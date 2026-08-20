Brighton, Liverpool'ın Yankuba Minteh için yaptığı 50 milyon sterlinlik teklifi reddetti, Liverpool kanat oyuncusunu hedefliyor

The Athletic'e göre Brighton & Hove Albion, Minteh için yapılan 50 milyon sterlinlik teklifi reddederek Liverpool'a net bir mesaj gönderdi. Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan, üç gol atıp dört asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, hücum hattını yeniden kurmak isteyen Anfield'daki transfer ekibinin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Gambiyalı milli oyuncu, bu ayın başlarında Roma'ya karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık galibiyette sağ bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra şu anda forma giyemiyor. Minteh'in sekiz hafta daha sahalardan uzak kalması beklense de sakatlık durumu Liverpool'un hamle yapmasını engellemedi.