Tecrübeli oyun kurucu, haberi American Express Community Stadium'daki dikkat çekici performansının ardından paylaşmayı seçti; burada Brighton, Arsenal karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Gross, galibiyette kilit rol oynadı; skoru kendisi açtı ve daha sonra bir asist yaparak Arsenal'in yaşadığı hayal kırıklığını daha da artırdı.

Duyurunun zamanlaması, Gross'un Premier League sezonunun ilk bölümündeki olağanüstü formu göz önüne alındığında özellikle anlamlı. Sadece beş maçta şimdiden üç gol ve dört asist kaydetti; buna, Mikel Arteta'nın takımına karşı kilidi açan 18 metrelik müthiş şutu da dahil. Ancak bu yerel başarı, onu yaklaşan Nations League maçları için yeni Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un seçtiği ilk kadroya sokmaya yetmedi.