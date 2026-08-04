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Manchester United Women v Liverpool Women - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Brighton, Manchester United savunmacısı Gabby George'u transfer etmek için altı haneli bir anlaşmaya yaklaşıyor

G. George
Brighton & Hove Albion Women
Manchester United Women
WSL Lig İlkbahar Serisi

Brighton and Hove Albion, yeni Women's Super League sezonu öncesinde Manchester United savunmacısı Gabby George'u altı haneli bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmek için anlaşmaya yaklaşmış durumda. 29 yaşındaki oyuncu, United'ın ocak ayında uzatma opsiyonunu devreye sokmasının ardından sözleşmesinin son yılına girerken, çok yönlü bek düzenli olarak ilk takımda forma giymeyi istiyor.

  • Brighton'ın hedefinde United savunmacısı George var

    BBC Sport'a göre Brighton, yeni Women's Super League sezonu öncesinde United savunmacısı George için altı haneli bir bonservisle anlaşmaya yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, United'ın ocak ayında uzatma opsiyonunu kullanmasının ardından bir yıl kaldı. Manchester United'daki üç yıllık döneminde 50'den fazla maça çıktı ve kulübün 2024'te Women's FA Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu.



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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Vidosic yaz kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor

    George'un düzenli forma giyme isteği, Dario Vidosic yönetimindeki iddialı Brighton kadrosuna büyük bir destek sağlıyor. United'a 2023'te katılmadan önce George, Everton akademisinde gelişim gösterdi, 100'den fazla maçta oynadı ve İngiltere formasıyla üç kez sahaya çıktı. Geniş tecrübesi, İsviçre kaptanı Lia Walti ve Hammarby orta saha oyuncusu Emilie Joramo'nun da aralarında bulunduğu Brighton'ın yaz transferlerini tamamlayıcı nitelik taşıyor.

  • United yeni teknik direktör arıyor

    United'ın George'un ayrılığına onay vermesi, Marc Skinner'ın ayrılığının ardından kritik bir teknik direktörlük geçiş süreciyle aynı döneme denk geliyor. Kulüp pazartesi günü Skinner'ın karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını doğrularken, yetkililer de yerine geçebilecek adayları aktif şekilde değerlendiriyor. Bu satış, United yeni bir teknik direktör arayışını sürdürürken ve WSL'nin zirvesinde rekabetçi kalmak için kadrosunu yeniden yapılandırırken ek kaynak sağlıyor.

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  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Sezon açılışında Arsenal sınavı bekliyor

    Brighton, 6 Eylül Pazar günü WSL'deki açılış maçında Arsenal'ı konuk ettiğinde önemli bir sınav verecek. Bu iç saha maçı, geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan Vidosic'in takımı için önemli bir ölçüt niteliği taşıyor. Bu arada George, zorlu iç saha takvimi öncesinde taktik planlara adapte olabilmek için transferini hızla sonuçlandırmayı umuyor.