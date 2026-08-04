Getty Images Sport
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Brighton, Manchester United savunmacısı Gabby George'u transfer etmek için altı haneli bir anlaşmaya yaklaşıyor
Brighton'ın hedefinde United savunmacısı George var
BBC Sport'a göre Brighton, yeni Women's Super League sezonu öncesinde United savunmacısı George için altı haneli bir bonservisle anlaşmaya yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, United'ın ocak ayında uzatma opsiyonunu kullanmasının ardından bir yıl kaldı. Manchester United'daki üç yıllık döneminde 50'den fazla maça çıktı ve kulübün 2024'te Women's FA Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Vidosic yaz kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor
George'un düzenli forma giyme isteği, Dario Vidosic yönetimindeki iddialı Brighton kadrosuna büyük bir destek sağlıyor. United'a 2023'te katılmadan önce George, Everton akademisinde gelişim gösterdi, 100'den fazla maçta oynadı ve İngiltere formasıyla üç kez sahaya çıktı. Geniş tecrübesi, İsviçre kaptanı Lia Walti ve Hammarby orta saha oyuncusu Emilie Joramo'nun da aralarında bulunduğu Brighton'ın yaz transferlerini tamamlayıcı nitelik taşıyor.
United yeni teknik direktör arıyor
United'ın George'un ayrılığına onay vermesi, Marc Skinner'ın ayrılığının ardından kritik bir teknik direktörlük geçiş süreciyle aynı döneme denk geliyor. Kulüp pazartesi günü Skinner'ın karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını doğrularken, yetkililer de yerine geçebilecek adayları aktif şekilde değerlendiriyor. Bu satış, United yeni bir teknik direktör arayışını sürdürürken ve WSL'nin zirvesinde rekabetçi kalmak için kadrosunu yeniden yapılandırırken ek kaynak sağlıyor.
- Getty Images Sport
Sezon açılışında Arsenal sınavı bekliyor
Brighton, 6 Eylül Pazar günü WSL'deki açılış maçında Arsenal'ı konuk ettiğinde önemli bir sınav verecek. Bu iç saha maçı, geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan Vidosic'in takımı için önemli bir ölçüt niteliği taşıyor. Bu arada George, zorlu iç saha takvimi öncesinde taktik planlara adapte olabilmek için transferini hızla sonuçlandırmayı umuyor.
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