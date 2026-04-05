Brocchi: "Bastoni'ye karşı bir mücadele yaşanıyor, ancak o Serie A'nın sayılı büyük oyuncularından biri olduğu için korunmalı ve desteklenmeli"

Paskalya Pazarı günü, bugün oynanacak Napoli-Milan maçıyla birlikte ligin 31. haftasının iki büyük karşılaşmasından biri olan Inter-Roma maçı tüm dikkatleri üzerine çekti. Nerazzurri'nin 5-2'lik galibiyetinde Cristian Chivu, Alessandro Bastoni'yi bir kez daha savunmanın merkezinde oynattı ve kadroların açıklanması sırasında San Siro'daki taraftarlar, Inter'in stoperi için büyük bir tezahürat yaptı. Bu, zor bir dönemden geçen ve son günlerde milli takımdaki performansları nedeniyle bazı tartışmaların odağında yer alan 1999 doğumlu defans oyuncusuna yönelik bariz bir dayanışma göstergesiydi. Ardından, Chivu 58. dakikada Inter'in 4-1 önde olduğu sırada Bastoni'yi oyundan alıp Darmian'ı oyuna soktuğunda, San Siro'daki taraftarlar "Alessandro Bastoni olé" tezahüratını yaparak ayakta alkışladı.



