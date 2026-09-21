Zamora, 2026 yazında Ayari’ye neden daha fazla hayran bakışın yönelmediğine dair şaşkınlığını dile getirdi. Bunun nedeni, Martılar ile etkileyici bir Premier League sezonu geçirmesi ve ülkesiyle Dünya Kupası’nda sergilediği performanstı.

Sahada her işi yapan İsveçli oyuncu, Brighton’ın gizli cevherleri bulma, onları parlatma ve uluslararası kalibrede süperstarlar çıkarma becerisinin bir başka örneği. Kendi ülkesindeki AIK’tan Ocak 2023’te Amex Stadyumu’na transfer olduğunda yalnızca 3,5 milyon £ (5 milyon $) karşılığında kadroya katıldı.

İngiltere’nin en üst liginde çıkışını yapmadan önce Coventry ve Blackburn’deki kiralık dönemlerinde paha biçilmez deneyimler kazandı. Geçen sezon Brighton formasıyla dört gol ve üç asist üretti, bu dönem de şimdiden etkisini göstermeye başladı; Martılar, beş hafta sonunda puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Caicedo ve Baleba gibi isimlerin yanı sıra Marc Cucurella ve Alexis Mac Allister’ı içeren transfer anlaşmalarından büyük gelirler elde eden Brighton’da, Ayari bu üretim bandından çıkan bir sonraki isim olabilir. Avrupa’nın dört bir yanından önde gelen kulüplerin onun gelişimini yakından takip ettiği söyleniyor.