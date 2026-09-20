Brighton, ilk devrenin ortalarında kontrolü ele geçirdi; Pascal Gross, ceza sahası çizgisinin üzerinden yaptığı vuruşla topu direkten ağlara gönderdi. Charalampos Kostoulas ise, kaleci Bart Verbruggen'in başlattığı hızlı kontra atağın ardından bir başka uzak mesafe golüyle farkı devrenin bitimine saniyeler kala ikiye çıkardı.

Chema Andres, 60. dakikada içeri falsolu kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla galibiyeti perçinledi.

Konsa, üç gol yemelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Brighton hücumcularına şut çekmeleri için zaman tanıyan şeyin pasif baskı olduğunu söyledi.

"İlk yarıdaki ilk iki gol çok önlenebilirdi" diyen Konsa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şutları engellemek için topa daha fazla baskı yapabilirdik. Benim için gol yememek çok önemli. Bunu bugün başaramadık."