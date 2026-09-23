Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Brighton'ın Amex'te Arsenal'i dağıtmasını sağlayan 'eski usul' ana planın sırrını açıkladı

talkSPORT'a konuşan Hurzeler, temel unsurlara odaklanmanın takımının başarısının zeminini nasıl hazırladığını anlattı. "Bizim yaklaşımımız gerçekten kendimize odaklanmaktı ve yaklaşımımız önce küçük mücadeleleri kazanmak istiyoruz şeklindeydi" dedi. "İlk kafa topunu kazanın, ilk müdahaleyi kazanın, ilk taç atışını kazanın, ilk korneri kazanın.

"Biraz eski usul gibi geliyor ama yaklaşımımız gerçekten buydu çünkü bu küçük mücadeleleri kazandığınızda oyunun içine girersiniz ve sonra daha büyük bir fırsat yaratabilirsiniz. Küçük mücadeleleri kazandığınızda oyuncular özgüven kazanır, bu öz inancı oluşturur ve gerçekten birbirlerine güvenirler."

Bu agresif zihniyet, konuk ekibi daha ilk andan tamamen hazırlıksız yakaladı. Hayal kırıklığı yaşayan Mikel Arteta, takımının maçın açılış bölümünde geri düştüğünü kabul etti ve Brighton'ın erken bölümdeki isteğine karşılık veremediklerini söyledi. "Maçı kazanmayı hak ettiler ve bu bizim için büyük bir ders" diyen Arsenal menajeri, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk taç atışından itibaren bunu hissedebiliyordunuz, çok açıktı."



