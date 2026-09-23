Danimarka'nın kadro seçimindeki sıkıntılarını daha da artıran gelişmede, forvet Kasper Dolberg antrenmanda yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle yaklaşan dört maçta forma giyemeyecek. Riemer, Dolberg'in tek başına yaşanan bir kazada ters bastığını doğrularken, oyuncunun Alexander Bah ve Andreas Christensen ile birlikte kenara çekildiğini belirtti.

Danimarka merkezli Bold'a göre Riemer, milli maç arası öncesinde 160 milli maçlık deneyimi kaybetmekten yakındı.

Riemer, "Kasper antrenman sırasında ters bastı. Tek başına yaşanan bir kazaydı" dedi. "O anda hepimiz onun antrenmana devam edemeyeceğinin ve hazır olmayacağının farkındaydık. Artık onsuz devam etmek zorunda kalacak olmamız beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı."