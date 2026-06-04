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Brighton ve Everton, Serie A’da geçirdiği muhteşem sezonun ardından eski Chelsea orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyor
Premier Lig'in Casadei'ye olan ilgisi yeniden alevlendi
Casadei, İtalya'daki etkileyici gelişiminin ardından bir kez daha İngiliz kulüplerinin başlıca hedefleri arasına girdi. Tuttosport'a göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino formasıyla sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından gelişimini yakından takip eden Everton ve Brighton'ın dikkatini çekti. Memleketine döndükten sonra hayata hızla uyum sağlama becerisi, gençlik kariyeri boyunca sergilediği yeteneğin hâlâ kaybolmadığını kanıtladı.
Toffees ve Seagulls'un ilgisi, Casadei'nin Avrupa'nın taktiksel açıdan en zorlu liglerinden birinde gösterdiği istikrarlı performanstan kaynaklanıyor. Daha önce Chelsea akademisinde ve Leicester City'de kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarına yabancı değil. Haberlere göre Everton ve Brighton, yaklaşan transfer döneminde orta sahalarını güçlendirmek amacıyla oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu Torino'da muhteşem bir sezon geçiriyor
Geçen Şubat ayında Chelsea'den yaklaşık 13 milyon avroluk bir transferle Torino'ya katıldığından beri Casadei, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Serie A'nın baskısı altında kendini kanıtlayan oyuncu, Granata'nın taktik düzenine önemli katkılarda bulundu. İstatistikleri, 33 maça çıkıp orta sahadan 6 gol atarak olgunlaşan bir orta saha oyuncusunun hikâyesini anlatıyor.
Teknik direktörü, maçların gidişatını değiştirebilme yeteneğine dikkat çekerek, onun etkisini övmekten geri kalmadı. Roberto D'Aversa geçtiğimiz günlerde, "Casadei, [Giovanni] Simeone gibi çok az kişinin sahip olduğu bir şekilde dengeleri değiştirebiliyor," diyerek oyuncunun mevcut kadrodaki benzersiz profilini vurguladı.
Torino'nun satış konusundaki kararlılığı
İngiltere'den gelen sesler giderek artmasına rağmen, Torino kulübü değerli oyuncusuyla yollarını ayırmak için acele etmiyor. Bir yılı biraz aşan bir süre önce bu oyuncuya büyük bir yatırım yapan kulüp, İtalya U21 Milli Takımı oyuncusunu uzun vadeli teknik projesinin temel taşlarından biri olarak görüyor. Şu anda, reddedilemeyecek kadar cazip bir teklif sunulmadıkça herhangi bir görüşmeye yanaşmaya niyetli değiller.
Torino, ideal olarak oyuncunun piyasa değerini daha da artırmak için onun gelişimini Torino'da sürdürmesini tercih ediyor. Dolayısıyla, kulüp orta saha oyuncusu için özellikle önemli teklifler alırsa transferi değerlendirecek ve muhtemelen Chelsea'ye ödediği bedelin çok üzerinde bir ücret talep edecek.
- Getty Images Sport
Casadei'nin geri dönüş konusundaki görüşü
Oyuncunun kendisi açısından ise durum şimdilik netleşmiş durumda. Casadei, Stamford Bridge’deki son aylarında zor günler geçirdiği biliniyordu; orada kalabalık bir ilk takım kadrosuna girebilmek için büyük çaba sarf etmişti. Torino’ya transferi, özgüvenini yeniden kazanması ve düzenli süre alabilmesi için bir fırsat olarak görülüyordu; bu hedefine de başarıyla ulaştı. Juventus'a karşı oynanan derbide gol attıktan sonra, "Dakikalar geçtikçe kendimi serbest bıraktım" diyerek, yüksek riskli maçlarda giderek daha rahat hissettiğini gösterdi.
Premier Lig'in cazibesi birçok genç İtalyan için hala güçlü olsa da, Casadei Serie A'daki mevcut gidişatından memnun görünüyor. Londra'da zorlu bir dönem geçirdikten sonra geçen yıl memleketine dönmekten çok mutlu olduğu bildirildi. Brighton veya Everton'ın onu Premier Lig'e ikinci bir şans denemenin zamanının geldiğine ikna edip edemeyeceği henüz belli değil, ancak onun transferi için rekabet kesinlikle kızışıyor.