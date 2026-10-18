Brighton, Crystal Palace karşısında fırtına gibi eserken Diego Gomez orta saha çizgisinden inanılmaz bir gol attı

Golün estetik güzelliğinin ötesinde, şutun ardındaki istatistikler böyle bir başarının İngiltere’nin en üst liginde ne kadar nadir görüldüğünü ortaya koyuyor. Gomez’in 51 metreden attığı gol, resmî verilere göre yaklaşık son 10 yılda Premier League’de kaydedilen en uzak mesafeli gol. Bu, Wayne Rooney’nin Kasım 2017’de Everton formasıyla West Ham United’a karşı 58 metreden attığı ünlü golden bu yana en uzaktan gelen gol.

Bu muhteşem an, Gomez’in bu sezonki ilk golü oldu. Paraguaylı sağ orta saha oyuncusu, Fabian Hurzeler’in takımına bu sezon daha önce iki asistlik katkı da sağlamıştı. Ocak ayında MLS ekibi Inter Miami’den transfer olduğundan beri Brighton’ın kilit oyuncularından biri hâline gelen Gomez, 66 maçta 12 gol kaydetti.