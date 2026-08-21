Getty/GOAL
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Brighton patronu, Manchester United'ın Michael Carrick'in son hedefi için 60 milyon sterlinlik teklif yapmasının ardından Carlos Baleba transferi hakkında sessizliğini bozdu
Barber, United'ın ilgisine değindi
Barber, Baleba'nın Old Trafford'a transferiyle yoğun şekilde anılmasının ardından kulübün yalnızca "bizim için finansal açıdan mantıklı" olan ayrılıklara onay vereceğinde ısrar etti. 22 yaşındaki oyuncu, Lille'den geldiğinden bu yana Brighton için kilit bir isim haline geldi ve performansları Premier League'in elit kulüplerinin gözünden kaçmadı.
- Getty
"Her zaman ilgileneceğiz"
Spekülasyonlarla ilgili olarak talkSPORT'a konuşan Barber, profesyonel tavrını korudu ancak fiyatın doğru olması halinde bir anlaşmaya kapıyı açık bıraktı. Brighton yöneticisi, "Şu anda bunun hakkında konuşabileceğim bir konu değil" itirafında bulundu. "Yani yılın bu döneminde, bildiğiniz gibi, oyuncularımız için her zaman teklifler alacağız. Her zaman mantıklı olan ve finansal ile ekonomik açıdan bize uygun olacak tekliflerle ilgileneceğiz."
Carrick orta saha takviyelerini hedefliyor
Manchester United, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin ciddi sakatlığı sonrası Carrick'in seçeneklerini azaltmasının ardından bu yaz merkez orta sahasını güçlendirmeyi açık bir öncelik haline getirdi. Kulüp transfer piyasasında şimdiden aktif davrandı ve Chelsea'den Andrey Santos'u 48 milyon sterline kadrosuna katarken, çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi sağlamak için Aston Villa'dan Youri Tielemans'ın 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktu.
Haberlere göre United şimdi tüm dikkatini Baleba'ya çevirdi ve 60 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus içeren ilk teklifini sundu. Brighton bu teklifi kendi değerlemesinin biraz altında görse de iki kulüp arasındaki olumlu görüşmeler sürüyor.
- AFP
Brighton'ın hedefleriyle denge kurmak
Barber, özellikle Avrupa kupaları ufukta görünürken, olası herhangi bir satışın kulübün sahadaki hedefleriyle dengelenmesi gerektiğini vurgulamakta gecikmedi. Röportaj sırasında Barber, "Bunu her zaman, kadronun bu akşam yer aldığımız [Avrupa Konferans Ligi] gibi organizasyonlarda mücadele edebilecek kadar güçlü olmasını sağlamakla dengelemek zorundayız" diye ekledi.
Kadro derinliğine duyulan ihtiyaca rağmen Barber, orta sahanın hızla yükselen profilini kabul etti. Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden şu anda Carlos hakkında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sadece, bizim için çok iyi işler yapmış, son derece yetenekli genç bir orta saha oyuncusu olduğunu ve birkaç yıldır artık dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarının ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Bakalım süreç bizi nereye götürecek."
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