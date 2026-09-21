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Brighton efsanesi Bobby Zamora transfer tahminini yaptı: "İnanılmaz" Yasin Ayari'nin Moises Caicedo, Joao Pedro ve Carlos Baleba'nın izinden gitmesi bekleniyor
Brighton, keşfedilmemiş cevherleri bulmasıyla tanınıyor
Zamora, 2026 yazında Ayari’ye neden daha fazla hayran bakışın yönelmediğine dair şaşkınlığını dile getirdi. Bunun nedeni, Martılar ile etkileyici bir Premier League sezonu geçirmesi ve ülkesiyle Dünya Kupası’nda sergilediği performanstı.
Sahada her işi yapan İsveçli oyuncu, Brighton’ın gizli cevherleri bulma, onları parlatma ve uluslararası kalibrede süperstarlar çıkarma becerisinin bir başka örneği. Kendi ülkesindeki AIK’tan Ocak 2023’te Amex Stadyumu’na transfer olduğunda yalnızca 3,5 milyon £ (5 milyon $) karşılığında kadroya katıldı.
İngiltere’nin en üst liginde çıkışını yapmadan önce Coventry ve Blackburn’deki kiralık dönemlerinde paha biçilmez deneyimler kazandı. Geçen sezon Brighton formasıyla dört gol ve üç asist üretti, bu dönem de şimdiden etkisini göstermeye başladı; Martılar, beş hafta sonunda puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.
Caicedo ve Baleba gibi isimlerin yanı sıra Marc Cucurella ve Alexis Mac Allister’ı içeren transfer anlaşmalarından büyük gelirler elde eden Brighton’da, Ayari bu üretim bandından çıkan bir sonraki isim olabilir. Avrupa’nın dört bir yanından önde gelen kulüplerin onun gelişimini yakından takip ettiği söyleniyor.
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Ayari'nin transfer söylentileri yaratması bekleniyor
Ayari'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte yüksek profilli bir transferin parçası olup olmayacağı sorulduğunda, BetWright Premier League bahisleri ile iş birliği kapsamında konuşan Brighton efsanesi Zamora, GOAL'a şunları söyledi: “O da inanılmaz. Onu son bir buçuk yıldır yakından, antrenmanlarda da görüyorum ve ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Açıkçası bu yaz kimsenin gelmemesine şaşırdım.
“Biraz radarın altında kalan isimlerden biri ama onu yakından çalışırken ve antrenmanda gördüğünüzde gerçekten çok büyük bir yeteneği olduğunu anlıyorsunuz. Üstelik bunu bu kadar genç yaşta yapıyor. O çocuk için gerçekten sadece parlak şeyler var.
“Heyecan verici bir oyuncu ve bence bu sezon izlediği yolda ilerlemeye devam ederse, evet, birilerinin gelip onu da almaya çalışacağını düşünüyorum.”
Brighton, Ayari ile yeni sözleşme imzalamaya istekli
Ayari'nin Amex'teki sözleşmesi yalnızca 2027 yazına kadar devam ediyor, ancak bu anlaşmada 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Brighton, yeni bir sözleşme imzalamak için elinden geleni yapıyor.
Teknik direktör Fabian Hurzeler, bu çabalar ve enerjik bir seçeneğin planlarına neler kattığı konusunda şunları söyledi: “Bu tür meseleleri kamuoyuna taşımadan önce her zaman önce kendi içimizde çözmek istersiniz. Genel olarak söyleyebileceğim şey, Yasin'in harika bir oyuncu olduğu. Son iki yılda bizimle birlikte çok büyük bir gelişim gösterdi.
“Bir oyuncu ve bir karakter olarak gelişti. Daha fazla sorumluluk alıyor. Bu yüzden çok memnunum. Bu tür bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Özellikle onunla çalıştığım için çok mutluyum ve umarım daha uzun süre bizimle kalır.”
Alman teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasin, topa sahipken de top rakipteyken de özelliklere sahip. Karakter olarak da gelişti. Bu nedenle sorumluluk alma konusunda çabasıyla katkı sunabilir.
“Bence kadromuzdaki herkesin başarılarımız konusunda bir sorumluluğu olduğunu ve herkesin önemli olduğunu anlamamız çok önemli, biz de her zaman bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sonrasında da kendi karakterin ve kaliten çerçevesinde kendini ortaya koy ve Yasin'den de istediğim tam olarak bu.”
- Getty
Brighton, Premier League puan tablosunda zirvede uçuyor
Brighton bu sezon yeniden Avrupa futbolunda yer alıyor; Konferans Ligi'nde mücadele ediyor ve ya bu turnuvayı kazanarak ya da Premier League'deki sıralamasıyla 2027-28'de de kıta sahnesinde kalmayı umuyor.
Bunu başarma yolunda iyi ilerliyorlar; son şampiyon Arsenal karşısında alınan muhteşem 3-0'lık galibiyet, onları mevcut sezonun ilk milli ara dönemine taşıdı. Sıradaki maç 10 Ekim'de Sunderland deplasmanı.
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