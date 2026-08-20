AFP
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Brighton, Liverpool'ın Yankuba Minteh için yaptığı 50 milyon sterlinlik teklifi reddetti, Liverpool kanat oyuncusunu hedefliyor
Brighton, Minteh için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmıyor
The Athletic'e göre Brighton & Hove Albion, Minteh için yapılan 50 milyon sterlinlik teklifi reddederek Liverpool'a net bir mesaj gönderdi. Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan, üç gol atıp dört asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, hücum hattını yeniden kurmak isteyen Anfield'daki transfer ekibinin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.
Gambiyalı milli oyuncu, bu ayın başlarında Roma'ya karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık galibiyette sağ bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra şu anda forma giyemiyor. Minteh'in sekiz hafta daha sahalardan uzak kalması beklense de sakatlık durumu Liverpool'un hamle yapmasını engellemedi.
- Getty Images Sport
Salah'ın halefini arıyor
Liverpool'un Minteh takibi, kulübün hücum hattında bir geçiş dönemine denk geliyor. Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a ayrılmasının ardından Liverpool, kanat seçeneklerine derinlik ve kalite katmayı öncelik haline getirdi. Kırmızılar, şu ana kadar bu yaz hücum hattına tek takviye olarak yalnızca Osasuna'dan Victor Munoz'u kadrosuna kattı.
Amex Stadyumu'ndaki döneminde Minteh, verimli bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve Premier League'de çıktığı 66 maçta dokuz gol ile sekiz asistlik katkı sağladı. Esas olarak sağ kanatta görev yapmış olsa da çok yönlülüğü Brighton için büyük bir artı oldu; Japonya milli oyuncusu Kaoru Mitoma'nın forma giyemediği dönemlerde sık sık sol kanatta da görev aldı.
Brighton iki transfer darbesiyle karşı karşıya
Minteh'e olan ilgi, bu hafta Brighton yönetiminin karşı karşıya olduğu tek sıkıntı değil. Liverpool'ın teklifi, Manchester United'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı transfer etme ilgisini yenilemesiyle aynı döneme denk geliyor. Brighton, geleneksel "Büyük Altılı"nın Güney Sahili kulübünün yetenek havuzunu bir kez daha yağmalamaya çalıştığı bu süreçte, en değerli iki genç oyuncusu üzerinde yoğun baskıyla karşı karşıya.
Haberler, kulüplerin Baleba için bir anlaşmaya yakın olduğunu ancak nihai mutabakatın henüz sağlanmadığını gösteriyor. Manchester United, orta saha oyuncusu için yaklaşık 60 milyon £ artı 5 milyon £ bonus içeren bir teklif yaptı, ancak bunun şu an için Brighton'ın talep ettiği bonservis bedelinin altında olduğu düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Brighton için uzun vadeli güvence
Brighton'ın bu görüşmelerde elindeki en büyük avantajlardan biri, yıldız oyuncularının sözleşme durumu. Minteh'in sözleşmesi şu anda 2029'a kadar devam ediyor; bu da onu indirimli bir bedelle satma yönünde acil bir baskı olmadığı anlamına geliyor. Kulüp, Brighton pazar günü Aston Villa'yı ağırlayarak yeni Premier League sezonuna başlamaya hazırlanırken, mevcut sakatlığını atlattıktan sonra değerinin yükselmeye devam edebileceğinin de farkında.
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