Brighton, Fabian Hurzeler ile sözleşmesini uzattı; Seagulls'un teknik direktörü, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin ortasında uzun vadeli bir sözleşme uzantısını kabul etti

Sky Sport’un haberine göre, Brighton, Hurzeler ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamayı başardı; bu gelişme, kulübün Amex Stadyumu’ndaki projeye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Anlaşma, genç teknik direktörün kulübe kazandırdığı istikrar ve taktiksel kimliği takdir ediyor.

Eski St. Pauli teknik direktörü, 2024 yazında Avrupa'nın en umut verici genç teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyordu. Mevcut sözleşmesi aslen 2027'ye kadar sürecek olan Hurzeler'in sözleşmesinin erken yenilenmesi, Brighton yönetiminin onun liderliğinde sürekliliği korumak istediğinin açık bir göstergesidir.