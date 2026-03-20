Teknik direktör Carrick, Amad'ın penaltı talebini reddedip ardından ev sahibi takıma penaltı veren hakemin kararından o da aynı derecede şaşkın kaldı.

Carrick, "Hayal kırıklığına uğradım. Maçta yeterince şans ve fırsat yarattık. 2-0 öne geçmek için büyük bir fırsat vardı ama bir penaltı verildi, diğeri verilmedi. Aslında ikisi de aynı şeydi; iki elle tutma. Hakem birinde hata yaptı, hangisi olduğunu bilmiyorum ama ikincisini bize vermedi. Bence ikisi de penaltı ve bu maçın çok önemli bir anıydı ve sonrasında kaos yaşandı. Çok önemli bir an ve birini verip diğerini vermemeyi nasıl anlayabilirim - bu çılgınlık.

"Daha açık olamazdı - birini verdin, diğerini vermemek. Açıkça görülüyor ki, eğer o ilkini penaltı olarak gördüyse, ikincisi de öyle olmalı. Bunu nasıl vermemesi gerektiğini anlamıyorum. Sonra gol geldi ve ardından kaos yaşandı. 10 kişi kaldığımızda maçı bitirip bir puan aldığımız için gerçekten memnun oldum, bu gerçekten olumlu bir şey. Sonuçta maçın gidişatına bakılırsa bu tür maçları kaybedebilirsiniz, bu yüzden sonunda bir puan aldığımız için bunu kabul edeceğiz ama üçünü de alamadığımız için hayal kırıklığına uğradık."

Maguire'ın oyundan atılmasının sert bir karar olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Belki - o anda kaos ortamı vardı, bu yüzden kararlar farklı yönlere gidebilir ve o da bu kararı verdi. Bizim için daha önce bir penaltı verilmeliydi, iki penaltı alsaydık bu durum yaşanmazdı."