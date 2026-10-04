Brighton CEO'su Paul Barber, güçlü halefiyet planlaması sayesinde Brighton'ın Fabian Hurzeler'i ya da yıldız oyuncularını kaybetmekten "korkmadığında" ısrar etti

Brighton, ligdeki yükselişinin yanı sıra Conference League'de de Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor; 2025'te Chelsea'nin ve 2026'da Crystal Palace'ın arka arkaya elde ettiği zaferleri tekrarlamak istiyor.

Hedeflerini değerlendiren Barber, şunları ekledi: "Kulübümüz ve çalışanlarımız çok şey yaşadı. Bu yıl bir şey kazanmak gibi ilahi bir hakkımız yok ama herkes bunun için çok sıkı çalışıyor. Üzerimize böyle bir baskı koymak istemem ama İngiliz takımlarının sadece bu turnuvada değil, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iyi işler yaptığının farkındayız.

"Premier League kulübü olmanın getirdiği bir beklenti var. Daha iyi kaynaklara ve muhtemelen daha iyi oyunculara sahip olabilirsiniz ama bu hiçbir sonucu garanti etmez. Bunu hak etmeniz gerekir."