Brighton’daki zorlu günlerden Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünün adaylarına: Deniz Undav nasıl Almanya’nın en tehlikeli golcüsü oldu?

Undav, uzatma dakikalarında bir kez daha gol atarak Almanya’ya üç puanı kazandırdı; bu sefer Felix Nmecha’nın ceza sahasına gönderdiği ok gibi pası muhteşem bir ilk dokunuşla kontrol ettikten sonra, artık kendine özgü hale gelen kusursuz bir vuruşla skoru belirledi. Bu, Undav’ın Dünya Kupası’nda iki kez yedek olarak sahaya çıktığı maçlarda attığı üçüncü gol oldu; dolayısıyla maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra adı bir kez daha stadyumda yankılandı.

Ve tüm bunlar o kadar gerçeküstüydü ki, gülmekten kendini alamadı. 29 yaşındaki, çocukken Werder Bremen tarafından kadro dışı bırakılan bu kısa boylu ve tıknaz forvet, birdenbire Lothar Matthäus tarafından Gerd Müller ile karşılaştırılıyordu. Nasıl?! Bunun cevabını kendisi bile bilmiyordu.

“Gerçekten hiçbir fikrim yok,” diye itiraf etti Undav. “Sadece doğru zamanda doğru yerdeyim.” Ancak her zaman bu kadar şanslı olmamıştı.