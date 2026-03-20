Bruno Fernandes, Bournemouth'un golünden sadece birkaç saniye önce Manchester United'ın penaltı talebini görmezden gelen VAR'a öfkelenirken, Amad'ın hakemle ilgili "küçük oyuncular" yorumuna değindi
Fernandes'in öfkesi
Cuma akşamı, tartışmalı bir karşılaşmaya dönüşen maçta United, Cherries karşısında berabere kaldı. Michael Carrick'in takımı, Matheus Cunha'nın ceza sahası içinde faul almasının ardından penaltıdan gecenin ilk golünü attı ve Fernandes 12 metreden golü gerçekleştirdi. Ancak birkaç dakika sonra, Amad'ın Adrien Truffert tarafından itilmesi üzerine United'a ikinci bir penaltı verilmedi. Hakem oyuna devam işareti verirken, Cherries atağa çıktı ve Ryan Christie ile beraberlik golünü attı.
Bruno, öfkesine rağmen kendini toparlayarak James Hill'in kendi kalesine gol atmasını sağladı ve United yeniden öne geçti, ancak Harry Maguire'ın ceza sahasında Evanilson'u itmesi üzerine maçta ikinci bir penaltı kararı verilmesi üzerine son derece öfkelendi. Maguire oyundan atıldı ve Junior Kroupi golü attı, ancak Maguire'ın faulü, Truffert'in yaptığı iddia edilen faulle oldukça benzerdi.
Bruno öfkeleniyor
Fernandes, Amad'ın boyunun aleyhine işlediğini düşündüğünü açıkça belirtti; zira Amad boyu kısa bir oyuncu ve hakemlerden boyu daha kısa olan oyunculara daha fazla destek olmalarını istedi.
Maçtan sonra gazetecilere konuşan Portekizli yıldız, "Üç puanı almak için yeterince çaba gösterdik, bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. Çok zorlanarak ve gol yememeye çalışarak maçı bitirmek zorunda kaldık. 2-0 öne geçebilirdik ama bunun yerine bir gol daha yedik, bu yüzden kendimize kızıyoruz. Penaltı verilmedi, sonra da Amad'ın durumuyla aynı olan bir pozisyonda penaltı yedik. Biri penaltı, biri değil. Hakemin bir maçta aynı takıma iki penaltı vermesi zor olduğunu biliyorum ama VAR'ın bu durumda ya da Harry [Maguire] olayında neden müdahale etmediğini anlamıyorum çünkü ya ikisi de penaltı ya da hiçbiri değil.
"Amad şut atmak üzereyken itildi; bir şeyin onu tamamen dengesinden çıkardığını görebilirsiniz. Bu, küçük oyuncular için sinir bozucu çünkü her zaman küçük oyuncuların yumuşak olduğu söylenir, ancak iş büyük oyunculara gelince faul verilir. Bence diğer durum penaltı, ama Amad'a yapılan da penaltı ve bu durum maçı değiştirebilirdi."
Carrick de aynı görüşü paylaşıyor
Teknik direktör Carrick, Amad'ın penaltı talebini reddedip ardından ev sahibi takıma penaltı veren hakemin kararından o da aynı derecede şaşkın kaldı.
Carrick, "Hayal kırıklığına uğradım. Maçta yeterince şans ve fırsat yarattık. 2-0 öne geçmek için büyük bir fırsat vardı ama bir penaltı verildi, diğeri verilmedi. Aslında ikisi de aynı şeydi; iki elle tutma. Hakem birinde hata yaptı, hangisi olduğunu bilmiyorum ama ikincisini bize vermedi. Bence ikisi de penaltı ve bu maçın çok önemli bir anıydı ve sonrasında kaos yaşandı. Çok önemli bir an ve birini verip diğerini vermemeyi nasıl anlayabilirim - bu çılgınlık.
"Daha açık olamazdı - birini verdin, diğerini vermemek. Açıkça görülüyor ki, eğer o ilkini penaltı olarak gördüyse, ikincisi de öyle olmalı. Bunu nasıl vermemesi gerektiğini anlamıyorum. Sonra gol geldi ve ardından kaos yaşandı. 10 kişi kaldığımızda maçı bitirip bir puan aldığımız için gerçekten memnun oldum, bu gerçekten olumlu bir şey. Sonuçta maçın gidişatına bakılırsa bu tür maçları kaybedebilirsiniz, bu yüzden sonunda bir puan aldığımız için bunu kabul edeceğiz ama üçünü de alamadığımız için hayal kırıklığına uğradık."
Maguire'ın oyundan atılmasının sert bir karar olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Belki - o anda kaos ortamı vardı, bu yüzden kararlar farklı yönlere gidebilir ve o da bu kararı verdi. Bizim için daha önce bir penaltı verilmeliydi, iki penaltı alsaydık bu durum yaşanmazdı."
Şimdi ne olacak?
Milli maç arası nedeniyle Manchester United, bir sonraki maçı öncesinde zorlu bir bekleyiş dönemi yaşıyor. Takım, 13 Nisan’da Old Trafford’da tarihi rakibi Leeds United ile karşılaşana kadar sahaya çıkmayacak. Şu anda Premier Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alan takım, dördüncü sıradaki Aston Villa’nın dört puan önünde olduğu için bu konumunu koruyacak.
