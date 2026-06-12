The Athletic’in haberine göre, Brighton, Tottenham’ın savunma oyuncusu Vuskovic’i kadrosuna katmak için 30 milyon sterlinlik resmi bir teklifte bulundu. Seagulls’un Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasının ardından kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında, 19 yaşındaki Hırvat stoper Fabian Hurzeler’in en önemli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

Vuskovic, Hamburg'da kiralık olarak forma giydiği dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve 28 Bundesliga maçında 6 gol atarak ününü pekiştirdi. Defans oyuncusunun, Brighton'a transfer olmaktan memnun olduğu ve bu transferin gelişimi için ideal bir ortam sağlayacağına inandığı bildiriliyor.