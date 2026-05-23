Bruno Fernandes bir ödül daha kazandı! Manchester United'ın orta saha oyuncusu, Premier Lig'in Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü alırken, Nico O'Reilly ise Genç Oyuncu ödülünü kazandı
Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı tarihe geçti
Fernandes, Manchester United’ı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürmesinin ardından kariyerinin ilk Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı. 31 yaşındaki oyun kurucu, sekiz gol atıp 20 asistle tek sezon rekorunu egale ederek muhteşem bir yaratıcılık sergiledi. Yıldızlarla dolu adaylar arasından galip gelen Portekizli milli oyuncu, bu ödülü kazanan yedinci Old Trafford temsilcisi ve 2011'de Nemanja Vidic'ten bu yana ilk oyuncu oldu.
Tarihi asist rekoru egale edildi
Deneyimli yıldızın olağanüstü istatistikleri, 20 asist barajına ulaşarak efsanevi üst düzey oyun kurucular Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin izinden gitmesini sağladı. Bu son idari başarı, kısa süre önce kazandığı FWA Yılın Futbolcusu ödülünün ardından geldi. Fernandes, bu bireysel ödülü, şampiyonluğu kazanan Arsenal'in güçlü üçlüsü David Raya, Gabriel Magalhaes ve Declan Rice'ın yanı sıra Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White ve Brentford'dan Igor Thiago'yu geride bırakarak kazandı.
Şehrin yetenekli genç oyuncusu gençlik ödülünü kazandı
Bu arada, City'nin genç yıldızı O'Reilly, Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği olağanüstü bir çıkış yılını "Sezonun En İyi Genç Oyuncusu" ödülünü kazanarak taçlandırdı. 21 yaşındaki akademi mezunu, sol bek ve orta saha dahil olmak üzere birçok pozisyonda 34 maçta forma giyerek, takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtladı. O'Reilly, Rayan Cherki, Eli Junior Kroupi, Mateus Fernandes, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo ve Alex Scott gibi adayları geride bırakarak ödülü kazandı.
Dünya Kupası hazırlıkları yaklaşıyor
O'Reilly, Thomas Tuchel'in İngiltere Dünya Kupası kadrosuna girmesinin ardından, şimdi yerel ligdeki başarısından uluslararası futbolun en üst seviyesine hızla geçiş yapmalıdır. Çok yönlü genç oyuncu, hem Carabao Kupası hem de FA Kupası finallerinde Wembley'de galibiyete imza atan performanslarının ardından turnuvaya mükemmel bir formda giriyor.
Buna karşılık Fernandes, dikkatini Dünya Kupası'na ve Portekiz'deki lider rolüne çevirirken, Michael Carrick ve Manchester United ise transfer döneminde işlerini halletmeye çalışıyor.