Brighton, Manchester United savunmacısı Gabby George'u transfer etmek için altı haneli bir anlaşmaya yaklaşıyor

BBC Sport'a göre Brighton, yeni Women's Super League sezonu öncesinde United savunmacısı George için altı haneli bir bonservisle anlaşmaya yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, United'ın ocak ayında uzatma opsiyonunu kullanmasının ardından bir yıl kaldı. Manchester United'daki üç yıllık döneminde 50'den fazla maça çıktı ve kulübün 2024'te Women's FA Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu.







