Getty Images Sport
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Brighton CEO’su Paul Barber, "harika" Danny Welbeck’in Chelsea’ye katılmasına izin verme kararını açıkladı
Barber, Welbeck'in ayrılığını savundu
Welbeck, Chelsea'ye iki yıllık sözleşmeyle transferini resmen tamamladı ve böylece Brighton'da geçirdiği son derece başarılı altı sezonluk dönem sona erdi. 35 yaşındaki forvet, Premier League'de 46 golle Brighton'ın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu olarak ayrıldı ve toplamda 201 maçta 51 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonu da etkileyici bir performansla tamamlayan oyuncu, üst ligde attığı 13 golle bir Brighton oyuncusunun tek bir Premier League sezonunda attığı en yüksek gol sayısına ait kulüp rekoruna ortak oldu.
- Getty Images Sport
Brighton, daha uzun süreli sözleşmeye direniyor
Brighton CEO'su Barber, perşembe günü kulübün sezon öncesi taraftar forumunda konuşurken, yönetimin Chelsea'nin teklif ettiği iki yıllık sözleşmeyle eşleşemeyeceğini ve eşleşmeyeceğini vurguladı.
Barber şöyle açıkladı: "Etrafındaki duyguyu anlıyoruz, hepimiz bu konuda duygusalız çünkü Danny harika biri ve altı yıldır da öyle. Ayrıca buna iş gözüyle, pragmatik şekilde bakmak ve önümüzdeki sezonda Fabian'ın kadro fırsatlarını da düşünmek zorundayız" diye devam etti.
"Bu, her iki taraf için de doğru."
Barber, eski İngiltere milli futbolcusunun dikkat çeken bir sezonun ardından ayrılmasına izin verilmesi yönündeki kararla ilgili eleştirileri de geri çevirdi; oyuncunun geçen sezon 14 gole doğrudan katkısı, Dünya Kupası öncesinde kısa süreliğine yeniden milli takıma çağrılabileceği yönünde tartışmaları alevlendirmişti.
Martılar'ın patronu, tecrübeli bir hücum oyuncusuna bel bağlamanın teknik direktör Fabian Hurzeler'in uzun vadeli taktik düzeni açısından ciddi sakatlık riskleri taşıdığını savundu. Barber şöyle ekledi: "Eğer Danny'yi ilk dört ya da beş maçta oynatsaydık ve sakatlansaydı, bazı insanlar 'Neden 36 yaşındaki bir oyuncuya güveniyorsunuz?' ya da 'Bu saçmalık, bunu düşünmeniz gerekirdi!' derdi.
"Biz bunları düşünüyoruz, elbette bunları çok dikkatli şekilde düşünüyoruz ve vardığımız karara vardık, Danny de vardığı karara vardı. Bunun iki taraf için de doğru olduğunu düşünüyoruz," diyerek sözlerini tamamladı Barber.
- AFP
Brighton sezon açılışı öncesinde yeniden yapılanıyor
Brighton, Danny Welbeck ve Jan Paul van Hecke'nin ayrılıklarının ardından yeniden yapılanmaya giderken artık Costinha, Pascal Struijk ve Luka Vuskovic gibi yeni transferleri takıma entegre etmeye odaklanmış durumda. Zorlu bir iç saha ve Avrupa fikstürü öncesinde Brighton'ı referansları açısından hemen bir sınav bekliyor. Takımın sembol golcüsü olmadan çıkacağı ilk büyük sınav, Premier League sezonunu 23 Ağustos'ta Aston Villa'ya karşı açtığında gelecek.
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