Old Trafford’daki Manchester derbisi, Fernandes ile Foden arasında yaşanan ve Manchester City yıldızının oyundan atılmasıyla sonuçlanan gergin anla alevlendi. United kaptanı, yerdeyken Foden’a iki kez faul yapmış gibi görünüyordu ancak kırmızı kartı getiren, Foden’ın sonrasındaki tepkisi oldu.

Agbonlahor, talkSPORT'a şöyle konuştu: "Günün sonunda Bruno Fernandes bir hileci. Olağanüstü bir oyuncu ama bir hileci. Yerdeki Foden’a iki kez tekme attın, bu sana kırmızı kart olmalıydı. Sonra Foden çok küçük bir tepki verdi ve sen sakatlanmamışken yerde yuvarlanıyorsun. Gerçek bir hakem gelir ve 'Siz ikiniz, kesin şunu' der. İkinize de birer sarı kart, oyun devam eder. Bu asla kırmızı kart değil."



