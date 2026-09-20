Getty Images Sport
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Brighton'ın tecrübeli oyuncusu Pascal Gross, Arsenal'i 3-0'lık çarpıcı bir yenilgiye uğratan etkileyici performansın ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Premier League ustalığının ardından uluslararası veda
Tecrübeli oyun kurucu, haberi American Express Community Stadium'daki dikkat çekici performansının ardından paylaşmayı seçti; burada Brighton, Arsenal karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Gross, galibiyette kilit rol oynadı; skoru kendisi açtı ve daha sonra bir asist yaparak Arsenal'in yaşadığı hayal kırıklığını daha da artırdı.
Duyurunun zamanlaması, Gross'un Premier League sezonunun ilk bölümündeki olağanüstü formu göz önüne alındığında özellikle anlamlı. Sadece beş maçta şimdiden üç gol ve dört asist kaydetti; buna, Mikel Arteta'nın takımına karşı kilidi açan 18 metrelik müthiş şutu da dahil. Ancak bu yerel başarı, onu yaklaşan Nations League maçları için yeni Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un seçtiği ilk kadroya sokmaya yetmedi.
- Getty Images Sport
Gross, görevi bırakma kararını açıkladı
Gross, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından milli takımı bırakma kararını kendi içinde aldığını açıkladı. Takım, Klopp liderliğinde yeni bir döneme girerken Alman yeteneklerin yeni neslinin sorumluluğu devralmasını görmek istediğini ifade etti. Orta saha oyuncusu, sosyal medyada yer almaması nedeniyle daha önce kamuoyuna bir açıklama yapmadığını ancak kararını zaten verdiğini belirtti.
"Resmi olarak, sosyal medyam olmadığı için emekliliğimi açıklamadım ama zaten emekli oldum. Benim için her şey Dünya Kupası'ndan sonra bitmişti. Bence yeni nesle en iyi dileklerimi iletmenin ve onlar için parmaklarımı çapraz tutmanın zamanı geldi," dedi Gross, Sky Almanya'ya.
Geç yaşta gelen bir millî takım çıkışına bakış
Gross'un Almanya milli takımıyla yolculuğu nispeten kısa ama etkili oldu; bu süreç profesyonel yaklaşımı ve teknik güvenilirliğiyle öne çıktı. DFB için çalkantılı bir dönemde ilk kez forma giyen Gross, Eylül 2023'te Hansi Flick yönetiminde Japonya'ya karşı alınan ağır 4-1'lik yenilgide sahaya çıktı. Almanya formasıyla son katkısını ise Dünya Kupası grup aşamasında yaptı; Ekvador'a 2-1 kaybedilen maçta ikinci yarıda oyuna giren isim oldu.
Uluslararası kariyeri bu hayal kırıklığı yaratan sonuçla sona ermiş olsa da Gross, milli takımın gidişatı konusunda pozitif kalmayı sürdürüyor. Gross, "Hâlâ futbol oynamaktan keyif alıyorum, burada kulüpte, ama Almanya'da bir değişim var ve bu da iyi. Onlar için parmaklarımı çapraz tutacağım" dedi.
- Getty Images Sport
Brighton ve Premier League'e odaklanarak
Milli takım kariyeri artık sona eren Gross, tüm odağını Brighton'ın iddialı sezonuna çevirebilir. Arsenal karşısında alınan galibiyet, Brighton'ı puan tablosunda güçlü bir konuma taşıdı ve kulübün onun tecrübesine güvenmeyi sürdürme kararını bir kez daha doğruladı. Gross'un duran toplarda ve akan oyunda maçlara etki etme becerisi hâlâ hiç azalmış değil; bunu, skoru 3-0'a getiren Chema Andres golündeki asisti de gösterdi. Brighton soyunma odasındaki liderliği, takımın rekabetçi bir Premier League sezonunda yol alırken ve yeniden Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken kritik önem taşıyacak.
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