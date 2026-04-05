Paskalya Pazarı günü, bugün oynanacak Napoli-Milan maçıyla birlikte ligin 31. haftasının iki büyük karşılaşmasından biri olan Inter-Roma maçı tüm dikkatleri üzerine çekti. Nerazzurri'nin 5-2'lik galibiyetinde Cristian Chivu, Alessandro Bastoni'yi bir kez daha savunmanın merkezinde oynattı ve kadroların açıklanması sırasında San Siro'daki taraftarlar, Inter'in stoperi için büyük bir tezahürat yaptı. Bu, zor bir dönemden geçen ve son günlerde milli takımdaki performansları nedeniyle bazı tartışmaların odağında yer alan 1999 doğumlu defans oyuncusuna yönelik bariz bir dayanışma göstergesiydi. Ardından, Chivu 58. dakikada Inter'in 4-1 önde olduğu sırada Bastoni'yi oyundan alıp Darmian'ı oyuna soktuğunda, San Siro'daki taraftarlar "Alessandro Bastoni olé" tezahüratını yaparak ayakta alkışladı.
Getty Images/Calciomercato
Çeviri:
Brocchi: "Bastoni'ye karşı bir mücadele yaşanıyor, ancak o Serie A'nın sayılı büyük oyuncularından biri olduğu için korunmalı ve desteklenmeli"
Eski orta saha oyuncusu Cristian Brocchi, DAZN stüdyolarında Bastoni'nin şu anki durumu hakkında şöyle konuştu: "Bastoni'ye karşı bir savaş veriliyor, ancak çok dikkatli olmak gerekiyor," diye açıklıyor Inter'de de forma giymiş olan eski futbolcu."İtalya'da çok az sayıda büyük oyuncumuz var ve Bastoni, Inter'in ve milli takımın temel direklerinden biri. İtalya'yı hayallerimizin merkezine yeniden yerleştirmek istiyorsak, bu oyunculara yardım etmeli ve onları korumalıyız".