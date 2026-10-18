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Brighton, Crystal Palace karşısında fırtına gibi eserken Diego Gomez orta saha çizgisinden inanılmaz bir gol attı
Amex’te tam bir cüret anı
Pazar günü Amex Stadyumu'ndaki Brighton & Hove Albion taraftarları, Gomez'in ezeli rakip Crystal Palace ile oynanan derbinin ilk dakikalarında orta saha çizgisinden attığı olağanüstü golle Premier League tarihine geçen bir ana tanıklık etti. Bu gol, yıllarca konuşulacak.
Bu gol için gereken teknik ustalık ortadaydı: Adam Wharton'ın top kaybının ardından Oliver Boscagli'den pas alan orta saha oyuncusu, tek dokunuşla topu önüne aldı, dönüp Crystal Palace kalecisi Walter Benitez'in kalesinden hayli uzakta olduğunu gördü ve 51 metreden güçlü, kusursuz ayarlanmış bir şut çekti.
- AFP
Gomez'in istatistiksel açıdan önemli golü
Golün estetik güzelliğinin ötesinde, şutun ardındaki istatistikler böyle bir başarının İngiltere’nin en üst liginde ne kadar nadir görüldüğünü ortaya koyuyor. Gomez’in 51 metreden attığı gol, resmî verilere göre yaklaşık son 10 yılda Premier League’de kaydedilen en uzak mesafeli gol. Bu, Wayne Rooney’nin Kasım 2017’de Everton formasıyla West Ham United’a karşı 58 metreden attığı ünlü golden bu yana en uzaktan gelen gol.
Bu muhteşem an, Gomez’in bu sezonki ilk golü oldu. Paraguaylı sağ orta saha oyuncusu, Fabian Hurzeler’in takımına bu sezon daha önce iki asistlik katkı da sağlamıştı. Ocak ayında MLS ekibi Inter Miami’den transfer olduğundan beri Brighton’ın kilit oyuncularından biri hâline gelen Gomez, 66 maçta 12 gol kaydetti.
Brighton acımasız bir üçlü darbe indirdi
Orta saha çizgisinden atılan müthiş gol, maçtaki çekişmeyi fiilen bitiren etkili 10 dakikalık bölümün en çarpıcı anıydı. Brighton'ın üstünlüğü erken başladı: Crystal Palace savunmacısı Jaydee Canvot, istemeden topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi.
İkinci golden sadece üç dakika sonra Yasin Ayari'nin topu ağların alt köşesine gönderip skoru 3-0 yapması, Crystal Palace'ın durumunu daha da kötüleştirdi. Peş peşe gelen bu gollerle Brighton, Premier League tarihinde 10 dakika içinde üç gol atan yalnızca dokuzuncu takım olarak kayıtlara geçti. Bunu en son Nisan 2023'te Tottenham'a karşı Newcastle United başarmıştı.
- Getty Images Sport
Kostoulas dördüncü golü attı, Brighton uçuşa geçti
Brighton, ikinci yarının başında da dur durak bilmeyen hücum oyununu sürdürdü ve 49. dakikada Charalampos Kostoulas'ın golüyle farkı dörde çıkardı. Bu üstün performans, maça Premier League'de 13 puanla üçüncü sırada çıkan Brighton'ın bu sezonki dikkat çekici yükselişini ortaya koydu. Brighton'ın burada kazanması, Hurzeler'in ekibini geçici olarak Arsenal'ın üzerine, ikinci sıraya taşıyacak ve lider Manchester City ile arasındaki farkı yalnızca beş puana indirecek.
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