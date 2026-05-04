Brighton, Fabian Hurzeler ile sözleşmesini uzattı; Seagulls'un teknik direktörü, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin ortasında uzun vadeli bir sözleşme uzantısını kabul etti
Hurzeler projesine bağlılık
Sky Sport’un haberine göre, Brighton, Hurzeler ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamayı başardı; bu gelişme, kulübün Amex Stadyumu’ndaki projeye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Anlaşma, genç teknik direktörün kulübe kazandırdığı istikrar ve taktiksel kimliği takdir ediyor.
Eski St. Pauli teknik direktörü, 2024 yazında Avrupa'nın en umut verici genç teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyordu. Mevcut sözleşmesi aslen 2027'ye kadar sürecek olan Hurzeler'in sözleşmesinin erken yenilenmesi, Brighton yönetiminin onun liderliğinde sürekliliği korumak istediğinin açık bir göstergesidir.
Müzakereler kısa sürede sonuçlandı
Brighton'ın yetenekli oyuncularına – hem saha içinde hem de saha dışında – diğer Avrupa devlerinden sık sık ilgi gösterilse de, kulüp herhangi bir belirsizliği ortadan kaldırmak için hızlıca harekete geçti. Hurzeler ile Premier Lig ekibi arasında tüm detaylar çoktan görüşüldü; anlaşmayı resmileştirmek üzere resmi imzanın da kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Müzakerelerin hızı, taraflar arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtıyor. Hurzeler, ilerici oyun tarzına uygun bir ortam bulurken, Brighton yönetimi ise Alman teknik adamı, İngiltere'nin en verimli yönetilen futbol kulüplerinden biri olma statüsünü korumak için ideal bir figür olarak görüyor.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi
Sözleşme haberinin açıklanma zamanlaması, sezonun kritik bir dönüm noktasına denk geliyor. Brighton, 35 maçın ardından Premier Lig tablosunda sekizinci sırada yer alıyor ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde sıkı bir mücadele veriyor. Hurzeler’in geleceğinin güvence altına alınması, sezonun son düzlüğüne girerken hem oyuncular hem de taraftarlar için stratejik bir moral kaynağı olarak görülüyor.
Roberto De Zerbi'nin yerine geçen Hurzeler, Premier League'deki yoğun rekabete rağmen Seagulls'u tablonun üst yarısında tutmayı başardı. Tutarlı bir taktik felsefesini sürdürürken genç yetenekleri takıma entegre etme becerisi, şu ana kadar görev süresinin en önemli özelliği oldu.
Premier Lig'in en genç kadrolu teknik direktörü
Henüz 33 yaşında olan Hurzeler, Premier Lig tarihinin en genç kalıcı teknik direktörü olmaya devam ediyor. Alman ikinci liginden dünyanın en çok izlenen ligine kusursuz bir geçiş ve taktiksel olgunlukla sıçrayan Hurzeler’in yükselişi, adeta yıldırım hızında gerçekleşti.
Hurzeler ile daha uzun süreli bir sözleşme imzalayarak Brighton, potansiyel taliplere karşı kendini korurken, teknik direktöre kalıcı bir miras bırakması için bir platform sunuyor. Resmi açıklamanın yaklaştığı şu günlerde, Seagulls'un bir başka ünlü Avrupa macerasını garantileme çabasıyla odak noktası yeniden sahaya kayıyor.