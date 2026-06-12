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Hurzeler(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Brighton, stoper Jan Paul van Hecke için Tottenham’ın iki teklifini reddettikten sonra, bu çok beğenilen Tottenham savunma oyuncusu için 30 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu

Transfers
Brighton & Hove Albion
L. Vuskovic
Premier Lig
Tottenham Hotspur
J. van Hecke

Brighton'ın Tottenham'ın savunma oyuncusu Luka Vuskovic için 30 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu ve bu durumun iki kulüp arasındaki görüşmelere yeni bir boyut kattığı bildiriliyor. Seagulls, Spurs'un iki teklifini de reddederek Jan Paul van Hecke konusunda kararlılığını sürdürüyor; ancak 19 yaşındaki savunma oyuncusunun güney sahiline transfer olmaya açık olduğu söyleniyor.

  • Brighton, Vuskovic'i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor

    The Athletic’in haberine göre, Brighton, Tottenham’ın savunma oyuncusu Vuskovic’i kadrosuna katmak için 30 milyon sterlinlik resmi bir teklifte bulundu. Seagulls’un Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasının ardından kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında, 19 yaşındaki Hırvat stoper Fabian Hurzeler’in en önemli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

    Vuskovic, Hamburg'da kiralık olarak forma giydiği dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve 28 Bundesliga maçında 6 gol atarak ününü pekiştirdi. Defans oyuncusunun, Brighton'a transfer olmaktan memnun olduğu ve bu transferin gelişimi için ideal bir ortam sağlayacağına inandığı bildiriliyor.

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  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brighton, Spurs'un Van Hecke'ye ilgisini doğruladı

    Bu gelişme, Brighton ile Tottenham arasında süregelen transfer söylentilerine yeni bir boyut katıyor; her iki kulüp de savunma hattını güçlendirmek için görüşmeler yürütüyor. Brighton CEO’su Paul Barber, geçtiğimiz günlerde Tottenham’ın Van Hecke için girişimde bulunduğunu doğruladı. Barber’a göre Brighton, Hollanda milli takım oyuncusu için Spurs’tan gelen tek değil, iki teklifi de reddetti.

    Seagulls, bu defans oyuncusunu elinde tutmaya kararlı ve onun değerini 70 milyon sterlin olarak belirlemiş durumda. Brighton, gelecek sezon birçok cephede mücadele etmeye hazırlanırken kadrosunun derinliğini korumaya da özen gösteriyor.

  • Spurs zor bir kararın eşiğinde

    Tottenham'ın Van Hecke'ye olan ilgisi, savunma sorunlarının büyük bir endişe kaynağı olduğu hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından ortaya çıktı. Kulüp, savunmasını güçlendirmek istiyor ancak Brighton'ın tutumu bu planları zorlaştırıyor.

    Aynı zamanda Spurs, Vuskovic'in uzun vadeli potansiyelini ne kadar değerli gördüğüne karar vermek zorunda. Genç oyuncu, kulüpte henüz resmi bir maçta forma giymemiş olmasına rağmen, futbol dünyasının en umut vaat eden genç savunmacılarından biri olarak görülüyor. Micky van de Ven ve transfer söylentileri dolaşan Cristian Romero'nun geleceğine dair belirsizlik, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

  • Luka Vuskovic HSVgetty

    Vuskovic geleceğini değerlendiriyor

    Vuskovic şu anda Hırvatistan milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda görev yapıyor ve geleceğine ilişkin nihai kararını turnuva sonrasına ertelemesi bekleniyor. Avrupa genelinde ona olan ilgi hâlâ yüksek, ancak haberlere göre Brighton, transfer yarışında önde gidiyor.

    Tottenham için önümüzdeki haftalar çok önemli olabilir. Vuskovic ile ilgili alınacak herhangi bir karar, Van Hecke'yi transfer etme olasılığını etkileyebilir. Kulüp ise acil savunma ihtiyaçları ile uzun vadeli planları arasında denge kurmaya devam ediyor.