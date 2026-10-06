İspanya'nın başkentinden gelen ilgi, ani gelişen bir durumdan çok uzak. Atletico'nun Fernandes'e olan hayranlığı, oyuncunun Sporting CP formasıyla parladığı 2017 yılına kadar uzanıyor. İki kulüp Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Simeone'nin Portekizli yıldızın eşsiz yeteneklerine hayran kalması da bu eşleşme sırasında oldu.

Sporting'den kendi kadrosuna katmak isteyeceği oyuncunun hangisi olduğu sorulduğunda, Simeone'nin orta sahaya duyduğu derin saygı son derece net şekilde ortaya çıkmıştı.

Arjantinli teknik adam o dönemde, "Avrupa futbolundan sadece bir oyuncu transfer edebilseydim, bu Bruno Fernandes olurdu" demişti.