Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Arsenal'in "zaman kazanma" taktiğine yönelik eleştirilerin ardından Mikel Arteta ile yaptığı mesajlaşmayı açıkladı
Kamuoyunda yapılan eleştiriye yönelik özel bir özür
“O gürültüyü çıkarmak istemedim, sadece nasıl hissettiğimi ifade etmek istedim,” diye açıkladı Hurzeler, olayın yarattığı tepkiler hakkında konuşurken.
"Onların başardıklarıyla hiçbir ilgisi yok, bu inanılmaz bir şey. Arteta benim için dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, o benim rol modelim – ama fikrini söylemek ve fikrini saklamamak önemlidir. Küçük bir kulüp olsanız bile."
Hurzeler şunları ekledi: “Ona bir mesaj attım ve Arsenal'deki herkese büyük saygı duyduğumu söyledim. Premier Lig'i kazanırlarsa, bunu kesinlikle hak ederler, ama bu sadece beni duygulandıran şeylerdi ve ben ilkelerine ve görüşlerine sadık biriyim. Bu çok gürültü yarattı, ama görüşünün arkasında durmak önemlidir – ama Mikel'e [ona] büyük saygı duyduğumu söyledim. Aramızda hiçbir şey olmamalı ve iş devam ediyor.”
Arteta uzlaşma girişimine yanıt verdi
Arsenal'in Everton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Arteta, mesajı aldığını doğruladı ancak aralarındaki yazışmanın ayrıntıları konusunda her zamanki gibi ağzını sıkı tuttu. İspanyol teknik adam, geçmişteki gerginliği geride bırakmaktan memnun görünüyordu ve Brighton'ın teknik direktörünün doğrudan kendisiyle iletişime geçmesini övdü. İki teknik direktör arasındaki gerginlik maç sırasında da göze çarpıyordu. Arsenal, şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan bir sonuç almaya çalışırken, saha kenarındaki gözlemciler en az bir kez hararetli bir tartışma yaşandığını fark etti.
Arteta, mesajla ilgili sorulduğunda, "Hayır, bu kişisel bir konuşma" dedi. "Açıkçası, daha önce yaptığı bazı yorumları kamuoyuna açıkladı. Bu, onun kişiliği hakkında pek çok olumlu şey söylüyor. Bunu takdir ediyorum. Geri kalanı için, bence o harika bir teknik direktör. Brighton'da yaptığı iş gerçekten çok, çok iyi. Sorun yok." Hurzeler'in sadece bir takımın maçı kazanmaya çalıştığını öne sürdüğü ilk kez kendisine bildirildiğinde, Arteta sadece "Ne sürpriz" diye cevap vermişti.
"Kara büyü" tartışması devam ediyor
Hurzeler’in hayal kırıklığının temelinde, hakemlerin zaman kazanma ve duran toplarda yapılan müdahaleyi yönetme biçiminde bir tutarsızlık olduğunu düşünmesi yatıyor. Daha önce kimsenin bunu fark etmediğini söylemişti; ancak Arsenal önde iken bir köşe vuruşu kazandığında, bazen sadece vuruşu yapmak için bir dakikadan fazla zaman harcıyorlar.
Arteta'nın takımı, hücum yeteneğinin yanı sıra verimliliği ve savunma sağlamlığını ön planda tuttuğu için, bu "karanlık sanatlar" konusundaki odaklanma sezon boyunca Arsenal'i takip etti.
Yarışın heyecanı içinde fikir alışverişinde bulunmak
Mesajlaşmaya rağmen, iki teknik direktörün maç içi taktiklerin etik yönü konusunda hâlâ farklı görüşlere sahip olduğu görülüyor. Hurzeler, konuşmanın üslubunun saygılı olduğunu ancak temel konularda mutlaka aynı fikirde olmadıklarını doğruladı. Alman teknik adam, “Evet, iyi bir görüşme yaptık” diye ekledi. “O kendi görüşünü paylaştı, ben de kendiminkini. Futbolun özü budur; herkesin kendi tarafını savunması.”
