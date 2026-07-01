Brighton ve Tottenham, savunma oyuncusu Luka Vuskovic için 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı; Spurs ise yeniden satış hakkını elinde tuttu

The Athletic’e göre, Brighton, Avrupa’nın en umut vaat eden savunma yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için agresif bir hamle yaptı ve Vuskovic için Tottenham ile önemli bir transfer ücreti üzerinde anlaştı. Anlaşma, 46 milyon sterlinlik bir ilk ödemeyi içerecek şekilde yapılandırıldı; ek ödemelerle birlikte toplam tutarın 50 milyon sterlin seviyesine çıkması da mümkün. Genç oyuncu şu anda Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer alıyor ve Portekiz ile oynayacakları kritik maç için hazırlanıyor.

Brighton’ın yaptığı devasa yatırıma rağmen, Tottenham bu oyuncuyla ilgili uzun vadeli çıkarlarını koruduğundan emin oldu. Kuzey Londra kulübü, %20’lik bir yeniden satış hakkı ile birlikte, gelecekte gerçekleşebilecek herhangi bir satışta eşleştirme hakkını da elinde tutacak. Vuskovic, Hırvatistan’ın turnuvadaki mücadelesi sona erdiğinde resmi sağlık kontrolünden geçecek ve böylece, kulüpte hiçbir zaman A takımda forma giymemiş bir oyuncu için Spurs’a büyük bir kâr sağlayan transfer işlemi tamamlanmış olacak.



