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“Bruno Fernandes’i durdurursanız Manchester United’ı da durdurursunuz”: Leeds, eleştirilerin hedefindeki Michael Carrick Elland Road’daki Güller Savaşı karşılaşmasına kadar Manchester United’ın başında kalırsa üzerindeki baskıyı artırmaya hazır
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Leeds, formsuz Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor
Portekizli oyun kurucu Fernandes, Old Trafford'da takımın kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ağustos sonunda United'ın lige yeni yükselen Ipswich'i 5-2 yendiği maçta hat-trick yaptı. Bu, takımın sezonun şu ana kadarki en ikna edici performansıydı.
Manchester United, o tarihten bu yana yerel kulvarlarda zorlandı. Premier League'de son 12 puanın yalnızca üçünü topladı ve Brighton karşısında iki gollük üstünlüğünü yitirerek Carabao Cup'tan da elendi.
Carrick'in ekibi, son üç lig maçında yalnızca iki gol attı. Son maçında ise 10 kişi kalan Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik daha yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular artıyor.
Fernandes, Manchester United'ı durdurmanın anahtarı mı?
Leeds, ezeli rakibinin sıkıntılarını daha da artırma fırsatını dört gözle bekliyor. Online Casino Group ile iş birliği kapsamında konuşan Kilgallon, Fernandes'i durdurmanın United'ın oyununu bozmanın anahtarı olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence öyle. Başka kimse yok.
“O kadrodaki karakterden söz ederken kastettiğim bu. Fernandes iyi oynamıyorsa başka kim sorumluluk alıyor? Bruno iyi oynamıyorsa topu alıp ‘Ben size göstereceğim’ diyen kim? [Bryan] Mbeumo mu, [Matheus] Cunha mı? Onlardan bunu yeterince göremiyorum.
“Ama kaptan olarak Fernandes'e baktığımda, ‘Ne oyuncu!’ diyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Üst düzey bir oyuncu olduğunu inkâr edemezsiniz. Ama şunu da söyleyeyim: Takım arkadaşlarından biri hata yaptığında kollarını ne kadar da çok havaya kaldırıp yerde yuvarlanıyor.
“Bir de Leeds United'ın kaptanı [Ethan] Ampadu'ya bakın. Bir takım arkadaşını gol pozisyonuna soksa ve o oyuncu fırsatı kaçırsa, hemen yanına gidip kolunu omzuna atar ve ‘Bak, üzülme evlat. Topu sana yine ulaştıracağım, sen de gol atacaksın’ der.
“Fernandes ise ellerini havaya kaldırıyor. İnanılır gibi değil. Taraftarlar bunu görüyor. Hiç hoş bir görüntü değil. Ama evet, onu durdurursanız şu anda Man United'ı da durduracağınızı düşünüyorum.”
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Leeds, Carrick'i görevden alınmaya daha da yaklaştırabilir
Carrick, Manchester'daki koltuğunu güçlükle korurken United üst üste üç deplasman maçına çıkmaya hazırlanıyor. Manchester United, bu maçların ilkinde salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico ile karşılaşmak üzere Madrid'e gidecek.
Leeds'in Carrick'in görevine son darbeyi indiren takım olmak isteyip istemeyeceği sorulan Kilgallon, şunları söyledi: “Üzerinde büyük baskı var, değil mi? Tottenham karşısında gördüğüm performans, özellikle ilk yarıda, onun açısından hiç iyi görünmüyordu.
“Garip olan şu: Oyunculuğuyla ve karakteriyle, Manchester United'daki o takımı bir araya getirebilecek biri izlenimi veriyor. Ama takımda herhangi bir birliktelik olduğunu hissetmiyorum. Orada garip bir yapı var.
“Ona ne olacağını bilmiyorum. Oyuncular onun için oynuyor mu? Emin değilim. Açıkçası o soyunma odasında sorun çıkaran birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. Birkaç kişinin devreye girip takımı toparlaması ve sorunları çözmesi gerekiyor. Michael Carrick'in de karakteri sayesinde bunu yapabileceğini düşünmüştüm.
“Pazar günü Elland Road'da Tottenham karşısındaki gibi başlarlarsa Leeds United 3-0 öne geçer. Leeds'in onları kolayca cezalandırabilecek oyuncuları var. İleride [Dominic] Calvert-Lewin ve [Noah] Okafor var; onlar Tottenham'ın kaçırdığı fırsatları kaçırmaz.
“Bu maçın, özellikle Leeds taraftarları için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Michael Carrick de bunu bilir. Man United oyuncusuyken Elland Road'da oynamıştır ve ortamın ne kadar çetin olduğunu bilir. Leeds United karşısında iyi bir performans göstermeleri için takımını çok çabuk toparlaması gerekiyor çünkü Leeds bu maça çok istekli çıkacak.
“Bu, Leeds United taraftarları ve takım için özel bir maç. Fikstür açıklandığında ilk baktıkları takım Man United oluyor. Sezon başından beri bu maçı bekliyorlar. Man United'ı pazar günü Elland Road'da çok zorlu bir görev bekliyor.”
Leeds neden özgüven dolu?
Leeds, geçen sezon evinde berabere kalıp Old Trafford'da kazanarak United'dan dört puan aldı. Son maçında ise son şampiyon Arsenal'a 2-1 mağlup olmasına rağmen fazlasıyla başa baş mücadele etti. Kilgallon'a Leeds'in şu anda her rakiple boy ölçüşebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “İnanıyorlar, yüzde 100.
“Cumartesi günü Arsenal deplasmanında kaleye 11 şut çektiler. Bir bakın, kanat bek [Gabriel] Gudmundsson ortalıyor, diğer bek [James Justin] golü atıyor.
“Premier League'e yeni yükselen takımların Arsenal deplasmanında ya da Old Trafford'da arkada beş, hatta altı oyuncuyla savunma yaptığını görürsünüz, değil mi? Ama Leeds United artık öyle değil. Çok iyi gidiyorlar, kendilerine güveniyorlar ve rakiplerinin üzerine cesurca gidiyorlar.
“Onları çok izledim. Bu arada, iyi bir takım olduklarını söyleyeyim. Şimdi size söylüyorum, iyi bir takım. Leeds United'ın transferlerine de değinmek gerek çünkü kadroya birkaç cevher kattılar.”
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Leeds, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verebilir mi?
Bu isabetli transfer politikası, 2025'te Premier League'e yükselmenin kesinleşmesinin ardından başladı ve Leeds'in saha içinde ve dışında hızla gelişmesini sağladı. İddialı planlar da hazırlanıyor.
Elland Road'daki yenileme çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sayesinde daha fazla taraftar ağırlanabilecek. Ayrıca bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edilebileceği konuşuluyor. Daniel Farke, potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtan kadrosundan en iyi verimi alıyor.
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