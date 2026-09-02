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Bruno Fernandes, eskiden bir stoper olduğunu açıkladı ve antrenmanda Manchester United takım arkadaşı Benjamin Sesko'yu hızda geçtiğini öne sürdü
Savunmadaki köklerden orta sahanın maestrosuna
Modern Premier League, elit atletlerin fiziksel sınırlarını sürekli zorlamasını gerektiren yapısıyla, dünya futbolunun fiziksel açıdan en zorlu ligi olarak geniş çapta kabul görüyor. United, kaptanının yaratıcı zekâsına ve teknik üstünlüğüne büyük ölçüde bel bağlarken, onun Avrupa'nın önde gelen oyun kurucularından birine dönüşme yolu pek de beklenmedik bir mevkide şekillendi.
Fernandes, üretken bir hücum gücü olarak kendini kabul ettirmeden önce, kendisinden çok daha iri rakiplere karşı ayakta kalabilmek için futbol zekâsına güvenmek zorundaydı. Portekizli milli oyuncu Old Trafford'da her zaman mücadeleci bir karakter ortaya koydu ve bu özellik, doğrudan doğruya sporda gelişim yıllarını fiziksel olarak küçük bir savunmacı olarak geçirmesinden kaynaklanıyor.
PFA Players' Player of the Year ödülünü yeni kazanmış olan United kaptanı, bu sıra dışı yolculuğu anlatmak üzere samimi bir sohbete oturdu. Fernandes, özel bir Beast Mode Podcast bölümünde eski forvet Adebayo Akinfenwa ile yaptığı özel söyleşide futboldaki ilk yıllarına ve modern oyundaki fiziksel açıdan üst düzey oyunculara karşı kendini sınama arzusunun hâlâ sürmesine ışık tuttu.
- Getty Images Sport
Fernandes, stoper kökenlerini açıkladı
Gelişimine dair değerlendirmelerde bulunan Fernandes, genç oyuncu olduğu dönemde bunun onu uyum sağlamaya zorladığını anlattı. Yolculuğunun aslında savunmanın merkezinde başladığını söyleyen Fernandes, burada fiziksel olarak yetersiz kalmasını taktik farkındalığıyla telafi etmek zorunda olduğunu açıkladı.
Fernandes, "Kariyerime stoper olarak başladım" dedi. "En zayıf ve en küçük oyuncu olmak benim için iyiydi çünkü forvetin önüne geçebilmek için beynimi kullanmak zorundaydım."
United yıldızı, fizik gücüyle tanınan Akinfenwa'yla sahada ona karşı nasıl oynayacağıyla ilgili şakalaşırken şunları ekledi: "Beni sırtına alman için sana alan bırakmazdım. Topa sahip olmana izin verirdim ve sonra döndüğünde, topu senden almak için çok sert bir müdahale yapmam gerekebilirdi. Bana çok hızlı gelirsen bu da sorun yaratabilirdi!"
Sınırlarını Benjamin Sesko'ya karşı test ediyor
Bu zorlu rakiplerle yüzleşme isteği, onun Portekiz'deki çocukluğuna dayanıyor. Fernandes, korkusuz yaklaşımını kendisinden çok daha büyük çocuklara karşı sokak futbolu oynamasına bağladı ve şöyle dedi: "Büyürken, benim zamanımda sokakta çok oynarsınız. Ben her zaman en küçüklerden biriydim, çünkü ağabeyim benden beş yaş büyük, bu yüzden ona ve arkadaşlarına karşı oynuyordum. Yenilmeye de benden daha güçlü insanları yenmeye de alıştım. Bu yüzden asla ayağımı uzatmaktan ya da ikili mücadelelere girmekten korkmam."
Bu rekabetçi ateş, United'ın Carrington antrenman tesisinde hâlâ açıkça görülüyor. Kaptan, Kırmızı Şeytanlar'dan takım arkadaşı Sesko ile sprintte kendini sınadığı ve 35,5 km/s ile kişisel en yüksek hızına ulaştığı bir anıyı paylaştı.
Fernandes, "Geçen sezon antrenmanda Benjamin Sesko ile 50 yardlık bir koşu yapmak zorundaydım" diye hatırladı. "Ben iki adım önden başladım, o da arkamdaydı; bu yüzden kendimi zorluyordum ve 35,5 olan en yüksek hız rekorumu kırdım. O sonunda 37 [km/s] civarına çıktı, bu yüzden beni son anda yakaladı ama kendimle çok gurur duydum çünkü Ben çok güçlü, fiziksel olarak çok etkili ve çok hızlı bir oyuncu. Ama antrenmanda sevdiğim şey bu; kendimi test edebilmek için bir konuda benden daha iyi olduğunu bildiklerime karşı oynamak."
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