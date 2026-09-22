Bu gibi durumlarda ilk sorumlu teknik direktördür, ancak tek sorumlu o olamaz. Kadro kötü kurulmuş ve bazı mevkilerde ilk 11 oyuncularına alternatifler eksik. Tielemans, Santos ve Baleba'nın (ayak bileği sorunu nedeniyle henüz sahaya çıkmadı) geldiği yaz transfer dönemi toplamda 150 milyon sterline mal oldu; bu rakam Tottenham'ın harcadığının (315 milyon sterlin) yarısından az, Chelsea'nin harcadığınınsa (348 milyon sterlin) da yarısından daha az. Hatta City'nin yaptığı yatırımın (451 milyon sterlin) üçte biri seviyesinde. Liverpool (227 milyon sterlin) ve Arsenal (195 milyon sterlin) de United'dan daha fazla harcama yaptı; tıpkı Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich (190 milyon sterlin) ve Hull City (151 milyon sterlin) gibi.



