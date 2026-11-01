"Football Insider" sitesinin aktardığına göre, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw ve Marcus Rashford önümüzdeki aylarda ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor ve bu durum kulübün 2027 yılında yaşayabileceği geniş çaplı bir değişim dalgasının parçası olabilir.

Fernandes'in geleceği tüm ihtimallere açık görünüyor; özellikle de Manchester United ile sözleşmesinin son yılına girmesi bu durumu güçlendiriyor. Öte yandan futbol maliyeleri uzmanı Stefan Borson, yüksek maaşlı bir dizi oyuncunun ayrılmasının kulübe mali yükünü hafifletme fırsatı verebileceğine dikkat çekti.

Borson, "Football Insider"ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bruno Fernandes'in (33 yaşında) sezon sonunda ayrılması muhtemel, Luke Shaw, Harry Maguire ve Marcus Rashford da gidebilir. Bu, maaş faturası açısından, harcamaların azaltılması bakımından olumlu bir gelişme olacaktır."

Ancak bu kadar oyuncunun ayrılmasının, kulübü onların yerini doldurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu ve piyasadaki en iyi oyuncuların fiyatlarının artık 100 milyon sterline ulaştığını, bu piyasaya girmekten kaçınmanın ise transferlerin seçiminde olağanüstü bir çalışma gerektirdiğini açıkladı.

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