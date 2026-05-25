EPL Team of the Season
Krishan Davis

Bruno Fernandes, Erling Haaland ve GOAL'un 2025-26 Sezonu Premier Lig Sezonun Takımı

İşte böyle: Bir Premier Lig sezonu daha geride kaldı. Bu sezon, hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşmeme mücadelesi son ana kadar süren, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve West Ham taraftarları için sinirleri yıpratan bir finalle sonuçlanan, ligin her iki ucunda da heyecan dolu bir sezon oldu. Sonuçta, 22 uzun yılın ardından ilk kez zaferin tadını çıkaranlar Gunners olurken, Hammers ise son gün küme düşmenin acısını yaşadı.

Ödül sezonu yaklaşırken, bir değerlendirme yapıp kimlerin beklentileri karşıladığını düşünmenin zamanı geldi. İngiltere’nin en üst ligi, iyileri kötülerden ayıran dokuz aylık zorlu bir maratondur ve sadece seçkin bir avuç oyuncu istikrarlı bir performans sergileyebilmektedir.

Bununla birlikte, GOAL yazarlarının ve editörlerinin dikkatini çeken ve 2025-26 Premier Lig Sezonun Takımı'nda yer almaya hak kazanan birçok öne çıkan oyuncu varken, diğerleri bu fırsatı kaçırdı.

Bu yıl, tahmin edilebileceği gibi, kadro Arsenal ve Man City yıldızlarının yanı sıra akıllı transferler ve rekor kıran oyuncular tarafından domine ediliyor. Hadi başlayalım...

    Kaleci: David Raya (Arsenal)

    David Raya olmasaydı Arsenal ligi kaçıncı sırada bitirirdi acaba?! Premier Lig'in en iyi kalecisi, Gunners'ın 22 yıl sonra yeniden şampiyon olmasının en büyük nedenlerinden biri; sezon boyunca şampiyonluğu getiren bir dizi kurtarışa imza attı.

    Bunlar arasında Ağustos ayında Manchester United'ı 1-0 yendikleri maçtaki parmak ucuyla yaptığı kurtarış, Aralık ayında Brighton'ı zorlu bir maçta yendikleri maçtaki uçarak yaptığı kurtarış, Mart ayında Arsenal'in Chelsea'yi geride bıraktığı maçtaki iki kurtarış ve tabii ki sezonun son haftalarında West Ham'ı yendikleri tarihi zaferde Mateus Fernandes'in şutunu mucizevi bir şekilde kurtardığı an sayılabilir.

    Raya, 38 maçta 19 kez kalesini gole kapatarak %70'lik kurtarış yüzdesini koruyarak üst üste üçüncü kez Altın Eldiven ödülünü kazandı. Bu, onun Premier Lig sezonlarında en fazla kalesini gole kapatan kaleciler arasında tüm zamanların ilk 10'una girmesini ve çok saygın bir kaleci grubuna katılması anlamına geliyor.

    RB: Jurrien Timber (Arsenal)

    Sağ bekler için pek parlak bir sezon olmasa da, Raya’nın Arsenal’daki takım arkadaşı Jurrien Timber, Gunners’ın savunma hattının o kanadındaki performanslarıyla takımının lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunarak “dünyanın en iyisi” tartışmalarına adını yazdırdı.

    Hollandalı oyuncunun müthiş bir savunmacı olduğunu bir süredir biliyorduk, ancak 2025-26 sezonunda hayati öneme sahip hücum katkılarıyla oyununa yeni bir boyut kattı. Sakatlıklar nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalsa da, Premier Lig'de 30 maçta 8 gol katkısı ile sezonu tamamladı ve bu da sahanın her iki ucundaki önemini yansıtıyor.

    Bu istatistikler arasında sezonun başında Leeds'e karşı attığı iki gol ve yaptığı asistin yanı sıra, her iki Kuzey Londra derbisinde yaptığı asistler ve Mart ayında Chelsea'ye karşı attığı galibiyet golü de yer alıyor. O, Mikel Arteta için büyük maçların adamı oldu.

    CB: William Saliba (Arsenal)

    Arsenal'in Sezonun Takımı'ndaki hakimiyeti stoper pozisyonunda da devam ediyor; William Saliba sağ kanatta yerini alıyor. Bir savunma oyuncusu olarak adeta bir Rolls-Royce gibi olan Saliba, baskı altındaki soğukkanlılığı, akıcı hareketleri ve savunmaya getirdiği şık yaklaşımıyla Virgil van Dijk'in en güçlü varisi konumunda.

    Fransız oyuncu, lig sezonu boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Daha agresif stoper partneri Gabriel Magalhaes'in mükemmel bir tamamlayıcısı olarak görevini sakin bir şekilde yerine getirdi. Hava topu mücadelelerinde yüzde 80'lik bir başarı oranına ulaşan ve top dokunuşlarında bu oranın daha da üzerine çıkan Saliba, topla ne kadar rahat olduğunu gösterdi.

    Timber gibi o da büyük bir maçta büyük bir an yaşadı; tüm sezon boyunca attığı tek gol, Mart ayında Londra'daki rakibi Chelsea'yi yendikleri maçta geldi.

    CB: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Elbette Saliba'yı Gabriel'den ayrı düşünemeyiz. Brezilyalı oyuncu, Arsenal'in savunma hattında tam bir canavar gibiydi ve sahanın her iki ucunda da büyük katkılar sağlayarak Arteta'nın takımını şampiyonluğa taşımaya yardımcı oldu. Birçok kişinin gözünde, Premier Lig'in Yılın Oyuncusu ödülünü hak etmişti; tabii ki bu ilk 11'deki diğer oyuncuların bu konuda söyleyecek sözleri olabilir.

    Defansif olarak rakipsiz ve diğer uçta çok önemli duran toplarda ölümcül bir silah olan Gabriel, Newcastle ve Aston Villa'ya karşı attığı hayati goller de dahil olmak üzere, stoper olarak yedi gol katkısı topladı - bu, ligdeki birçok forvetten daha iyi bir performans.

    Sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırsa da, Saliba ile birlikte ilk 11'de çıktığı 26 maçta, Opta'ya göre her 1,7 maçta bir olmak üzere, inanılmaz bir şekilde 15 maçta kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. O, ülkenin en iyi savunmasının temel bir parçası.

    LB: Nico O'Reilly (Manchester City)

    Nico O'Reilly için ne muhteşem bir sezon oldu! Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na İngiltere'nin ilk onbirinde sol bek olarak katılacak olan O'Reilly'nin başarısı, asıl mesleğinin orta saha oyuncusu olması nedeniyle özellikle dikkat çekici. Bu pozisyona yaptığı kusursuz geçişi, Pep Guardiola'nın dehasına borçlu.

    2025-26 Premier League sezonunun tartışmasız yıldızı olan 21 yaşındaki oyuncu, saygıdeğer Katalan teknik direktörün yönetiminde modern, tersine oynayan bir bekin arketipi olarak ortaya çıktı ve hem savunmada hem de hücumda Man City'nin kilit figürü haline geldi.

    Akademi mezunu oyuncu, toplamda sekiz gol ve asist kaydetti. Performansları, sayısız atak başlatmak için sahada yaptığı hücum koşularıyla karakterize edildi ve ceza sahasına yaptığı girişlerin zamanlaması genellikle kusursuzdu. Tüm bunlar, ona haklı olarak Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandırdı.

    RM: Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    İki farklı kulüpte geçirdiği sezon boyunca attığı 21 gol ve yaptığı asistlerle kadroda yerini alan Antoine Semenyo, Ocak ayında Bournemouth’tan Manchester City’ye transfer olduktan sonra, sanki birkaç aydır değil de yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi, City formasıyla son derece rahat görünüyordu.

    Semenyo'nun yeni bir takıma transfer olacağı giderek netleşince, kış transfer döneminde bu forveti kadrosuna katmak için harekete geçen City, Liverpool ve Manchester United'ı geride bırakarak onu 62,5 milyon sterlin (87,5 milyon dolar) karşılığında transfer etti.

    Sezonun ilk yarısında Cherries formasıyla 10 gol atan oyuncu, City'nin yatırımını hemen geri ödemeye başladı ve yeni kulübüyle Premier League'de çıktığı ilk sekiz maçta beş gol attı. Cityzens'in sağ kanadını onsuz hayal etmek şimdiden zor.

    CM: Declan Rice (Arsenal)

    Arsenal’in şampiyonluk serüveninin kilit isimlerinden biri olan Declan Rice, skor tabelasına doğrudan etki etmeden ya da baş yaratıcı rolünü üstlenmeden, orta sahadan Gunners’ı 22 uzun yılın ardından ilk Premier Lig zaferine taşımada devasa bir rol oynadı.

    İngiltere milli takım oyuncusu, tüm sezon boyunca hiç durmadan koşarak "makine dairesi"ne gerçek anlamda "motor" görevi gördü. Teknik yeteneklerindeki eksiklikleri sınırsız enerjisiyle telafi eden Rice, orta sahanın gerisinde savunma odaklı bir oyuncu olmaktan ziyade, sahada her yere koşan bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Bununla birlikte Rice, oyuna olan hakimiyetini ve mücadeledeki zamanlamasını sergilemeye devam etti ve sezon boyunca rakip ataklarını durdurmak için sayısız kritik müdahale yaptı; bunlara çeşitli son an kurtarışları ve golü önleyen müdahaleler de dahildi.


    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Elbette, Gabriel ve Rice gibi isimlerle rekabetin üstesinden gelerek Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanan Bruno Fernandes’in ilk 11’imizde bir yeri olmalıydı. Tartışmalı bir isim olabilir, ancak bu Portekizli dinamitin Manchester United için olağanüstü bir bireysel sezon geçirdiği yadsınamaz.

    En önemli nokta ise, elbette, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin paylaştığı bir sezonun en fazla asist rekorunu (21) kırarak Premier Lig'in efsaneleri arasına adını yazdırmasıydı. Fernandes, 10 numara pozisyonunda defalarca gol pası vererek Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine yardımcı oldu.

    Takım arkadaşlarının çoğu gibi Fernandes de, Ocak ayında Michael Carrick'in geçici teknik direktörlük görevini devralmasının ardından formunun zirvesine ulaştı. Yılbaşından bu yana 18 lig maçında 14 asist yaparak inanılmaz bir performans sergiledi ve son gün Brighton'a karşı kazanılan maçta yeni asist rekorunu kırdı.

    LM: Rayan Cherki (Manchester City)

    Geçen yaz, eski Lyon yıldızının tutumu ve gayretine dair şüpheler varken 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) olarak değerlendirilen bir risk olarak görülen transfer, tartışmasız Premier Lig sezonunun en önemli transferi oldu.

    Guardiola'nın takımında etkili bir oyun kurucu olarak İngiltere'deki ilk sezonunda bu şüpheleri boşa çıkardı. Cherki, asist sayısında (12) Fernandes'in ardından ikinci sırada yer alırken, göz kamaştırıcı ayak hareketleri, hünerleri ve vizyonuyla ligin en iyi ve en öngörülemez oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Elbette, 10 numara oyununa daha fazla gol katmalı, ancak Cherki gibi oyuncular nadir bulunur ve insanların futbol maçlarını izlemek için para ödemelerinin en büyük nedenlerinden biridir. 22 yaşında, uzun vadede Premier Lig'in süperstarı olabilecek bir potansiyele sahip gibi görünüyor.

    FW: Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland için pek de unutulmaz bir sezon sayılmazdı; ancak Man City’nin golcüsü, Mohamed Salah’tan Altın Ayakkabı ödülünü geri alarak bir kez daha Premier Lig’in en golcü oyuncusu ve hem de açık ara farkla olmanın ardından, Sezonun Takımı’na rahatlıkla girmeyi başardı.

    Norveçli oyuncu, maçlar boyunca ortalarda görünmeden birdenbire ortaya çıkıp gol atma alışkanlığını sürdürdü ve verimli bir şekilde başlayan ve biten sezonda ligde 27 gol kaydetti. Ayrıca, ceza sahası içinde ve çevresindeki oyununda gelişme göstererek 8 asistle oyununa katkıda bulundu.

    Haaland'ın istatistikleri, birkaç alışılmadık gol suskunluğu olmasaydı daha da çarpıcı olabilirdi. Bu da, İngiliz birinci liginde geçirdiği dört sezonun ardından onun gollerini ne kadar hafife aldığımızı gösteriyor.

    FW: Igor Thiago (Brentford)

    Igor Thiago için hayat değiştiren bir sezon oldu. Thiago, Altın Ayakkabı yarışında Haaland’a ciddi bir rakip olarak öne çıktığı bir sezonun ardından, Carlo Ancelotti’nin Brezilya kadrosunda yer alarak Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

    Brentford'un forveti, Ivan Toney'in yedeği olarak transfer edildikten sonra ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle önceki sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış ve kaybettiği zamanı telafi ederek Premier Lig'de 22 gol attı.

    Thiago, gol önünde gerçek bir soğukkanlılık sergiledi ve penaltı noktasından da isabetli olduğunu kanıtladı. Herkesin küme düşeceğini beklediği bir sezonda Bees'in beklenmedik Avrupa macerasına güç kattı. Ocak ayında Everton'a karşı 4-2 kazanılan maçta attığı hat-trick, sezonun en önemli anlarından biriydi. Brentford, bu yaz onu kadrosunda tutmak için elinden geleni yapacaktır.