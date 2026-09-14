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Muhammad Zaki

Çeviri:

'Bruno Fernandes bir sahtekâr!' - Eski İngiltere golcüsü, Man Utd kaptanını sert sözlerle eleştirdi ve derbide Manchester City'ye alınan yenilginin Phil Foden'ın kırmızı kartı için 'karma' olduğunu öne sürdü

B. Fernandes
M. United
M.City
M. United - M.City
Premier Lig
P. Foden
G. Agbonlahor

Gabriel Agbonlahor, Manchester City derbisindeki tartışmalı rolünün ardından Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'e sert sözlerle yüklendi ve onu "hileci" olarak niteledi. Eski Aston Villa forveti, Portekizli yıldızın Phil Foden'ın kırmızı kart görmesini sağladıktan sonra United'ın sonunda aldığı yenilginin futbol açısından bir tür "karma"dan ibaret olduğuna inanıyor.

  • Agbonlahor, Fernandes'in rol yapmasını yerden yere vurdu

    Old Trafford’daki Manchester derbisi, Fernandes ile Foden arasında yaşanan ve Manchester City yıldızının oyundan atılmasıyla sonuçlanan gergin anla alevlendi. United kaptanı, yerdeyken Foden’a iki kez faul yapmış gibi görünüyordu ancak kırmızı kartı getiren, Foden’ın sonrasındaki tepkisi oldu.

    Agbonlahor, talkSPORT'a şöyle konuştu: "Günün sonunda Bruno Fernandes bir hileci. Olağanüstü bir oyuncu ama bir hileci. Yerdeki Foden’a iki kez tekme attın, bu sana kırmızı kart olmalıydı. Sonra Foden çok küçük bir tepki verdi ve sen sakatlanmamışken yerde yuvarlanıyorsun. Gerçek bir hakem gelir ve 'Siz ikiniz, kesin şunu' der. İkinize de birer sarı kart, oyun devam eder. Bu asla kırmızı kart değil."


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    'Karma' Manchester United'ı vurdu

    Mücadelenin büyük bölümünde rakibin 10 kişi kalmasına rağmen United, Erling Haaland'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Gol büyük tartışma yarattı; çünkü atak başlangıcında Enzo Fernandez'in ofsaytta olduğu görüldü, ancak yardımcı hakemin bayrağına rağmen VAR sonunda kararı onayladı.

    "İşte bu yüzden karma seni bulur" diye devam etti Agbonlahor. "Belki de Haaland'ın atıp iptal edilmesi gereken gol, futbolda bazen Phil Foden'a gösterilen kırmızı kart için aldığın karmadır."


  • Old Trafford'da taktiksel başarısızlık

    Agbonlahor ayrıca United’ın performansını da hedef aldı ve Michael Carrick’in ekibinin sayısal üstünlüğünü değerlendiremediğini savundu. Böyle yüksek riskli bir maçta birkaç kilit oyuncunun gereken standardın altında kaldığını belirtti. Yorumcu, özellikle takımın savunma organizasyonunu ve Foden maçın başlarında soyunma odasına gönderilmesine rağmen City’ye baskı kuramamasını sert şekilde eleştirdi.

    "Maçı kaybettiniz çünkü Fernandes ortada yoktu, [Matheus] Cunha ortada yoktu, [Bryan] Mbeumo ortada yoktu" diye devam etti. "[Diogo] Dalot sağ bekte berbattı, [Patrick] Dorgu sol bek değil. Maçı kaybettiniz çünkü bir kişi fazla oynadığınızda, 70 dakika boyunca geri çekilmeyi tercih ettiniz. Risk almayı seçmediniz.

    "Manchester City 10 kişiyle nasıl daha iyi takım olabilir? Maçı farklı nedenlerle kaybettiniz. Ortada yoktunuz, atmosfer birçok oyuncuyu etkiledi, verilmemesi gereken golden dolayı değil."



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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Keane, Foden'ın kadrodan çıkarılmasını sorguladı

    Agbonlahor, derbide yönetimi sorgulayan tek yüksek profilli isim değildi. Sky Sports'a konuşan Manchester United efsanesi Roy Keane de Foden'a gösterilen kırmızı kart karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi. Keane, ilk tartışmada şiddetli hareketten suçlu olan biri varsa bunun City kanat oyuncusundan ziyade United kaptanı olduğunu öne sürdü; ona göre Foden, küçük bir tepki verdiği için haksız yere cezalandırıldı.

    "Foden ayağa kalkıyor ve doğal olarak tepki veriyor, bu yüzden oyundan atılıyor. Garip olan şu ki, bakarsanız Bruno ona müdahale ediyor, faulü yapıyor ve bir de küçük bir tekme atıyor," dedi Keane maç sonrası yorumunda. "Foden oyundan atılıyor ve sanırım bu şiddetli hareket olarak değerlendiriliyor. Bana göre burada şiddet uygulayan kişi Bruno. Bunu söylemek zorundayım."

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