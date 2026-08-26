Brighton teknik direktörü Mike Cave, savunmacının transferiyle ilgili memnuniyetini dile getirirken, oyuncunun Martılar'ın sistemiyle taktik açıdan uyumuna dikkat çekti.

Cezayirli oyuncunun Amex Stadyumu'na transferini değerlendiren Cave, şöyle konuştu: "Jaouen'in gruba harika bir katkı sağlayacağına inanıyoruz ve savunmadaki zaten güçlü olan seçeneklerimizi daha da artıracak. Kendisi hızı, hücum katkısı ve teknik özellikleriyle tanınan modern bir sol bek. Bu da oyun tarzımıza çok uygun. İsviçre'de ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."