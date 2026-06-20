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Brighton, İtalyan takımını Serie A’ya yükselttiği için kaptanlık görevini üstlenen stoperin 6 milyon avroluk serbest kalma bedelini devreye sokacak
Brighton, Avusturyalı savunma oyuncusu için harekete geçti
Gianluca Di Marzio’ya göre, Brighton, Svoboda’yı savunma hattı için birincil transfer hedefi olarak belirledi ve ligden yükselmeyi başaran takımın kaptanıyla anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır. Seagulls, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 6 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Svoboda geçen sezon son derece verimli bir performans sergiledi; tüm turnuvalarda toplam 30 maça çıktı, üç gol attı ve iki asist yaptı. Onun katkıları, takımının Serie B’yi birinci sırada bitirmesinde kilit rol oynadı ve 2024–25 sezonunda Serie A’dan küme düşme hayal kırıklığının ardından İtalyan futbolunun en üst ligine hızlı bir şekilde geri dönülmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Venezia, yükseliş liderini kaybetti
Svoboda’nın ayrılışı, Venezia için önemli bir darbe anlamına geliyor. Takımın savunmasının temel direği ve soyunma odasındaki lideri olan oyuncunun yokluğu, Giovanni Stroppa’nın kadrosunda, İtalya’nın en üst düzey futbolunun zorlu mücadelelerine hazırlanırken bir boşluk yaratacak.
Arancioneroverdi'nin, ayrılan kaptanının yerine geçecek bir isim bulmak için transfer piyasasında hemen harekete geçmesi bekleniyor. Haberlere göre kulüp, bu çok ses getiren ayrılığın ardından kadroyu yeterince güçlendirmek amacıyla önümüzdeki Pazartesi'den itibaren bir dizi yeni transfer planlıyor.
Svoboda, Premier Lig macerasını tercih etti
Serie B’deki performanslarının ardından taliplerinden mahrum kalmayan Svoboda için İngiliz futbolunun cazibesi çok güçlüydü. Avusturya milli takım oyuncusunun Bundesliga’dan da ilgi gördüğü bildirildi, ancak dünyanın en çok izlenen liginde kendini sınama arzusu, terazinin kefesini Brighton’ın lehine çevirdi.
Hamburger ve Borussia Mönchengladbach da ona ilgi göstermişti, ancak Amex Stadyumu’ndaki proje en cazip seçenek olarak değerlendirildi.
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Brighton, Avrupa kupaları öncesinde kadrosunu güçlendiriyor
Brighton, geçen sezonu sekizinci sırada tamamladıktan sonra kadrosunu daha da güçlendirmeye kararlı. Bu sıralama, kulübün önümüzdeki sezon için UEFA Konferans Ligi’nde yer almasını garantiledi; kulüp, hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda daha fazla kadro derinliği oluşturmayı hedefliyor.
Bu, 2023–24 Avrupa Ligi'nde Avrupa sahnesine ilk kez çıkmış olan Seagulls için kıtasal futboldaki ikinci macerası olacak. O sezonda Brighton, grup aşamasını etkileyici bir performansla geçtikten sonra Roma'ya yenilerek son 16 turunda elenmişti.