanılır gibi değil. Taraftarlar bunu görüyor. Hiç hoş bir görüntü değil. Ama evet, onu durdurursanız şu anda Man United'ı da durduracağınızı düşünüyorum.”