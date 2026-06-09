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Brighton'ın yıldızı Carlos Baleba, 'olası transfer konusunda Manchester United oyuncularıyla görüşüyor'
Orta saha oyuncusu, United'ın yıldızlarıyla görüşüyor
Brighton orta saha oyuncusu Carlos Baleba, kulübün bazı oyuncularıyla Manchester United’a transfer olma olasılığını görüştü. Bir yılı aşkın süredir United’ın radarında olan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun son gününde Amex Stadyumu’nda 3-0 galibiyetin ardından Bruno Fernandes ve Matheus Cunha ile konuştu.
The Sun'a göre, Baleba maçın bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesinde oturan Cunha'nın yanına gitti ve ikili tünel başında uzun uzun konuştu. Cunha, Wolves formasıyla Baleba'ya karşı iki kez oynadığı için geçmişte ona destek vermişti.
Kamerunlu milli oyuncu daha sonra karışık bölgede gazetecilerle konuşurken United'ın sol bek oyuncusu Patrick Dorgu'nun dikkatini çekti, ancak Dorgu, United'ın Baleba'yı transfer etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda çekingen bir tavır sergiledi.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da sağlam bağlar
Baleba ile mevcut United kadrosu arasındaki bağlar oldukça derin; bu durum, ileride yapılacak görüşmelerde belirleyici bir rol oynayabilir.
Baleba, United'ın savunma oyuncusu Leny Yoro ile ikilinin Lille'de birlikte oynadığı dönemden eski bir takım arkadaşıdır. Ayrıca Kamerunlu takım arkadaşı Mbeumo ile de yakındır. Bir diğer Kamerunlu oyuncu Andre Onana ise, geçen yıl Trabzonspor'a kiralanmadan önce Baleba'yı United'a transfer olmaya teşvik etmişti.
Kamerun'un Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamaması nedeniyle Onana ve Mbeumo'nun önümüzdeki ay United'ın sezon öncesi antrenmanlarına katılması planlanıyor. Soyunma odasındaki bu mevcut ilişkiler, Red Devils'ın uzun süredir devam eden ilgisini nihayet somutlaştırması halinde Brighton oyuncusunun sorunsuz bir geçiş yapacağını gösteriyor.
Dikkat dağınıklığı ve koçlukla ilgili endişeler
Manchester United, Ağustos ayında Baleba ile ilgilendi ancak o dönemde hücum hattını güçlendirmeye öncelik verdiği için bu defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda gerçekçi bir şansı yoktu. Bununla birlikte, bu spekülasyonlar oyuncunun Güney Kıyısı’ndaki performansını olumsuz etkilemiş gibi görünüyordu. Baleba, Manchester United’ın ilgisinden dolayı dikkatinin dağıldığı izlenimi verdi ve Brighton’ın ilk yedi maçının üçünde devre arasında oyundan alındı.
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Baleba'yı Premier Lig'de 23 kez ilk 11'de sahaya sürdü (bu sayı önceki sezondan sekiz daha azdı) ve Baleba sadece dört maçta 90 dakika sahada kaldı. Baleba'nın sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından Hurzeler, United'ın ilgisine atıfta bulunarak "kafasında bazı sesler olabilir" dedi.
- AFP
Brightonlu oyuncu için zorlu bir sezon
Hurzeler'in yönetimindeki orta saha oyuncusu için bu sezon pek de sorunsuz geçmedi. Teknik direktör, geçen ay United'ın konuk olduğu maçta Baleba'yı kadro dışı bıraktı; bunun nedeni olarak, oyuncunun bir hafta önceki Leeds United yenilgisinde “zorlandığını” ve “oldukça yorgun” olduğunu gösterdi. Eski Lille yıldızı için büyük umutlar vaat eden sezon, hayal kırıklığı yaratan bir sonla bitti.
Baleba'nın bu sezon United karşısında yaşadığı deneyim de benzer şekilde zorluydu; Ekim ayında Old Trafford'da Brighton'ın 4-2 mağlup olduğu maçta sarı kart gördü ve 59 dakika sahada kaldıktan sonra, Seagulls 3-0 gerideyken oyundan alındı. Bu zorluklara rağmen, United'ın ilgisi devam ediyor, zira Seagulls'a karşı ligde çifte zafer kazandıktan sonra gelecek sezon için orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyorlar.