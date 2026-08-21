Manchester United, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin ciddi sakatlığı sonrası Carrick'in seçeneklerini azaltmasının ardından bu yaz merkez orta sahasını güçlendirmeyi açık bir öncelik haline getirdi. Kulüp transfer piyasasında şimdiden aktif davrandı ve Chelsea'den Andrey Santos'u 48 milyon sterline kadrosuna katarken, çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi sağlamak için Aston Villa'dan Youri Tielemans'ın 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktu.

Haberlere göre United şimdi tüm dikkatini Baleba'ya çevirdi ve 60 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus içeren ilk teklifini sundu. Brighton bu teklifi kendi değerlemesinin biraz altında görse de iki kulüp arasındaki olumlu görüşmeler sürüyor.



