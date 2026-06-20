Brighton, İtalyan takımını Serie A’ya yükselttiği için kaptanlık görevini üstlenen stoperin 6 milyon avroluk serbest kalma bedelini devreye sokacak

Gianluca Di Marzio’ya göre, Brighton, Svoboda’yı savunma hattı için birincil transfer hedefi olarak belirledi ve ligden yükselmeyi başaran takımın kaptanıyla anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır. Seagulls, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 6 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Svoboda geçen sezon son derece verimli bir performans sergiledi; tüm turnuvalarda toplam 30 maça çıktı, üç gol attı ve iki asist yaptı. Onun katkıları, takımının Serie B’yi birinci sırada bitirmesinde kilit rol oynadı ve 2024–25 sezonunda Serie A’dan küme düşme hayal kırıklığının ardından İtalyan futbolunun en üst ligine hızlı bir şekilde geri dönülmesini sağladı.