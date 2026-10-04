Action Plus
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Brighton CEO'su Paul Barber, güçlü halefiyet planlaması sayesinde Brighton'ın Fabian Hurzeler'i ya da yıldız oyuncularını kaybetmekten "korkmadığında" ısrar etti
Brighton, artan ilgiye rağmen sakinliğini koruyor
Amex Stadyumu yönetimi, takımın lig tablosunda üçüncü sıraya yükselmesinin ardından köklü kulüplerden gelecek transfer ilgisine karşı koymaya tamamen hazır. Gelecekte kilit isimlerin olası ayrılığına değinen Barber, yapılandırılmış iç planlamanın sportif projelerinin temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu sakin güven, Brighton'ın son şampiyon Arsenal'i 3-0'la rahat geçerek ve EFL Cup'ta Manchester United'ı kıl payı eleyip son 16 turuna kalmasını sağlayan patlayıcı form serisinin temelini oluşturuyor.
Gözlemcilik ve dayanıklılık üzerine kurulu bir model
Güney Sahili ekibi, sahadaki başarının kaçınılmaz olarak oyuncu kadrosunu ve teknik ekibini Avrupa'nın elit kulüplerinin radarına soktuğunu kabul ediyor. Bu gerçeğe değinen Barber, Sky Sports News'e şunları söyledi: "İyi iş çıkarıyorsak, bunun nedeni oyuncularımızın ve antrenörlerimizin de iyi iş çıkarıyor olması. Ve eğer bu olursa, başkalarının radarına girecekler. Bu döngüyü daha önce birçok kez yaşadık ama bizim modelimiz bu. Bundan korkmuyoruz, saha içinde ve dışında halefiyet planlarımız hazır."
Avrupa hedefleri ve İngiliz hakimiyeti
Brighton, ligdeki yükselişinin yanı sıra Conference League'de de Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor; 2025'te Chelsea'nin ve 2026'da Crystal Palace'ın arka arkaya elde ettiği zaferleri tekrarlamak istiyor.
Hedeflerini değerlendiren Barber, şunları ekledi: "Kulübümüz ve çalışanlarımız çok şey yaşadı. Bu yıl bir şey kazanmak gibi ilahi bir hakkımız yok ama herkes bunun için çok sıkı çalışıyor. Üzerimize böyle bir baskı koymak istemem ama İngiliz takımlarının sadece bu turnuvada değil, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iyi işler yaptığının farkındayız.
"Premier League kulübü olmanın getirdiği bir beklenti var. Daha iyi kaynaklara ve muhtemelen daha iyi oyunculara sahip olabilirsiniz ama bu hiçbir sonucu garanti etmez. Bunu hak etmeniz gerekir."
- Getty Images Sport
2026-27 döngüsünde kupa peşinde
Brighton için acil öncelik, milli ara sonrasında iç saha futbolu yeniden başladığında ligde en yüksek seviye olan 16 gole ulaşmalarını sağlayan yüksek skorlu formu sürdürmek. Öne çıkan isimler Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye ve eylül ayının oyuncusu Pascal Gross'un istikrarlı katkısını sürdürmesi belirleyici olacak.
Ocak transfer dönemi yaklaşırken, yurt içi kupalar ve Avrupa maçlarını kapsayan sıkışık fikstürle birlikte kulübün yapısının dayanıklılığı ciddi bir sınavdan geçecek.
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