Sezonda yedi maç, yalnızca iki galibiyet. Carrick etkisi Manchester United için şimdiden sona erdi; takım geçen sezona kıyasla zerre değişmedi. Hep aynı hatalar, hep aynı sorunlar; sonuçların hâlâ dalgalı olması tesadüf değil. Premier League'de yalnızca bir kez kazandı: 30 Ağustos'ta Ipswich Town'a karşı. Bunun yanında iki yenilgi ve iki beraberlik aldı; sonuncusu da cumartesi günü Fulham karşısındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık ikna edici bir galibiyet geldi, ancak rakip Sabah Baku kesinlikle karşı konulamaz bir takım değil.
#BringAmorimBack: Krizdeki Manchester United'da taraftarlar Amorim'i geri istiyor. Carrick'in yerine Conte ihtimali var
Carrick eleştiri oklarının hedefinde
Lige dönüldüğünde, 5 maçta 5 puan Premier League’in var olduğu dönemden bu yana Red Devils’ın aldığı en kötü sonuç. Yaz aylarında takımı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdıktan sonra 2028’e kadar, 2029 opsiyonuyla sözleşme imzalayan teknik adamın mercek altına alınması kaçınılmazdı. Oyunculuk kariyerinde Ferguson yönetiminde her şeyi kazanan ve teknik direktör olarak Middlesbrough’da iyi işler yapan Carrick, cuma günkü basın toplantısında olası bir görevden alma yönündeki söylentileri “gülünç” olarak nitelendirdi, ancak kaçınılmaz olarak yakın takip altında.
Yetersiz transfer dönemi: Tottenham'ın harcadığının yarısı harcandı
Bu gibi durumlarda ilk sorumlu teknik direktördür, ancak tek sorumlu o olamaz. Kadro kötü kurulmuş ve bazı mevkilerde ilk 11 oyuncularına alternatifler eksik. Tielemans, Santos ve Baleba'nın (ayak bileği sorunu nedeniyle henüz sahaya çıkmadı) geldiği yaz transfer dönemi toplamda 150 milyon sterline mal oldu; bu rakam Tottenham'ın harcadığının (315 milyon sterlin) yarısından az, Chelsea'nin harcadığınınsa (348 milyon sterlin) da yarısından daha az. Hatta City'nin yaptığı yatırımın (451 milyon sterlin) üçte biri seviyesinde. Liverpool (227 milyon sterlin) ve Arsenal (195 milyon sterlin) de United'dan daha fazla harcama yaptı; tıpkı Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich (190 milyon sterlin) ve Hull City (151 milyon sterlin) gibi.
Eksik kadro
Glazer ailesinin kötü yönetimi ve Ratcliffe’in harcama kesintileri, Carrick’i umutsuz şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyan, son derece eksik bir kadroyla baş başa bıraktı. İlk tercih olan Shaw ve Dalot’nun yerini dolduracak yeterli seviyede bir yedek yok, orta sahada yaratıcılık ve liderlik eksik, hücumda ise her şey hâlâ Barcelona’daki kiralık döneminden dönen Rashford etrafında şekilleniyor; haftalık 325 bin sterlinlik maaşını haklı çıkarmak için oynaması gerekiyor. Ayrıca Cunha, Sesko ve Zirkzee’nin varlığına rağmen düzenli olarak gol atacak bir isim de eksik.
Teknik direktörlük koltuğu için isimler
Carrick, geleceğini önümüzdeki üç maçta belirleyecek: milli takım arasının ardından Manchester United sırasıyla ligde Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Premier League'de Leeds ile karşılaşacak. İngiliz basınına göre görevden alınması ihtimal dışı değil; yerine geçebilecek isimler arasında Brighton'dan Fabian Hürzeler ve Brentford'dan Keith Andrews yer alıyor. Antonio Conte ise daha geri planda; Conte İngiltere'de Chelsea ile başarılı oldu (Tottenham'da ise daha az).
Taraftarlar Amorim’i geri istiyor
Bu arada Manchester United taraftarları arasında Ruben Amorim'in, şu anda Milan'ın başında bulunan teknik adamın geri dönmesini isteyenler de var. X'te #BringAmorimBack etiketini kullanan çeşitli hesaplar, kulübün yönetim kurulunun Portekizli teknik adam için bir girişimde bulunmasını talep ediyor. Amorim'in Milan ile 2029'da sona erecek ve 2030'a kadar bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşmesi var.
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