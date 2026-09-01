Getty Images Sport
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Brighton, eski Real Madrid orta sahası Chema Andrés'i transfer etmek için son gün hızlı bir anlaşmaya vardı
Brighton son anda transferi tamamladı
Sky Sport Germany'ye göre Brighton & Hove Albion, Andrés'i kadrosuna katmak için Stuttgart ile anlaşmaya vardı. Transfer, çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi dahil olmak üzere Premier League ekibine 23 milyon €'ya kadar mal olacak. Görüşmeler bugün son derece hızlı ilerledi ve transfer döneminin son gününde birçok kişiyi şaşırttı.
Andrés, uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için hazırlık yapıyor. Orta saha oyuncusu, geçen yaz Real Madrid Castilla'dan Stuttgart'a yalnızca 3 milyon € karşılığında katılmıştı; bu da Bundesliga kulübünün sadece bir tam sezonun ardından ilk yatırımından önemli bir kâr elde etmeye hazırlandığı anlamına geliyor.
- AFP
Real Madrid geri satın alma opsiyonunu kullanmadı
Real Madrid, 15 milyon € değerindeki geri satın alma maddesini devreye sokarak Andrés'i yeniden kadrosuna katma fırsatına sahipti. Ancak İspanyol devi, bu transfer döneminde bu seçeneği kullanmamayı tercih etti ve Brighton'ın oyuncunun imzasını almasının önünü açtı.
Orta sahada Atakan Karazor ile güçlü bir rekabet yaşamasına rağmen Andrés, geçen sezon Bundesliga'da 25 maça çıktı ve üç gol attı. Sebastian Hoeneß yönetiminde gösterdiği hızlı gelişim, Avrupa genelindeki birçok üst düzey kulübün dikkatini çekti.
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Andrés'i yakından takip ediyordu ancak kulüp sonunda savunmaya daha acil takviyelere ihtiyaç duyduğuna karar vererek oyuncuyu Santiago Bernabeu'ya geri getirme fırsatını değerlendirmedi.
Andrés gelecekteki seçenekleri konuştu
Brighton'a transfer gerçekleşmeden önce, Andrés'e sık sık uzun vadeli geleceği ve Madrid'e olası dönüşü soruluyordu. Kariyeri etrafındaki bitmek bilmeyen spekülasyonlara değinen Andrés, seçenekleri konusunda profesyonel bir duruş sergiledi.
"Bu, kulübün karar vermesi gereken bir şey; Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyarım ama şu an bununla ilgili endişelenmiyorum. Stuttgart'ta çok mutluyum. Menajerime bu konuda hiçbir şey bilmek istemediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde konuşur ve hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görürüz," diyen Andrés'in seçenekleri şimdi onu Almanya ve İspanya'dan uzağa taşıdı; oyuncu, Premier League'in zorlu ortamında kendini sınamaya hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Brighton ve Andrés için sırada ne var?
Brighton şimdi, transfer için son tarih dolmadan gerekli evrak işlemlerini ve sağlık kontrollerini tamamlamak zorunda. İmza resmen açıklandıktan sonra teknik direktör Fabian Hürzeler, Andrés'i hemen A takıma entegre etmeye çalışacak. Madrid ise İngiltere'deki gelişimini izlemeyi sürdürecek; çünkü kulübün gelecek yaz bir geri satın alma opsiyonunu devreye sokmak için bir fırsatı daha elinde bulundurduğu bildiriliyor.
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