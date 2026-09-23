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Brian Riemer, Christian Eriksen'in geleceği ve Kasper Dolberg'in sakatlık aksiliği hakkında konuştu
Riemer, Danimarka kadrosundaki kriz sürerken Eriksen durumuna değindi
Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, perşembe günü Norveç'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Christian Eriksen'in etrafında süren duruma değindi. Viaplay'e konuşan Riemer, Wolfsburg teknik direktörü Tobias Strobl'un, Eriksen'in haziran ayında Ukrayna'ya karşı yaşadığı çöküşün ardından emekliliği düşünmesi gerektiğini öne süren kamuya açık yorumlarına yanıt verdi.
Eriksen, milli takım kadrosundan uzakta rehabilitasyon sürecini sürdürüyor.
Riemer, Eriksen'in özel kariyer kararları hakkında kişisel tavsiye vermeyi net bir şekilde reddetti ve oyun kurucuya duyduğu saygıyı tamamen korudu.
Teknik direktör, Eriksen'e emeklilik tavsiyesi hakkında yorum yapmayı reddetti
Strobl'un yorumlarına değinen Riemer, Eriksen'in kişisel geleceği hakkında kamuoyu önünde spekülasyon yapmayacağını net bir şekilde ifade etti. Danimarkalı teknik direktör, Eriksen'in olağanüstü yetenekli bir futbolcu olmayı sürdürdüğünü yineleyerek, kariyer yoluna ilişkin herhangi bir resmi açıklamanın doğrudan oyuncunun kendisinden geleceğini belirtti.
Riemer, oyuncu geleceğini netleştirdikten sonra kendi rolünün yalnızca Eriksen'i bir futbolcu olarak değerlendirmek olduğunu vurguladı.
Riemer, "Bunu söyleyebilir ama ben kendimi böyle ifade etmek istemiyorum" dedi. "Christian Eriksen'in insani açıdan ne yapması gerektiği konusunda Brian Riemer'in herhangi bir görüş bildirmesinin yeri olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada Christian'ın ne istediğine dair bir açıklama yapılmasını bekliyorum."
Dolberg tek başına kaza geçirirken 160 milli maçlık deneyim de yok oldu
Danimarka'nın kadro seçimindeki sıkıntılarını daha da artıran gelişmede, forvet Kasper Dolberg antrenmanda yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle yaklaşan dört maçta forma giyemeyecek. Riemer, Dolberg'in tek başına yaşanan bir kazada ters bastığını doğrularken, oyuncunun Alexander Bah ve Andreas Christensen ile birlikte kenara çekildiğini belirtti.
Danimarka merkezli Bold'a göre Riemer, milli maç arası öncesinde 160 milli maçlık deneyimi kaybetmekten yakındı.
Riemer, "Kasper antrenman sırasında ters bastı. Tek başına yaşanan bir kazaydı" dedi. "O anda hepimiz onun antrenmana devam edemeyeceğinin ve hazır olmayacağının farkındaydık. Artık onsuz devam etmek zorunda kalacak olmamız beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı."
Danimarka, Oslo’daki kritik karşılaşma öncesi çözüm arıyor
Eriksen, Dolberg, Christensen ve Kasper Schmeichel gibi kilit isimlerin yokluğuna rağmen Riemer, taktik çözümler bulmaya odaklanmayı sürdürüyor. Danimarka, Oslo'daki A Ligi 4. Grup açılış maçı öncesinde kadroyu güçlendirmek için genç yetenekler Lucas Hogsberg, Anton Gaaei ve Mohamed Daramy'yi kadroya çağırdı.
Danimarka, sakatlık kaynaklı bu aksilikleri aşmayı ve Norveç karşısındaki tarihsel olarak güçlü sicilini korumayı hedefliyor.
Riemer'in takımı, bu ayın ilerleyen bölümünde Galler'i ağırlamadan önce Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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