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Brighton ve Tottenham, savunma oyuncusu Luka Vuskovic için 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı; Spurs ise yeniden satış hakkını elinde tuttu
Olağanüstü yetenekli oyuncu Brighton’a gidiyor
The Athletic’e göre, Brighton, Avrupa’nın en umut vaat eden savunma yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için agresif bir hamle yaptı ve Vuskovic için Tottenham ile önemli bir transfer ücreti üzerinde anlaştı. Anlaşma, 46 milyon sterlinlik bir ilk ödemeyi içerecek şekilde yapılandırıldı; ek ödemelerle birlikte toplam tutarın 50 milyon sterlin seviyesine çıkması da mümkün. Genç oyuncu şu anda Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer alıyor ve Portekiz ile oynayacakları kritik maç için hazırlanıyor.
Brighton’ın yaptığı devasa yatırıma rağmen, Tottenham bu oyuncuyla ilgili uzun vadeli çıkarlarını koruduğundan emin oldu. Kuzey Londra kulübü, %20’lik bir yeniden satış hakkı ile birlikte, gelecekte gerçekleşebilecek herhangi bir satışta eşleştirme hakkını da elinde tutacak. Vuskovic, Hırvatistan’ın turnuvadaki mücadelesi sona erdiğinde resmi sağlık kontrolünden geçecek ve böylece, kulüpte hiçbir zaman A takımda forma giymemiş bir oyuncu için Spurs’a büyük bir kâr sağlayan transfer işlemi tamamlanmış olacak.
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Premier Lig rakipleri arasında stratejik iş birliği
Vuskovic’in transferi, bu transfer dönemi boyunca Tottenham ile Brighton arasında gerçekleştirilen ilk transfer değil. İki kulüp kısa süre önce, Jan Paul van Hecke’nin ters yönde transferiyle sonuçlanan 52 milyon sterlinlik bir anlaşma üzerinde uzlaştı; böylece oyuncu güney sahillerinden kuzey Londra’ya geçiş yaptı. Bu son anlaşma, yaklaşan sezon için kadrolarını yeniden şekillendiren iki Premier Lig takımı arasındaki transfer ilişkilerinin devamını temsil ediyor.
Brighton için bu transfer, Leeds United’dan Pascal Struijk’in takıma katılmasının ardından geldi ve savunma seçeneklerinde topyekûn bir revizyonun sinyalini verdi. Seagulls, Haziran ayı başlarında 30 milyon sterlinlik bir teklifin reddedilmesine rağmen, bu transferi gerçekleştirmek için ısrarcı davrandı. Teklifi 50 milyon sterline çıkarma konusundaki istekleri, Hırvat genç milli oyuncunun top oynama sistemindeki potansiyeline ne kadar değer verdiklerini ortaya koyuyor.
Tottenham’ın bu satışı gerçekleştirmesinin gerekçesi
Vuskovic, büyük potansiyele sahip bir savunma oyuncusu olarak görülse de, Tottenham’ın bu transferi onaylama kararı, mevcut kadro derinliğinden kaynaklandı. Spurs’un merkez savunma hattında şu anda Micky van de Ven, Cristian Romero, Radu Dragusin, Kevin Danso ve Marco Senesi gibi isimler yer alıyor. Van Hecke’nin takıma katılmasıyla birlikte kulüp, Vuskovic’e gelişim sürecinin bu aşamasında ihtiyaç duyduğu düzenli ilk takım sürelerini sunamayacağını düşündü.
Vuskovic, aslen Eylül 2023’te Hajduk Split’ten 12 milyon sterlin karşılığında Tottenham’a katılmayı kabul etmişti, ancak transfer ancak 18 yaşını doldurduğunda resmiyet kazandı. Geçen sezonu Bundesliga’da Hamburg’da kiralık olarak geçiren ve 30 maça çıkıp 6 gol atarak etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun değeri önemli ölçüde arttı. Bu satış, Spurs için önemli bir mali kazanç anlamına geliyor ve kulübün ilk yatırımını fiilen dört katına çıkarıyor.
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Brighton savunması için yeni bir dönem
Vuskovic’in takıma katılmasıyla Brighton’ın önümüzdeki yıllarda savunmada modern ve fiziksel açıdan üstün bir varlığa kavuşması bekleniyor. Hava topu hakimiyeti ve duran toplardan gol atma yeteneğiyle tanınan oyuncu, kulübün son sezonlarda başarıyla yetiştirdiği teknik yetenekli savunma oyuncularının profiline uyuyor. Geçen sezon Premier Lig’i sekizinci sırada tamamlayan Brighton, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek; bu nedenle Vuskovic’in takıma katılması, kulübün Avrupa macerası için hayati önem taşıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra, dikkatler artık Vuskovic’in yeni takım arkadaşlarıyla sezon öncesi antrenmanlara katılmadan önce dünya sahnesinde sergileyeceği performanslara yöneliyor.