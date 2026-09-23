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Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Brighton'ın Amex'te Arsenal'i dağıtmasını sağlayan 'eski usul' ana planın sırrını açıkladı
Martılar tarafından gagalandı
Premier League'in son şampiyonu güney kıyısına yenilgisiz gelmişti, ancak dur durak bilmeyen ev sahibi karşısında tamamen oyundan düştü. Martılar'ın galibiyeti tamamen akıl dışı değildi, ancak bozgunun boyutu birçok kişiyi şaşırttı; çünkü ev sahibi, isteksiz görünen rakibini acımasızca dağıttı.
Karmaşık modern sistemlere yalnızca bel bağlamak yerine, zaferin temeli temel mücadele gücüyle atıldı. Brighton, oyunun her alanında rakibine üstünlük kurdu ve unutulmaz bir üç puanı almak için kontrolü erken ele geçirdi. Ev sahibi, agresyon ve yoğunluk üzerine kurulu oyun planını kusursuz uyguladı ve bu da şampiyon için fazlasıyla ağır geldi.
- Getty Images Sport
Küçük mücadeleleri kazanmak
talkSPORT'a konuşan Hurzeler, temel unsurlara odaklanmanın takımının başarısının zeminini nasıl hazırladığını anlattı. "Bizim yaklaşımımız gerçekten kendimize odaklanmaktı ve yaklaşımımız önce küçük mücadeleleri kazanmak istiyoruz şeklindeydi" dedi. "İlk kafa topunu kazanın, ilk müdahaleyi kazanın, ilk taç atışını kazanın, ilk korneri kazanın.
"Biraz eski usul gibi geliyor ama yaklaşımımız gerçekten buydu çünkü bu küçük mücadeleleri kazandığınızda oyunun içine girersiniz ve sonra daha büyük bir fırsat yaratabilirsiniz. Küçük mücadeleleri kazandığınızda oyuncular özgüven kazanır, bu öz inancı oluşturur ve gerçekten birbirlerine güvenirler."
Bu agresif zihniyet, konuk ekibi daha ilk andan tamamen hazırlıksız yakaladı. Hayal kırıklığı yaşayan Mikel Arteta, takımının maçın açılış bölümünde geri düştüğünü kabul etti ve Brighton'ın erken bölümdeki isteğine karşılık veremediklerini söyledi. "Maçı kazanmayı hak ettiler ve bu bizim için büyük bir ders" diyen Arsenal menajeri, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk taç atışından itibaren bunu hissedebiliyordunuz, çok açıktı."
Yerleşik düzene meydan okumak
Galibiyetin bu kadar net olmasına rağmen Hurzeler, performansı kusursuz olarak nitelendirmeyi reddetti ve bunun yerine takımından bu tür mesaj veren galibiyetleri düzenli hale getirmesini istedi. 33 yaşındaki teknik direktör, takımını dönemsel sürpriz sonuçların ötesine taşıyıp istikrarlı bir yarışın içine sokmakta kararlı. Hurzeler, "Mükemmel bir maç mıydı? Bunun mükemmel bir maç olduğunu söylemeyeceğim, geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi. "Genel olarak artık önümüzdeki meydan okuma, bu olağanüstü performansları normal hale getirmek."
Bu hedefin temelinde, topsuz oyunda tavizsiz bir çalışma disiplini yatıyor ve bu da onların oyuna kendi istediklerini kabul ettirmesine imkan tanıyor. Sözlerini sürdüren Hurzeler, "Şöyle bir ifademiz var: Yerleşik düzeni zorlamak istiyoruz" dedi. "Yerleşik düzeni zorlamak, bunu tek bir maçta yapmak anlamına gelmez; onlara karşı oynamadığınız zamanlarda da bunu yapmanız gerekir. Performanslarımızda istikrarlı olmalıyız."
- Getty Images Sport
İvmeyi korumak
Brighton için artık mesele, bu performans seviyesini hafta hafta sahaya yansıtmak. Ligin elitlerini dağıtabileceklerini kanıtlayan Brighton, bu "eski usul" yoğunluğun temel standartları haline gelmesini sağlamak zorunda. Bu agresifliği ne ölçüde tekrarlayabilecekleri, bu sezon Premier League hiyerarşisini gerçekten sarsıp sarsamayacaklarını belirleyecek.
Öte yandan Arsenal, rakibi tarafından sahada açık şekilde daha fazla çalışıldıktan sonra acil bir muhasebe dönemine girmiş durumda. Arteta, takımının sahada ne kadar kolay sindirildiğini ele almak ve yoğunluğunu yeniden kazandırmanın bir yolunu bulmak zorunda. Arsenal başarılı bir şampiyonluk savunusu yapmak istiyorsa, rakiplerinin oyunun şartlarını belirlemesine izin veren bir başka ağır performansı kaldıramaz.
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