Sky Sport Germany'ye göre Brighton & Hove Albion, Andrés'i kadrosuna katmak için Stuttgart ile anlaşmaya vardı. Transfer, çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi dahil olmak üzere Premier League ekibine 23 milyon €'ya kadar mal olacak. Görüşmeler bugün son derece hızlı ilerledi ve transfer döneminin son gününde birçok kişiyi şaşırttı.

Andrés, uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için hazırlık yapıyor. Orta saha oyuncusu, geçen yaz Real Madrid Castilla'dan Stuttgart'a yalnızca 3 milyon € karşılığında katılmıştı; bu da Bundesliga kulübünün sadece bir tam sezonun ardından ilk yatırımından önemli bir kâr elde etmeye hazırlandığı anlamına geliyor.



