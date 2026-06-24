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Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Brighton’daki zorlu günlerden Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünün adaylarına: Deniz Undav nasıl Almanya’nın en tehlikeli golcüsü oldu?

Analysis
Almanya
D. Undav
Dünya Kupası
VfB Stuttgart
Brighton & Hove Albion
FEATURES
Ekvator - Almanya

Toronto’da maçın bitmesine hâlâ yarım saatten fazla zaman vardı, ancak Alman taraftarlar artık yeterince izlemişti. Takımları Fildişi Sahili’ne karşı 1-0 gerideyken ve “Filler”in savunmasını aşmakta büyük zorluk çekerken, taraftarlar Deniz Undav’ın adını haykırmaya başladılar. Onların gözünde, Almanya'nın süper yedeğinin sahaya çıkma zamanı gelmişti ve Julian Nagelsmann da aynı fikirdeydi. Heyecan verici Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasının 60. dakikasında teknik direktör, Undav, Nadiem Amiri ve Jamie Leweling'i oyuna sürdü. Sekiz dakikadan az bir süre sonra Amiri, sağ kanattan muhteşem bir orta açtı ve Undav bu ortayı voleyle golle sonuçlandırdı.

Undav, uzatma dakikalarında bir kez daha gol atarak Almanya’ya üç puanı kazandırdı; bu sefer Felix Nmecha’nın ceza sahasına gönderdiği ok gibi pası muhteşem bir ilk dokunuşla kontrol ettikten sonra, artık kendine özgü hale gelen kusursuz bir vuruşla skoru belirledi. Bu, Undav’ın Dünya Kupası’nda iki kez yedek olarak sahaya çıktığı maçlarda attığı üçüncü gol oldu; dolayısıyla maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra adı bir kez daha stadyumda yankılandı.

Ve tüm bunlar o kadar gerçeküstüydü ki, gülmekten kendini alamadı. 29 yaşındaki, çocukken Werder Bremen tarafından kadro dışı bırakılan bu kısa boylu ve tıknaz forvet, birdenbire Lothar Matthäus tarafından Gerd Müller ile karşılaştırılıyordu. Nasıl?! Bunun cevabını kendisi bile bilmiyordu.

“Gerçekten hiçbir fikrim yok,” diye itiraf etti Undav. “Sadece doğru zamanda doğru yerdeyim.” Ancak her zaman bu kadar şanslı olmamıştı.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Çok mu fazla, çok mu erken?

    Bremen tarafından boyunun çok kısa olduğu gerekçesiyle takımdan çıkarılan Undav, gençlik yıllarında bir süre fabrikada çalışmış ve Alman futbolunun üçüncü ve dördüncü liglerindeki kulüpler arasında dolaşmış; daha sonra ise Belçika’da profesyonel futbolda geç de olsa kendine bir yer bulmaya başlamıştı.

    Belki de kaçınılmaz olarak, 2022'de Brighton'a transferi, Union Saint-Gilloise formasıyla Jupiler Pro League'de verimli bir sezon geçirmiş (39 maçta 26 gol) bir oyuncu için başlangıçta "çok erken, çok büyük bir adım" gibi görünüyordu.

    Yeteneği ortadaydı. Amex Stadyumu çevresinde, kadrosunda Danny Welbeck, Leandro Trossard ve Evan Ferguson gibi isimlerin de bulunduğu kulüpte Undav’ın en iyi doğal golcü olduğu konuşuluyordu. Ancak sorun şu ki, soyunma odasında son derece sevilen bir isim olan Undav, antrenman sahasındaki performansını Premier Lig’de sergileyemiyor gibi görünüyordu.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Deniz'e inanın'

    19 Mart 2023’te Grimsby Town’a karşı kazanılan FA Kupası çeyrek final maçında gol attı, ancak bu kulüp adına attığı sadece üçüncü golüydü – ve pek çok kişiye göre, bu üç golün de alt lig takımlarına karşı gelmesi bir tesadüf değildi. Undav, gerçek seviyesinin bir ya da iki basamak üzerinde oynayan bir oyuncu gibi görünüyordu.

    Örneğin, 4 Şubat 2023'te Bournemouth karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, 15 dakikalık bir süre içinde üç çok net gol fırsatını kaçırdı. Ancak Roberto De Zerbi, Undav'ın en üst seviyede başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğundan hiç şüphe duymuyordu.

    "Ona büyük güven duyuyorum," demişti o dönem Brighton'ın teknik direktörü, Grimsby'yi 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından. "Deniz'e inanıyorum. Büyük niteliklere sahip ve ondan daha fazlasını bekliyorum."

  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brighton'ın büyük 'pişmanlığı'

    De Zerbi’nin Undav’a duyduğu güven sonunda karşılığını verdi; forvet, Brighton’ın sezonun son sekiz maçında beş gol attı – bunlardan biri de Emirates’te Arsenal’e karşı alınan 3-0’lık galibiyetteydi. Dışarıdan bakıldığında, bir dönüm noktası yaşanmış gibi görünüyordu – Undav da öyle hissediyordu.

    "Futbolda neyin önemli olduğunu anladım," dedi Undav, daha sonra De Zerbi yönetimindeki Brighton'daki son birkaç haftası hakkında konuşurken. "Takım için çalışmalısın, bazen gereksiz gibi görünen koşular bile yapmalısın. Bunu anlamam üç ya da dört ayımı aldı. Birdenbire takım için çok daha etkili ve değerli hale geldim."

    Bu nedenle, Undav’ın bir sonraki sezon için Stuttgart’a kiralanmasına izin verilmesi sürpriz olarak karşılandı. Ancak Joao Pedro’nun takıma katılması, Alman oyuncunun sahada kalma süresini açıkça etkileyecekti; bu yüzden, De Zerbi’nin de ifade ettiği gibi, “biraz üzülerek” Undav’ın ayrılmasına izin verildi.

    "Geçen yıl Deniz, hedeflerimize ulaşmamızda bizim için çok önemliydi," diye itiraf etti İtalyan teknik adam, "ama o da bu oynama şansını hak ediyor." Ve Undav bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    Stuttgart’ta parıldayan

    2023-24 sezonunun sonunda, Stuttgart, Almanya’nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda kulüp rekoru olan beş oyuncuyla yer aldı. Beklendiği gibi, Undav da bunlardan biriydi.

    Serhou Guirassy ile forvette harika bir ikili oluşturan Undav, 18 gol atıp 9 asist yaptı. Stuttgart ise Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sırada bitirerek 14 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı; bu, kulübün 2007'de şampiyonluğunu kazandığından bu yana elde ettiği en iyi sonuçtu.

    Sonuç olarak, De Zerbi’nin halefi Fabian Hurzeler, Undav’ı Brighton’a dönmeye ikna etmeye çalışsa da, Undav’ın böyle bir niyeti yoktu ve Ağustos 2024’te MHPArena’ya kalıcı olarak transfer oldu.

    32,6 milyon avro (28 milyon sterlin/37 milyon dolar) tutarındaki transfer ücreti, Stuttgart için bir kulüp rekoru oluşturdu; ancak sportif direktör Fabian Wohlgemuth, bu paranın iyi bir yatırım olacağından hiç şüphe duymuyordu — ve haklı çıktı.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Yine Almanya kadrosunda

    Stuttgart kadrosunun as oyuncusu olarak geçirdiği ilk sezonunda ve geçen sezonun başında ufak tefek sakatlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen, Undav, kulüp seviyesindeki muhteşem formu sayesinde, Dünya Kupası elemelerinin tamamını kaçırmasının ardından bu yılın Mart ayında Almanya milli takımına geri dönmeyi başardı.

    Undav, 2025-26 sezonunda Sebastian Hoeness'in takımında tüm turnuvalarda 25 gol attı ve 14 asist yaptı; Stuttgart'ın forveti, takımının dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine ve üst üste ikinci kez DFB-Pokal finaline ulaşmasına katkıda bulunurken, sadece Bayern Münih'in Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan forvet üçlüsü, ondan daha fazla gol katkısı sağlayabildi.

    Uluslararası düzeyde yeniden kendini gösterme fırsatı bulduğunda, etki yaratmak için fazla zamana ihtiyacı olmadı; Undav, Gana’ya karşı kazanılan dostluk maçında yedek kulübesinden girerek 88. dakikada galibiyet golünü attı. Bunu, Dünya Kupası hazırlık maçında Finlandiya’ya karşı kazanılan galibiyette attığı iki gol daha izledi; bu da Undav’ın, finallerdeki Almanya’nın Curacao’ya karşı oynayacağı ilk maçta ilk 11’de yer alması yönünde çağrılara yol açtı.

    Nagelsmann bu baskıya direndi; çünkü forvetin, rakipler yorulduğunda ve dolayısıyla onun yararlanabileceği boşluklar oluştuğunda oyuna sonradan girmesinin en uygun seçenek olduğuna hâlâ inanıyordu.

    Bu, Gana maçı öncesinde ve sonrasında da dile getirdiği bir argümandı; ancak bu sırada kullandığı beceriksiz ve biraz saygısız dil nedeniyle Undav’dan özür dilemişti. Ancak artık Almanya’nın en formda forvetini ilk 11’in dışında bırakmak neredeyse imkansız hale geldi.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Almanya'nın süper yedeği ilk 11'de oynamalı mı?

    Ne de olsa Undav, Dünya Kupası’nda sadece üç gol atmakla kalmadı (toplamda 11 uluslararası maçta dokuz gol attı), aynı zamanda sadece 56 dakika sahada kalmasına rağmen şimdiden birkaç asist de yaptı; bu da kaçınılmaz olarak, onun sadece Almanya kadrosundaki en içgüdüsel golcü değil, aynı zamanda yaratıcı yeteneklerle dolu bir forvet hattının acilen ihtiyaç duyduğu odak noktası olduğu yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

    Bu nedenle Nagelsmann, Perşembe günü Ekvador ile oynanacak maç öncesinde önemli bir karar vermek zorunda: Çok yönlü Undav’ı Kai Havertz’in ya da Almanya’nın diğer büyük isimlerinden birinin yerine ilk 11’de mi başlatacak, yoksa onu süper yedek olarak kullanmaya devam mı edecek?

    Almanya teknik direktörü, “Her iki seçeneği de, Deniz’in de dahil olduğu bir şekilde tartışacağız” dedi. “Şöyle diyebilirsiniz: ‘Neden onun ritmini bozayım ki?’ İki kez oyuna yedek olarak girdi ve her ikisinde de gol attı. Ama şunu da söyleyebilirsiniz: ‘Ne harika bir performans – o da ilk 11’de oynayabilir.’”

    Sonuçta bu, Nagelsmann için hiç de fena bir sorun değil ve Undav’ın içinde bulunduğu durum ise harika ve gerçeküstü bir durum. Üç yıldan biraz fazla bir süre önce, Premier Lig’de Brighton formasıyla gol atmakta zorlanıyordu. Şimdi ise Dünya Kupası’nda Almanya formasıyla gol atmaya doyamıyor.

    "Bunun tadını çıkarıyorum," dedi son derece sevimli ve Altın Ayakkabı yarışında hiç beklenmedik bir aday olan Undav. "Her şeyi içime sindiriyorum." Çünkü bu gerçekten de olağanüstü bir yolculuktu ve haklı olarak gurur duyduğu bir yolculuk.

    "Sanırım pek çok engeli aşmak zorunda kaldım," dedi Undav, DW’ye. "Beni bir erkek yapan da bu oldu." Ve 2026 Dünya Kupası’nda her Alman taraftarın dilinde dolaşan isim.

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