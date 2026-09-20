Action Plus
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Brighton şoku! Konsa, Brighton'ın Arsenal'in galibiyet serisini 3-0'lık farklı yenilgiyle sona erdirmesinin ardından dağınık Arsenal'i eleştirdi
Brighton, Arsenal'ın ivmesini farklı galibiyetle durdurdu
Ezri Konsa, Brighton & Hove Albion'ın Amex Stadyumu'nda aldığı ikna edici 3-0'lık galibiyetle Arsenal formasıyla ilk yenilgisini yaşamasının ardından dürüst bir değerlendirmede bulundu. Martılar'ın 125. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için özel anma formaları giydiği günde ev sahibi ekip, Arsenal'ın sezona yedi maçlık galibiyet serisiyle yaptığı başlangıcı sona erdirdi.
Bu sonuç, Arsenal'ın Mayıs 2023'ten bu yana ligde aldığı en ağır yenilgi oldu; o tarihte Brighton, Emirates Stadyumu'nda aynı skorla kazanmıştı.
İki haftadan kısa sürede üst üste dört deplasman maçından oluşan zorlu bir periyodu tamamlamasına rağmen Konsa, fikstür yorgunluğunun bu performansı haklı çıkaramayacağını vurguladı.
- Getty Images Sport
Konsa mazeretleri reddetti ve öz eleştiri çağrısı yaptı
Maçın ardından konuşan İngiltere savunmacısı, Arsenal'in sezona etkileyici başlangıcında ortaya koyduğu yüksek standartları koruyamadığını kabul etti. 28 yaşındaki oyuncu, her futbolcunun uzatılmış milli ara dönemini bireysel katkısını değerlendirmek için kullanması gerektiğini vurguladı.
Konsa, iç saha liglerine dönüş öncesinde takım arkadaşlarına hatalarını hızla düzeltmeleri çağrısında bulundu.
“Yeterince iyi değildik,” diyen Konsa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendimize yüksek standartlar koyduk ve bugün yaptığımız gibi bu standartların düşmesine izin vermememiz önemli. Bunlar çok hızlı şekilde ders çıkarmamız gereken şeyler. Hiçbir mazeret yok. Bugün sadece yeterince iyi değildik.”
Uzak mesafeli goller savunma zaaflarını gözler önüne serdi
Brighton, ilk devrenin ortalarında kontrolü ele geçirdi; Pascal Gross, ceza sahası çizgisinin üzerinden yaptığı vuruşla topu direkten ağlara gönderdi. Charalampos Kostoulas ise, kaleci Bart Verbruggen'in başlattığı hızlı kontra atağın ardından bir başka uzak mesafe golüyle farkı devrenin bitimine saniyeler kala ikiye çıkardı.
Chema Andres, 60. dakikada içeri falsolu kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla galibiyeti perçinledi.
Konsa, üç gol yemelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Brighton hücumcularına şut çekmeleri için zaman tanıyan şeyin pasif baskı olduğunu söyledi.
"İlk yarıdaki ilk iki gol çok önlenebilirdi" diyen Konsa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şutları engellemek için topa daha fazla baskı yapabilirdik. Benim için gol yememek çok önemli. Bunu bugün başaramadık."
- Action Plus
Arsenal, aranın ardından Leeds maçına odaklandı
Mikel Arteta ikinci yarıda kulübesine başvurdu ve Viktor Gyokeres'i oyuna aldı. Gyokeres, Arsenal'ın en net fırsatında Kai Havertz'e pası verdi ancak Verbruggen, Alman oyuncunun karşı karşıya pozisyonunda gole izin vermedi. Bu yenilgi, Arsenal'ın nisandan bu yana ligdeki ilk mağlubiyeti oldu ve deplasmandaki dört maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Kadro şimdi milli ara için dağılacak, ardından 10 Ekim Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Leeds United'ı konuk edecek.
Konsa, oyuncuların galibiyet ivmesini hemen yeniden yakalama konusunda kararlı olduğunu söyledi.
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