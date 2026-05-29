Brighton için bu noktaya gelene kadar oldukça zorlu bir yol oldu. Şubat ayında son 16 turunda West Ham’ı 2-1 yenmeleri, Seagulls’un saha dışında yürek burkan haberlerle boğuşurken sahada da form sorunu yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Nisan ayında çeyrek finalde Arsenal'i 2-0 yenmeleri, bu kupa serüveninin en önemli anı olarak tarihe geçecek; bunun nedeni sadece bu sürpriz galibiyetin yarattığı olağanüstü etki değil, aynı zamanda 2-0 geriden gelip Liverpool'u yendikleri yarı final maçı da en az o kadar unutulmazdı.

Şimdi yeni bir mücadele var. Pazar günü Wembley'in kemeri altında Brighton, yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Man City ile karşılaşacak. Dario Vidosic'in geçen sezonun başında güney sahilindeki takımın başına geçmesinden bu yana bu iki takım arasındaki maçlar çekişmeli geçiyor; dört karşılaşmanın hepsi tek gol farkla sonuçlandı ve finalde tek maçlık bir mücadelede nasıl sonuçlanacağını izlemek çok ilginç olacak.

City'nin favori olduğu açık, ancak bu kolay olmayacak. Brighton'ın İngiliz şampiyonunu şaşırtabileceğine inanmak için pek çok nedeni var. GOAL bunlardan altı tanesini sunuyor…