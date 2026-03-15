Bruno Fernandes, Aston Villa'ya karşı alınan hayati galibiyette Manchester United formasıyla sergilediği son kahramanlıklarıyla David Beckham'ın asist rekorunu kırdı
Old Trafford'da rekor kıran galibiyet
Fernandes, Villa maçına Beckham'ın rekoruna ulaşmak için sadece bir asist eksiklikle çıktı, ancak iki asist yaparak bir adım daha ileri gitti. Bu sayede sezon toplamında 27 Premier Lig maçında 16 asist rakamına ulaştı; bu, İngiliz efsanenin 1999-00 sezonundaki 31 maçlık performansıyla karşılaştırıldığında dikkate değer bir başarı. Kaptanın vizyonu, savunmadaki boşlukları sürekli olarak bulmasıyla bu kritik maçta fark yarattı. Yüksek değerli fırsatlar yaratma yeteneği, onu kulübün tüm zamanların tek sezon asist sıralamasında zirveye taşıdı.
Aston Villa'ya karşı oynanan maç
3-1'lik galibiyette kaptan, United'ın üstünlüğünü pekiştiren eksiksiz bir orta saha performansı sergiledi. İki asistinin yanı sıra, altı kilit pas verdi ve iki büyük gol fırsatı yarattı; pas isabet oranı ise %87 gibi etkileyici bir seviyede kaldı. Katkısı sadece son üçte bir sahayla sınırlı kalmadı; 71 kez topa dokundu ve altı kez topu geri kazandı, savunmadaki kararlılığını da gözler önüne serdi. Kendisi gol atamasa da, 0,37'lik beklenen asist (xA) ortalaması ve sürekli ileriye doğru yaptığı top taşıma hareketleri, 90 dakika boyunca konuk takımı sürekli baskı altında tuttu.
Bu sezon istatistiksel üstünlük
2025-26 sezonunun genel tablosuna bakıldığında, bu orta saha oyuncusu Kırmızı Şeytanlar için en büyük ilham kaynağı olmuştur. Bu maçtan önce ligde şimdiden 14 asist ve 7 gol kaydetmişti. Villa galibiyetindeki katkıları da eklendiğinde, 27 maçta toplam 16 asist ve 7 gol kaydetti. Aralık ayında üç maçta forma giyememesine neden olan hamstring sakatlığı bile onun ivmesini yavaşlatamadı. Şu anki formu, 2010-11 sezonunda 14 asist kaydeden Nani ve 13 asist kaydeden Antonio Valencia gibi isimlerin önüne geçmesini sağladı.
Şampiyonlar Ligi Yarışı
Bu galibiyet, 54 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran United'ı, Villa'nın üç puan önüne taşıdı. Sezonun bitmesine sekiz maç kala, ilk dört için verilen mücadele giderek kızışıyor. United, Chelsea deplasmanı ve Mayıs başında Liverpool ile oynayacağı büyük iç saha maçı da dahil olmak üzere zorlu bir son dönem bekliyor. Arsenal ve Manchester City şampiyonluk için mücadele ederken, Bournemouth, Leeds ve Brentford gibi takımlara karşı istikrarını korumak zorunda. Rekor kıran formda olan yıldız oyun kurucusuyla kulüp, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönmek için iyi bir konumda görünüyor.
