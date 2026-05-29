Ameé Ruszkai

Brighton'ın Man City'yi şaşırtıp Kadınlar FA Kupası finalini kazanmasının altı nedeni

Pazar günü Brighton, kulüp tarihinde ilk kez Kadınlar FA Kupası finalinde yer alacak ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Hem erkek hem de kadın takımlarının daha önce bu kupayı kazanmamış olması nedeniyle, kulüp ilk büyük kupasını kazanmayı hedefliyor. Bu, Seagulls için tarihi bir an olacak ve takım favori olarak gösterilmiyor; ancak Wembley'de sürpriz bir sonuç yaratabileceklerine inanmak için pek çok neden var.

Brighton için bu noktaya gelene kadar oldukça zorlu bir yol oldu. Şubat ayında son 16 turunda West Ham’ı 2-1 yenmeleri, Seagulls’un saha dışında yürek burkan haberlerle boğuşurken sahada da form sorunu yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Nisan ayında çeyrek finalde Arsenal'i 2-0 yenmeleri, bu kupa serüveninin en önemli anı olarak tarihe geçecek; bunun nedeni sadece bu sürpriz galibiyetin yarattığı olağanüstü etki değil, aynı zamanda 2-0 geriden gelip Liverpool'u yendikleri yarı final maçı da en az o kadar unutulmazdı.

Şimdi yeni bir mücadele var. Pazar günü Wembley'in kemeri altında Brighton, yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Man City ile karşılaşacak. Dario Vidosic'in geçen sezonun başında güney sahilindeki takımın başına geçmesinden bu yana bu iki takım arasındaki maçlar çekişmeli geçiyor; dört karşılaşmanın hepsi tek gol farkla sonuçlandı ve finalde tek maçlık bir mücadelede nasıl sonuçlanacağını izlemek çok ilginç olacak.

City'nin favori olduğu açık, ancak bu kolay olmayacak. Brighton'ın İngiliz şampiyonunu şaşırtabileceğine inanmak için pek çok nedeni var. GOAL bunlardan altı tanesini sunuyor…

    Birliktelik

    Brighton için gerçekten zor bir sezon oldu. Ocak ayının sonlarında, baş antrenör Dario'nun babası ve Brighton'ın kadın ve kız antrenörlük bölümünün başkanı olan Rado Vidosic'in vefat ettiği haberi geldi. Bu, en çok teknik direktörü etkileyen, ancak oyuncuları da derinden sarsan yıkıcı bir kayıptı. Vidosic, babasının vefatının ardından bir süre ailesinin yanında olmak için Avustralya'ya döndü ve Seagulls'un bu olayın ardından zorlanacağı ve sonraki beş maçından sadece birini kazanacağı hiç de şaşırtıcı değildi.

    Brighton'ın 23 yaşındaki kaptanı Maisie Symonds geçen hafta yaptığı açıklamada, "Tüm oyuncular ve teknik ekip için çok, çok zor bir dönemdi. Dario'nun burada olmaması, Rado'nun vefat haberini almamız... O dönemde birçok oyuncu Rado'yu çok seviyordu ve ona hayrandı. Biz de birbirimize sıkı sıkıya sarıldık," dedi. "İyi oynuyorduk ama puanları kaçırıyorduk. Gelişiyorduk, her maça çok enerji harcıyorduk ama elimiz boş dönüyorduk. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Her günü olduğu gibi kabul etmek ve bir grup olarak birbirimize kenetlenmek zorundaydık."

    Bu birliktelik özellikle son iki ayda kendini gösterdi. Brighton son yedi maçından sadece birini kaybetti ve o yenilgi bile WSL sezonunun son gününde, hiçbir şeyin söz konusu olmadığı bir anda geldi. Bu grup çok şey atlattı, bu yüzden Wembley'e gitmek onlar için zevk alacakları bir fırsat ve maçta işler zorlaştığında, ayakta kalmak için birbirlerine güvenebileceklerini biliyorlar.

    "Wembley'e gidip Rado'nun bizden oynamamızı istediği şekilde oynamaktan daha iyi bir şekilde onu onurlandırabileceğimizi düşünemiyorum," dedi Symonds.

    Son dönemdeki başarı

    Brighton için sezonun bu son döneminde bazı çok önemli sonuçlar elde edildi. FA Cup çeyrek finalinde Arsenal'e karşı alınan galibiyet çok önemliydi, ancak bir ay sonra ligde Gunners ile oynanan ve 1-1 berabere biten maç, Seagulls'un ilk on birinde yaptığı çok sayıda değişiklik ve bunun takımın akıcılığına çok az etki etmesi nedeniyle özellikle etkileyiciydi. Ancak en dikkat çekici ve Pazar günkü finale giderken en önemli sonuç, Nisan ayı sonlarında Man City'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetti.

    City'nin galibiyeti, muhtemelen onlara bir hafta sonra Liverpool'u yenerek kendi sahasında WSL şampiyonluğunu kaldırma fırsatı verecekti. Ancak Seagulls, o kupanın kaderini kısa bir süreliğine belirsizliğe sürükleyen bir sonuç elde ederek partinin keyfini kaçırdı; ta ki 10 gün sonra Arsenal'den bir puan alarak City'ye iyilik yapana kadar.

    Brighton, şampiyon adayı takımı yenmek için muhteşem bir oyun sergiledi; beklerin arkasındaki boşlukları ortaya çıkardı ve lideri tedirgin etmek için akıllı ve yoğun bir pres uyguladı. City kalecisi Khiara Keating, final öncesinde GOAL'a verdiği röportajda bu presi Seagulls'un özel bir gücü olarak nitelendirirken, kanat oyuncusu Lauren Hemp ise Pazar günkü rakibini "yenmesi çok zor bir takım" olarak tanımladı.

    İngiltere milli takım oyuncusu, "Gerçekten iyi futbol oynuyorlar ama aynı zamanda zihniyetleri de var" diye ekledi. "Bire bir mücadelelerde geçilmesi zorlar, fiziksel olarak çok güçlü oyuncular ve aralarında Fran Kirby gibi fantastik isimler var. Onunla İngiltere milli takımında sık sık oynadım ve o, takım için çok önemli bir isim."

    Pazar günkü maç, bu iki takımın Nisan ayında karşılaştığı maçla aynı olmayacak. City, o yenilgiden çok şey öğrenmiş olacak ve Brighton'a mutluluk getiren bazı yollara karşı önlem almaya çalışacak. Ayrıca, bunun bir kupa finali olması gerçeği, psikolojik açıdan çok şey değiştiriyor. Ancak bu sonuç, Seagulls'a bu hafta sonu bir sürpriz daha yaratabileceklerine dair inanç verecektir.

    Gösterilerin ardından elde edilen sonuçlar

    Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet ve yine küme düşmeme mücadelesi veren Liverpool ile golsüz berabere kaldıkları maçın da dahil olduğu, yedi maçta sadece iki galibiyet alabildikleri zorlu bir dönemin ardından, Arsenal'e karşı elde edilen söz konusu çeyrek final zaferi, Brighton'ın sezonunda şüphesiz çok önemli bir an oldu.

    Birkaç haftadır iyi performanslar sergiliyorlardı ancak sonuç alamıyorlardı; ancak Arsenal karşısında hem iyi performans hem de sonuç aldılar. "Oynamak istediğimiz stil, oyun tarzımız ve takımdaki kültür açısından her şey yoluna giriyor," dedi Fran Kirby, Seagulls'un Man City'yi yendikleri bir sonraki maçın ardından Argus'a.

    "Heyecanın aslında Arsenal maçından sonra başladığını hissediyorum," dedi Symonds geçen hafta. "Her zaman momentumun bizim tarafımızda olduğunu hissettik ve bu, FA Cup'ta iyi performans göstermeyi hedeflediğimiz bir şeydi. Oynadığımız oyun ve oyun planını uygulayışımız, onları yenip yarı finale çıkmamız, bize sadece enerji vermekle kalmadı, aynı zamanda herkesi yenebileceğimize dair bir inanç da verdi.

    "Bunu gerçekten de gösterdik. Sezonun sonu birdenbire çok heyecan verici hale geldi, çünkü takım içinde sezonun ilk yarısında performansımızın yetersiz olduğu, istediğimiz yerde olmadığımız hissi vardı ve bu durum hislerimizi değiştirdi."

    Bu, Brighton'a performans ve kazanma hissi açısından bir ritim kazandırdı; bu ritmi, en iyileri yenebileceklerine dair inançla birlikte Pazar günkü finale taşıyabilirler.

    Hücumda fark yaratanlar

    Brighton'ın kadrosu rakiplerinki kadar yıldızlarla dolu olmasa da, bu takımda Pazar günü öne çıkıp fark yaratabilecek pek çok isim bulunuyor. Vidosic yönetimindeki transferler mükemmeldi; her yeni transfer, onun sistemine ve stiline mükemmel bir şekilde uyum sağladı, bu da kulüpte herkesin aynı fikirde olduğunun bir göstergesi. Bu, birçok oyuncunun Seagulls'un düzeninde başarılı olduğu ve takımın bu noktaya gelmesine yardımcı olan katkılar sağladığı anlamına geliyor.

    Ekim ayında Michelle Agyemang'ın ön çapraz bağ yırtılması, Brighton'a beklenmedik bir darbe vurdu. Bunun ardından Kiko Seike, gol yükünü daha fazla omuzlamak zorunda kaldı ve 25 maçta 11 gol atarak bu görevi harika bir şekilde yerine getirdi. Madison Haley, rakipleri sürekli baskı altında tutarak ve topu kazandığında harika kararlar vererek takımın pres sisteminde hayati bir rol oynadı; aynı zamanda büyük maçlarda büyük katkılar yapma yeteneğini de kanıtladı. Kirby'nin kalitesi, Chelsea ve İngiltere'deki inanılmaz performanslarının ardından herkes tarafından biliniyor; Symonds ise kaptan olarak geçirdiği ilk sezonda gösterdiği performansla çok etkileyiciydi.

    Bir de Pazar günkü ilk 11'de yer almayabilecek isimler var. Örneğin Fuka Tsunoda, Arsenal ile 1-1 berabere kaldıkları maçta maçın en iyi oyuncusu seçildi ve ligdeki ikinci ilk 11'inde muhteşem bir gol ve performans sergiledi. Bu, akıllı transferler sayesinde bu takımda ne kadar derin bir kadro olduğunu gösteren bir göstergeydi.

    Symonds, "Yedi kız [kadroya] girdi ve düzenli olarak oynamayan kızlarda da tam olarak aynı kalıpları, tam olarak aynı oyun stilini görebiliyordunuz, çünkü her gün bu şekilde antrenman yapıyoruz," dedi. "Vidosic'in bizden oynamamızı istediği tarz bu, bu yüzden bu kesinlikle bir kültür haline geliyor ve giderek daha da güçleniyor."

    Savunmada kalite

    Ancak Brighton’ın sadece hücumda bu kalitesi yok. Vidosic’in tarzı büyük ölçüde akıcı bir oyun anlayışıyla özdeşleşmiş olsa da, 39 yaşındaki teknik adam savunmayı güçlendirmek için de başarılı bir iş çıkardı; takım bu sezon WSL’de oynadığı 22 maçta sadece 28 gol yedi; bu rakam geçen yılki 41’e kıyasla bir düşüşe işaret ediyor.

    Defans hattı, bu yılın başlarında Japonya ile Asya Kupası'nı kazanan Moeka Minami gibi deneyimli oyuncular ile heyecan verici genç oyuncuların dengeli bir karışımından oluşuyor. 23 yaşındaki Avustralyalı Charlize Rule, son haftalarda parlayan isimlerden biri. Bu oyuncular, geçtiğimiz sezon WSL'nin en iyi kalecisi olan Chiamaka Nnadozie'nin önünde yer alıyor. Nijerya milli takımında forma giyen bu oyuncu, 25 yaşının ötesinde bir olgunluğa sahip ve Pazar günü kilit bir rol oynayacak.

    Brighton'ın kadrosunda Khadija Shaw, Vivianne Miedema veya Alex Greenwood kadar tanınmış isimler olmayabilir, ancak Pazar günkü finali belirleyecek yeteneğe sahip oyuncuları var ve bunlar sahanın her iki ucunda da yer alıyor.

    Fran Kirby'nin liderliği

    Kirby, Brighton'ın sezonuna somut anlamda büyük katkı sağladı: Manchester City'yi yendikleri maçta iki asist, Arsenal'i mağlup ettikleri FA Cup çeyrek finalinde iki asist daha ve Seagulls'un West Ham'ı 2-1 yendiği bir önceki turda bir gol ve bir asist. Ancak liderlik ve takım kültürü açısından sağladığı katkılar, yani ölçülemeyen değerler, en az bu kadar büyük.

    Vidosic, eski İngiltere milli oyuncusu hakkında konuştuğunda bunu her zaman vurgular. Bu takım, Kirby'nin daha önce yükselişteki Chelsea projesinin ulaşmasına, ardından fethetmesine ve sonra da hakimiyet kurmasına yardımcı olduğu kilometre taşlarına ulaşmaya çalışırken, Vidosic, Brighton'ın bir sonraki adımı atmasına yardımcı olan rolünü düzenli olarak takdir etmiştir.

    "Bize sadece sahada değil, liderlik vasıfları, tecrübesi ve sakinliğiyle de çok yardımcı oluyor," dedi Vidosic bu yılın başlarında. "Bu, genç oyunculara ve çevresindeki diğer oyunculara yardımcı oluyor. Örnek teşkil ediyor. Maçlara çıkmadığında, ufak bir fark olduğunu görebilirsiniz. Onun kalitesini ya da kattıklarını inkar edemeyiz."

    Bu, Pazar günü hayati önem taşıyacak. Brighton'ın birçok oyuncusu daha önce Wembley'de veya buna benzer bir sahnede oynamadı ve kupa finali deneyimi de çoğu oyuncu için yeni olacak. Bu nedenle, Kirby'nin liderliği ve deneyiminin yanı sıra oyunun gidişatını değiştirebilen niteliklerine de güvenilecek. Seagulls, Man City'yi bir kez daha şaşırtmak istiyorsa, Kirby kesinlikle başrolü oynayacak.

