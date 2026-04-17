Bruno Fernandes, eski Manchester United antrenörüyle antrenman sahasında yaşanan 'kavgaları' anlattı

Orta saha oyuncusu, sesini yüksek tutan ve zaman zaman çatışmacı tavırlarının kötü niyetli olmadığını vurguladı. Aksine, bunu günlük antrenmanlarda takımın geri kalanını harekete geçirmek için gerekli bir araç olarak görüyordu.

The Telegraph'a yaptığı açıklamada, patlamalarının ardındaki mantığı ve bunların takımın geneline olan etkisini anlatan Fernandes, şunları söyledi: "Bu konuda onunla çok tartıştım. İnsanlar bunu zaten anladı, kötü niyetli değilim, sadece kazanmak istiyorum. Eğer bunu antrenmana yansıtmazsam, o adam olmazsam, diğerleri muhtemelen yoğunluklarını biraz düşürürler.

"Bazı oyuncuları tanıyorum, bana bakıyorlar ve benim oyunda olduğumu anlamak için beni canlı görmek istiyorlar. Bazen enerji katan, bağıran, diğerlerinin daha iyi olması için bir şeyler yapan o adam olmam gerekiyor çünkü bunu yapabilirim ve yine de odaklanabilirim."