Brighton ve Everton, Serie A’da geçirdiği muhteşem sezonun ardından eski Chelsea orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyor

Casadei, İtalya'daki etkileyici gelişiminin ardından bir kez daha İngiliz kulüplerinin başlıca hedefleri arasına girdi. Tuttosport'a göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino formasıyla sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından gelişimini yakından takip eden Everton ve Brighton'ın dikkatini çekti. Memleketine döndükten sonra hayata hızla uyum sağlama becerisi, gençlik kariyeri boyunca sergilediği yeteneğin hâlâ kaybolmadığını kanıtladı.

Toffees ve Seagulls'un ilgisi, Casadei'nin Avrupa'nın taktiksel açıdan en zorlu liglerinden birinde gösterdiği istikrarlı performanstan kaynaklanıyor. Daha önce Chelsea akademisinde ve Leicester City'de kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarına yabancı değil. Haberlere göre Everton ve Brighton, yaklaşan transfer döneminde orta sahalarını güçlendirmek amacıyla oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.