Getty Images Sport
Çeviri:
Bruno Fernandes, eski Manchester United antrenörüyle antrenman sahasında yaşanan 'kavgaları' anlattı
Carrington'da çıkan çatışmalar
Manchester United kaptanı, Van der Gaag’ın Erik ten Hag’ın baş yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde onunla sık sık “kavga” ettiğini itiraf etti. Bu anlaşmazlıklar genellikle antrenman sahasındaki önemsiz meselelerden kaynaklanıyordu; Fernandes, kazanma konusundaki takıntılı arzusu nedeniyle bu tür kararları görmezden gelmeyi reddediyordu.
Van der Gaag, Temmuz 2024'te Old Trafford'dan ayrıldı, ancak onun ayrılışı kaptanın zorlu liderlik tarzının yumuşadığını göstermedi.
- AFP
Fernandes, sergilediği hırsı savunuyor
Orta saha oyuncusu, sesini yüksek tutan ve zaman zaman çatışmacı tavırlarının kötü niyetli olmadığını vurguladı. Aksine, bunu günlük antrenmanlarda takımın geri kalanını harekete geçirmek için gerekli bir araç olarak görüyordu.
The Telegraph'a yaptığı açıklamada, patlamalarının ardındaki mantığı ve bunların takımın geneline olan etkisini anlatan Fernandes, şunları söyledi: "Bu konuda onunla çok tartıştım. İnsanlar bunu zaten anladı, kötü niyetli değilim, sadece kazanmak istiyorum. Eğer bunu antrenmana yansıtmazsam, o adam olmazsam, diğerleri muhtemelen yoğunluklarını biraz düşürürler.
"Bazı oyuncuları tanıyorum, bana bakıyorlar ve benim oyunda olduğumu anlamak için beni canlı görmek istiyorlar. Bazen enerji katan, bağıran, diğerlerinin daha iyi olması için bir şeyler yapan o adam olmam gerekiyor çünkü bunu yapabilirim ve yine de odaklanabilirim."
Kaptan hücuma öncülük ediyor
Önceki teknik kadronun ayrılmasından bu yana Fernandes, Michael Carrick’in yönetiminde büyük bir gelişme kaydetti. Eski Sporting CP yıldızı, en verimli dönemine geri döndü ve şu anda Premier Lig’de tek sezonda en fazla asist rekorunu kırmaya çalışıyor. Yüksek baskı ortamını sürdürmeye yönelik kararlılığı, liderliğin dışardan gelen yorumcular tarafından sık sık sorgulandığı, Sir Alex Ferguson sonrası çalkantılı dönemde kulübü yönlendirmede hayati öneme sahip oldu.
- AFP
Rekor kırma şansı ufukta
Manchester United’ın yıldız oyuncusu, Kevin De Bruyne ve Thierry Henry’nin elinde bulunan 20 asistlik rekoru kırmak için sezonun son altı kritik maçına hazırlanıyor. Bu sezon şimdiden 17 asist kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, Carrick’in takımının ligde güçlü bir finiş yapması için itici güç olmaya devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, bu hafta sonu Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacakları yüksek riskli Premier Lig maçıyla sahalara geri dönecek.