Brighton orta saha oyuncusu Carlos Baleba, kulübün bazı oyuncularıyla Manchester United’a transfer olma olasılığını görüştü. Bir yılı aşkın süredir United’ın radarında olan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun son gününde Amex Stadyumu’nda 3-0 galibiyetin ardından Bruno Fernandes ve Matheus Cunha ile konuştu.

The Sun'a göre, Baleba maçın bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesinde oturan Cunha'nın yanına gitti ve ikili tünel başında uzun uzun konuştu. Cunha, Wolves formasıyla Baleba'ya karşı iki kez oynadığı için geçmişte ona destek vermişti.

Kamerunlu milli oyuncu daha sonra karışık bölgede gazetecilerle konuşurken United'ın sol bek oyuncusu Patrick Dorgu'nun dikkatini çekti, ancak Dorgu, United'ın Baleba'yı transfer etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda çekingen bir tavır sergiledi.



