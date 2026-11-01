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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Bruno başı çekiyor: Ayrılık hayaleti Manchester United'da 4 ağır ismi tehdit ediyor

Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
B. Fernandes
H. Maguire
M. Rashford
L. Shaw
L. Martinez
İngiltere
Portekiz
Arjantin

2027'de olası değişiklikler: Zorlu bir görev konusunda uyarı

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Premier Lig

08 Kas 2026

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Manchester United, 2026-2027 sezonundaki felaket niteliğindeki başlangıcın gölgesinde önümüzdeki aylarda kadrosunda, dört önemli oyuncunun ayrılığını da kapsayabilecek geniş çaplı değişikliklere hazırlanıyor.

Michael Carrick yönetimindeki United zorlu bir dönem geçiriyor; tüm kulvarlardaki galibiyetsizlik serisi 9 maça uzanırken takım Premier Lig'de on yedinci sırada yer alıyor. Teknik direktör ve onun Old Trafford'daki geleceği üzerindeki baskılar da giderek artıyor.

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  • Liderlerin ayrılışı: zorlu bir görevin uyarısı

    "Football Insider" sitesinin aktardığına göre, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw ve Marcus Rashford önümüzdeki aylarda ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor ve bu durum kulübün 2027 yılında yaşayabileceği geniş çaplı bir değişim dalgasının parçası olabilir.

    Fernandes'in geleceği tüm ihtimallere açık görünüyor; özellikle de Manchester United ile sözleşmesinin son yılına girmesi bu durumu güçlendiriyor. Öte yandan futbol maliyeleri uzmanı Stefan Borson, yüksek maaşlı bir dizi oyuncunun ayrılmasının kulübe mali yükünü hafifletme fırsatı verebileceğine dikkat çekti.

    Borson, "Football Insider"ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bruno Fernandes'in (33 yaşında) sezon sonunda ayrılması muhtemel, Luke Shaw, Harry Maguire ve Marcus Rashford da gidebilir. Bu, maaş faturası açısından, harcamaların azaltılması bakımından olumlu bir gelişme olacaktır."

    Ancak bu kadar oyuncunun ayrılmasının, kulübü onların yerini doldurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu ve piyasadaki en iyi oyuncuların fiyatlarının artık 100 milyon sterline ulaştığını, bu piyasaya girmekten kaçınmanın ise transferlerin seçiminde olağanüstü bir çalışma gerektirdiğini açıkladı.

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier Lig

08 Kas 2026

CHE

CHE