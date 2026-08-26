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Brighton, Young Boys'tan 'modern' sol bek Jaouen Hadjam'ı 9,5 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı
Albion savunma hattını güçlendirdi
Güney Sahili kulübü, yaklaşık 9,5 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli üzerinde anlaşarak Hadjam'ı beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. 23 yaşındaki savunmacı, ilk olarak Ocak 2024'te İsviçre'ye transfer olmuş ve Young Boys formasıyla 98 resmi maçta görev yapmıştı. İsviçre Süper Ligi'nde çıktığı 73 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı; altı gol atıp yedi asist yaptı.
- GEPA pictures
"O, modern bir sol bek"
Brighton teknik direktörü Mike Cave, savunmacının transferiyle ilgili memnuniyetini dile getirirken, oyuncunun Martılar'ın sistemiyle taktik açıdan uyumuna dikkat çekti.
Cezayirli oyuncunun Amex Stadyumu'na transferini değerlendiren Cave, şöyle konuştu: "Jaouen'in gruba harika bir katkı sağlayacağına inanıyoruz ve savunmadaki zaten güçlü olan seçeneklerimizi daha da artıracak. Kendisi hızı, hücum katkısı ve teknik özellikleriyle tanınan modern bir sol bek. Bu da oyun tarzımıza çok uygun. İsviçre'de ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Uluslararası geçmiş, kadro derinliğini güçlendiriyor
Uluslararası arenada Hadjam, 2023'te üst düzey milli takım kariyerini Cezayir'e bağlamadan önce Fransa'yı genç yaş kategorilerinde temsil etti. Bek oyuncusu, A Milli Takım düzeyinde 21 kez forma giydi ve bu yılki Dünya Kupası'nda da görev aldı; burada Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye elendi. Sussex ekibine gelişi, savunmanın sol tarafındaki rekabeti artırıyor; burada ilk 11'de yer almak için Maxim De Cuyper ve Ferdi Kadioglu ile yarışacak.
- Pius Koller
Hadjam hızlı uyumu hedefliyor
Hadjam, İngiliz futbolunun fiziksel gereksinimlerine hızla uyum sağlamaya çalışırken artık yeni takım arkadaşlarına A takım antrenmanlarında katılacak. Teknik ekip, Premier League ve kupada zorlu bir fikstür döneminde onun maç ritminden ve uluslararası tecrübesinden yararlanmak için istekli. Kanatlarda sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak, sezonun ilk bölümünde istikrarlı performanslar sergilemenin anahtarı olarak görülüyor.
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