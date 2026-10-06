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Bruno Fernandes Atletico Madrid'a mı? Diego Simeone'nin 'rüya' hedefi, 2027 için sürpriz bir transfer fırsatı olarak ortaya çıktı
İddialı bir transfer hedefi
Atletico, Avrupa futboluna hükmedebilecek bir kadro kurma hedefi doğrultusunda mevcut başarılarıyla yetinmiyor. CaughtOffside'a göre İspanyol kulübü, gelecek yaz transfer dönemi öncesinde United kaptanı Fernandes için iddialı bir hamle hazırlığında.
Old Trafford'daki mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Fernandes, La Liga ekibinin öne çıkan hedeflerinden biri haline geldi. 32 yaşındaki oyun kurucunun kadroya katılması, Atletico için çok büyük bir niyet beyanı anlamına gelecek. Madrid temsilcisi, bu hamleyle Avrupa'nın en büyük sahnelerinde sürekli yarışan bir ekip olmaktan çıkıp garantili kazananlardan biri olmaya geçiş yapmayı hedefliyor.
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Simeone'nin uzun vadeli hayali
İspanya'nın başkentinden gelen ilgi, ani gelişen bir durumdan çok uzak. Atletico'nun Fernandes'e olan hayranlığı, oyuncunun Sporting CP formasıyla parladığı 2017 yılına kadar uzanıyor. İki kulüp Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Simeone'nin Portekizli yıldızın eşsiz yeteneklerine hayran kalması da bu eşleşme sırasında oldu.
Sporting'den kendi kadrosuna katmak isteyeceği oyuncunun hangisi olduğu sorulduğunda, Simeone'nin orta sahaya duyduğu derin saygı son derece net şekilde ortaya çıkmıştı.
Arjantinli teknik adam o dönemde, "Avrupa futbolundan sadece bir oyuncu transfer edebilseydim, bu Bruno Fernandes olurdu" demişti.
Serbest oyuncu uzmanı
Manchester United, Fernandes yarışını sonunda 50 milyon € başlangıç bedeli ödeyerek kazansa da, bu rakamı Atletico o dönemde karşılayamadı, İspanyol ekibi şimdi önünde bir fırsat penceresi olduğuna inanıyor.
Mundo Deportivo'ya göre, Atletico'nun Profesyonel Futbol Direktörü Mateu Alemany, sözleşmelerinin sonuna yaklaşan yüksek profilli oyuncuları kadroya katma konusunda uzmanlaşmış bir isim olarak güçlü bir itibar oluşturdu. Geçmişte Ilkay Gundogan, Memphis Depay ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri avantajlı şartlarda takıma kazandıran Alemany, Fernandes'in Manchester'daki durumunu yakından takip ediyor.
Ancak önlerinde ciddi engeller olacak. Atletico daha önce, Paris Saint-Germain'in mali açıdan daha kazançlı bir paket sunması üzerine Ferran Torres transferini kaçırmıştı; bu da son derece rekabetçi transfer piyasasında faaliyet göstermenin tehlikelerle dolu olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Karmaşık bir finansal mücadele
İspanya'dan gelen yoğun ilgiye rağmen United, kaptanının kolayca ayrılmasına izin verme niyetinde değil. Premier League kulübü, Fernandes'i vazgeçilmez görüyor ve uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için sözleşmesini uzatmaya yönelik görüşmeleri aktif şekilde yürütüyor.
Asıl engel finansal koşullar olmaya devam ediyor; haberlere göre orta saha oyuncusu sezon başına net yaklaşık 13 milyon € ücret talep ediyor. United bu talepleri karşılayamazsa ayrılık ihtimali giderek güçlenecek ve Atletico Madrid beklemede olan tek kulüp olmayacak.
Avrupa'nın dev kulüpleri Juventus, AC Milan ve Galatasaray da durumu yakından takip ediyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da kazançlı tekliflerin gelmesi bekleniyor; bu da Atletico'nun, Simeone'nin hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyorsa çetin bir teklif savaşına hazırlanması gerektiği anlamına geliyor.
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