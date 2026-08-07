Brighton CEO’su Paul Barber, "harika" Danny Welbeck’in Chelsea’ye katılmasına izin verme kararını açıkladı

Barber, eski İngiltere milli futbolcusunun dikkat çeken bir sezonun ardından ayrılmasına izin verilmesi yönündeki kararla ilgili eleştirileri de geri çevirdi; oyuncunun geçen sezon 14 gole doğrudan katkısı, Dünya Kupası öncesinde kısa süreliğine yeniden milli takıma çağrılabileceği yönünde tartışmaları alevlendirmişti.

Martılar'ın patronu, tecrübeli bir hücum oyuncusuna bel bağlamanın teknik direktör Fabian Hurzeler'in uzun vadeli taktik düzeni açısından ciddi sakatlık riskleri taşıdığını savundu. Barber şöyle ekledi: "Eğer Danny'yi ilk dört ya da beş maçta oynatsaydık ve sakatlansaydı, bazı insanlar 'Neden 36 yaşındaki bir oyuncuya güveniyorsunuz?' ya da 'Bu saçmalık, bunu düşünmeniz gerekirdi!' derdi.

"Biz bunları düşünüyoruz, elbette bunları çok dikkatli şekilde düşünüyoruz ve vardığımız karara vardık, Danny de vardığı karara vardı. Bunun iki taraf için de doğru olduğunu düşünüyoruz," diyerek sözlerini tamamladı Barber.