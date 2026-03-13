Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Arsenal'in "zaman kazanma" taktiğine yönelik eleştirilerin ardından Mikel Arteta ile yaptığı mesajlaşmayı açıkladı

“O gürültüyü çıkarmak istemedim, sadece nasıl hissettiğimi ifade etmek istedim,” diye açıkladı Hurzeler, olayın yarattığı tepkiler hakkında konuşurken.

"Onların başardıklarıyla hiçbir ilgisi yok, bu inanılmaz bir şey. Arteta benim için dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, o benim rol modelim – ama fikrini söylemek ve fikrini saklamamak önemlidir. Küçük bir kulüp olsanız bile."

Hurzeler şunları ekledi: “Ona bir mesaj attım ve Arsenal'deki herkese büyük saygı duyduğumu söyledim. Premier Lig'i kazanırlarsa, bunu kesinlikle hak ederler, ama bu sadece beni duygulandıran şeylerdi ve ben ilkelerine ve görüşlerine sadık biriyim. Bu çok gürültü yarattı, ama görüşünün arkasında durmak önemlidir – ama Mikel'e [ona] büyük saygı duyduğumu söyledim. Aramızda hiçbir şey olmamalı ve iş devam ediyor.”